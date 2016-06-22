Фермер виробляє EVOO із врятованих та нещодавно відкритих сортів оливок

"Наша мета – захистити біорізноманіття оливок та врятувати забуті сорти», – сказав Серджіо Коццальо, власник компанії зі своєю дружиною Іларією Галетті. La Zadruga, ферма, розташована в Тосколано-Мадерно, на західному березі озера Гарда. ​"У якийсь момент я помітив рослини з особливими рисами, які відрізняли їх від усіх відомих сортів, поширених у цьому районі та широко поширених», – пояснив він. ​"Тому я зосередився на моносортовому підході і почав тестувати різні сорти».

Коццальо, завдяки його чудовим знанням про все, що стосується оливкового дерева (він також колишній переможець Всеукраїнський чемпіонат з обрізки оливкових дерев), розпочав дослідницьку роботу, консультуючись з місцевими старійшинами, які пам’ятали назви та використання сортів, які в останні десятиліття були відкинуті, і знайшли конкретні докази наявності рослин, які досі не були офіційно визнані. Послідовна наявність ​"Негрель на території підтвердили експерти Міжпровінційної асоціації виробників оливок Ломбардії Айполь у співпраці з науковими фахівцями.

Тепер Негрел чекає на картування ДНК та офіційну класифікацію. ​"Я виявив, що його збирали в окремих сортах з дуже високою врожайністю з 1930-х до 1950-х років, і етимологія назви невідома, оскільки документи відсутні, але, ймовірно, це походить від темного кольору плодів».

Серджіо Коццальо на віллі Роман

La Zadruga була першою, хто випустив односортовий EVOO з іншого рідкісного сорту, Miniol, назва якого, ймовірно, походить від лат. ​"мінус», через невеликий розмір. Деякі неофіційні джерела стверджують, що його культивують лише на озері Гарда і на невеликих ділянках в Аргентині. Найімовірніший сценарій полягає в тому, що його, ймовірно, привезли за кордон наприкінці 19th століття фермером-іммігрантом.

"Збір врожаю незвичайних сортів може бути складним, оскільки в оливкових гаях серед найпоширеніших зареєстровано лише невелику кількість цих рослин, і це змушує нас проводити мандрівні жнива». Тому, щоб отримати бажану клієнтами суму, необхідна екскурсія по оливкових гаях або обмін сортами з іншими фермерами. Дуже добре організований збір врожаю необхідний для того, щоб оливки з різних ділянок доставити на млин строго протягом 10-12 годин.

Археологічна пам'ятка ​"Римська вілла (Villa Romana) — будівля першого століття, що належала стародавньому роду Ноній Арріїв. Збагачений вишуканою мозаїчною підлогою та розписною штукатуркою, він розташований на красивій терасі з видом на озеро та включає в себе оливковий гай, який муніципалітет довірив місцевим фермерам з метою піднесення місцевого виробництва оливкової олії.

З цього оливкового гаю Коццальо виробляє відзначену нагородами суміш, що складається з Casaliva, Grignan, Leccino та абсолютно нового сорту, який він відкрив чотири роки тому. ​"Я помітив ці рослини з прямостоячим ростом і своїми агрономічними характеристиками», – розповів Коццальо. Зараз разом із експертами Aipol у співпраці з Міланським університетом він намагається класифікувати незвіданий різновид, який на даний момент називається ​"Вілла Романа.

"У той час як матінка-природа надає нам унікальні сорти, завдяки яким ми можемо виробляти наше зелене золото, наші виробники паперу пропонують нам особливий матеріал, виготовлений зі знаннями та досвідом, за технологіями чотирнадцятого століття», – сказала Іларія Галетті, яка опікується продажами та надає упаковці свій особистий відтінок, підтверджуючи важливість ідентичності та зв’язку з територією, яка має давні традиції у виробництві паперу. ​"Це була чудова можливість поєднати ці дві місцеві досконалості. Наша упаковка збагачена папером ручної роботи, яка демонструє особливості кожного сорту: інновації та традиції ​"Зроблено в Італії в одному продукті».

Наше інтерв’ю закінчилося, коли настав час повертатися до роботи в оливковому гаю. ​"Для мене догляд за оливковими деревами – це не лише праця, це справжня пристрасть», – розповів наш фермер.