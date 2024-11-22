Експерти прогнозують значне падіння цін на оливкову олію

Міжнародне покриття ціни на оливкову олію очікується значне падіння в 2025 році.

Згідно з Deoleo, найбільшим у світі виробником оливкової олії, проблеми, які підвищують ціни до рекордно високого рівня, невпинно зменшуються.

Компанія прогнозує, що глобальний дефіцит оливкової олії скоро вщухне, як Іспанія прогнозована виробити від 1.3 до 1.5 млн тонн у 2024/25 врожайному році.

Крім того, виробники в Португалія та Greece очікуйте високі врожаї.

За межами ЄС великі виробники оливкової олії, такі як Туреччина і Туніс також готуються до значних врожаїв, прогнозується, що виробництво Тунісу сягне від 340,000 350,000 до - - тонн.

В цьому контексті, Італійська продукціяrs' невтішний урожай очікується лише незначний вплив на світове виробництво оливкової олії.

Виступаючи перед CNBC, офіційний представник Deoleo визнав, що напруженість навколо оливкова олія першого віджиму ціни ще не повністю впали.

"Проте прогноз на найближчі місяці є позитивним, оскільки очікується, що ринок почне стабілізуватися, і очікується, що нормальний стан буде поступово відновлюватися в міру збору нового врожаю та збільшення пропозиції», – сказав Мігель Анхель Гусман, директор з продажу Deoleo.

Гусман передбачив, що ціни на оливкову олію впадуть приблизно до 5 євро за літр порівняно з 9 євро, які нещодавно спостерігалися на основних ринках.

Подібним прогнозом поділився Душан Калевич, виконавчий директор Filippo Berio North America недавнє інтерв'ю з Olive Oil Times.

"Якщо цифра в 3.2 мільйона метричних тонн буде підтверджена після перших двох місяців збору врожаю, я очікую, що ціна впаде нижче 5 євро в січні», — сказав він.

Аналізуючи останні тенденції цін, Міжнародна рада з оливок (МОК) повідомляє що зростання цін спостерігалося лише в Італії в жовтні.

Зокрема, у Барі ціни на оливкову олію зросли на 5.2 відсотка до 915 євро за 100 кілограмів порівняно з минулим сезоном, що значно вище середнього показника з 2011 по 2023 рік, який становив 484 євро.

Навпаки, ціни в Хаен, Іспанія, впали на 9.3 відсотка до 732 євро за 100 кілограмів порівняно із середнім показником у 2011-2023 роках, який становив 345.5 євро.

Подібним чином у Ханьї, Греція, ціни на оливкову олію першого віджиму знизилися на 13.6 відсотка до 665 євро за 100 кілограмів порівняно із середніми 326.4 євро за попередні 12 років.

У своєму жовтневому звіті про короткострокові перспективи сільського господарства Європейська комісія заявила, що експорт оливкової олії з ЄС може спостерігатися сильний відскок якщо ціни в поточному сезоні знизяться.

Тим не менш, високі витрати виробництва продовжують підвищувати ціни в багатьох регіонах виробництва та залишаються ключовим фактором у визначенні кінцевих продажних цін споживачів.

"Після значного зростання за останні три роки ми зараз спостерігаємо стабілізацію витрат на обробку», – Джампаоло Фаркіоні, власник і менеджер компанії Фаркіоні Олій, Повідомив Olive Oil Times.

"Ще одна проблема полягає в широко поширеній негативній тенденції споживання оливкової олії першого віджиму за останні 12 місяців, що вплинуло на роздрібну торгівлю, [гостинний бізнес], громадське харчування та експорт», — додав він.

За останні два роки зростання цін на оливкову олію негативно вплинуло на споживання.

Споживачі налаштували свої купівельні звички в кількох країнах, часто купуючи в менших кількостях або навіть перехід на альтернативи.

Багато виробників і галузевих спостерігачів у Європі вважають ефекти зміна клімату загострив дефіцит оливкової олії за останні два сезони.

"Цей сезон є ще одним складним сезоном, оскільки кількість оливок в Апулії дуже низька, дощів не було місяцями, а сільськогосподарські угіддя без зрошення дадуть жахливі результати», — сказала Лучія Ді Мольфетта, співвласник апулійського виробника. Ді Мольфетта Панталео. ​"Ціни на оливки все ще дуже високі, тоді як минулого тижня ціни на оливкову олію падають».

"Цей сезон – ще один сезон, який ми запам’ятаємо», – додала вона. ​"З огляду на такий вплив зміни клімату, ми побачимо ще багато таких сезонів».

Деолео та Філіппо Беріо визнають зміну клімату серйозним викликом для галузі.

"Це було визначено як екзистенційну загрозу для галузі», – сказав Гусман, наголошуючи на необхідності адаптації сектора до ​"все більш невизначене майбутнє».