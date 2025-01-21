Експерти детально описують практику сталого сільського господарства для спекотнішого та посушливішого світу

У своєму прагненні задовольнити глобальні потреби в продуктах харчування звичайне сільське господарство виснажило життєво важливі земельні ресурси через нестабільні практики, що за іронією долі загрожує майбутньому продовольству.

За оцінкою Бруд: ерозія цивілізацій, Девід Р. Монтгомері наголошує на різкому контрасті між сталим сільським господарством і звичайними методами ведення сільського господарства.

Системи природоохоронного землеробства… відновили виробництво оливок, підвищили стійкість, покращили потенціал продуктивності ґрунту та землі та пом’якшили деградацію землі. - Амір Кассам, член Глобального форуму ФАО

Монтгомері стверджує, що впровадження стійких методів ведення сільського господарства має вирішальне значення для довгострокового здоров’я ґрунту та виживання людського суспільства.

Він стверджує, що людство може забезпечити більш стійке та продуктивне майбутнє для сільського господарства, навчаючись на помилках минулих цивілізацій і використовуючи більш стійкі методи.

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Амір Кассам, запрошений професор Школи сільського господарства, політики та розвитку Університету Редінга та учасник глобального форуму Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, виступає за перехід до більш стійких методів ведення сільського господарства.

"Європейський Союз успадкував форму індустріалізованого синтезованого сільського господарства, яке стало

переважна агронорма, доповнена обробітком ґрунту та агрохімічною технологією, яка є

згубно для здоров’я ґрунту, корисних популяцій комах і біорізноманіття», – сказав він Olive Oil Times.

"Ця модель працює на спрощеній основі витрати-вихід; збільшені витрати повинні дати більші результати», – додав Кассам. ​"Однак такий підхід завдає шкоди здоров’ю ґрунту та ландшафту».

Він зазначив, що звичайне сільське господарство може різними способами негативно впливати на здоров’я ґрунту.

Інтенсивний обробіток ґрунту та монокультури часто призводять до ерозії ґрунту, у результаті чого верхній шар ґрунту або змивається, або здувається. Це знижує родючість ґрунту та здатність утримувати воду та поживні речовини.

Залежність від хімічних добрив і пестицидів у традиційному землеробстві виснажує органічну речовину ґрунту, необхідну для підтримки структури ґрунту, його родючості та активності мікробів.

Крім того, важка техніка може спричинити ущільнення ґрунту, що зменшує пористість і перешкоджає проникненню коренів, що, як наслідок, перешкоджає інфільтрації та дренажу води.

Накопичення шкідливих хімічних речовин із синтетичних добрив, гербіцидів і пестицидів може порушити мікробні спільноти та зменшити біорізноманіття ґрунту.

Крім того, надмірна залежність від хімічних добрив може призвести до дисбалансу поживних речовин у ґрунті, що призводить до дефіциту або токсичності, що негативно впливає на ріст рослин і здоров’я ґрунту.

"Цю концепцію можна порівняти з моделлю «витрати-вихід», у якій передбачається, що збільшення вхідних ресурсів призводить до відповідного збільшення виходів», — сказав Кассам. ​"Однак цей поступовий підхід разом із інтенсивним обробітком ґрунту став проблематичним, особливо щодо здоров’я ґрунту».

"Сучасна сільськогосподарська практика перестала віддавати пріоритет критичним запитам, таким як головні цілі систем землеробства для фермерів, громади та навколишнього середовища», – додав він. ​"Фокус змістився зі сталого розвитку і став зосередженим виключно на врожайності та прибутковості, приділяючи мало уваги наслідкам для навколишнього середовища та сталості».

Кассам попередив, що ця зміна призвела до деградації сільськогосподарських угідь та ерозії верхнього шару ґрунту. Він додав, що ситуація стає все більш серйозною, оскільки розміри сільськогосподарської техніки збільшуються, що призводить до пилових бур у Сполучених Штатах і Європі.

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"Глибше розуміння стійких методів ведення сільського господарства має важливе значення для просування орієнтованого на збереження відновлюваного сільського господарства», – сказав він. ​"Фундаментальним принципом консерваційного землеробства є мінімізація порушення ґрунту шляхом уникнення обробки ґрунту, покриття ґрунту мульчею з біомаси та урізноманітнення системи вирощування культур, тим самим захищаючи екосистему та різноманітні корисні організми, які її населяють».

"Вкрай важливо підтримувати ґрунтовий покрив мульчею з біомаси, щоб максимально наблизити природні умови», – додав Кассам. ​"Крім того, життєво важливий кругообіг органічних речовин, оскільки мульча захищає поверхню ґрунту від впливу штормів, опадів і вітру, а також забезпечує живлення для ґрунтових організмів і збільшує органічну речовину ґрунту та поживні речовини для рослин».

Він стверджує, що, використовуючи більш стійкі практики, можна пом’якшити ці згубні наслідки.

Серед цих практик є мульчування, яке, за словами Кассама, є чудовим джерелом поживних речовин для рослин. Ці поживні речовини необхідні для підтримки біорізноманіття та створення природних середовищ існування для хижаків-шкідників.

Хоча оливкові дерева добре відомі своєю здатністю рости на маргінальних ґрунтах, оливкові фермери помітили негативний вплив деградації землі на їхні дерева.

"Фермери, включно з вирощувачами оливкових культур, спостерігають деградацію землі через обробку ґрунту та

погане управління здоров’ям ґрунту та різноманітністю культур, що призводить до зниження врожайності», – сказав Кассам. ​"В останні десятиліття багато фермерів перейшли від традиційних методів обробітку грунту до

ресурсозберігаюче землеробство в однорічних і багаторічних системах, в тому числі і в органічних системах».

"Крім того, фермери в оливковому секторі завдають шкоди здоров’ю ґрунту, застосовуючи методи, які порушують здоров’я ґрунту через регулярну обробку ґрунту», – додав він.

Крістіане Вассман, співвласник компанії нагород продюсер Растрелло в Умбрії, сказала, що вона та її сім’я успішно відновили кілька столітніх оливкових дерев на своїй фермі, запровадивши стійкі методи, зокрема мульчу.

Мульчування є життєво важливим для збереження води, особливо у вирощуванні оливок у регіонах, чутливих до посухи.

Методи, такі як крапельний полив, який доставляє воду безпосередньо до коріння оливкових дерев, може значно зменшити споживання води, одночасно забезпечуючи достатнє зволоження дерев. Крім того, нанесення мульчі навколо основи дерев допомагає зберегти вологість ґрунту та мінімізувати випаровування.

"Крапельне зрошення є особливо ефективним у стійких методах сільського господарства», — сказав Вассман. ​"Цей метод зберігає цілісність ґрунту та покращує збереження вологи навіть під час дощу».

"За оцінками, без такої практики до 70 відсотків вологи може бути втрачено через стік, оскільки вода не може ефективно проникати в ґрунт», – додала вона. ​"Тому вкрай важливо максимізувати інфільтрацію та утримання дощової води. Негайне ущільнення та мульчування після оранки додатково сприяє досягненню цих цілей».

За словами Хуана Вілара, стратегічного консультанта сектору оливкової олії, зрошення стало гострою потребою в Іспанії.

"Хоча близько 30-35 відсотків іспанських оливкових гаїв мають зрошення, 65 відсотків – ні», – сказав він. ​"У них немає інфраструктури для зрошення».

Вілар додав, що під час країни історична посуха, оливкові гаї практично не зрошувалися, оскільки великі міста в південному іспанському регіоні Андалусія запровадили обмеження на воду.

"Влітку буде складніше, особливо якщо навесні буде недостатньо дощів», – сказав він.

Стійкі методи сільського господарства в секторі оливкової олії все більше набувають популярності.

Однією з таких практик є консерваційний обробіток ґрунту, який мінімізує порушення ґрунту та допомагає зберегти структуру ґрунту та органічну речовину.

Цей метод зменшує ерозію та покращує утримання води, забезпечуючи оливковим деревам доступ до поживних речовин і вологи для оптимального росту.

Іншою важливою практикою є сівозміна, яка передбачає чергування оливкових дерев з іншими культурами для пом’якшення накопичення шкідників і хвороб.

Цей підхід також покращує родючість ґрунту, дозволяючи різним рослинам збагачувати ґрунт.

"В Андалусії приблизно 40 відсотків сільськогосподарських методів у вирощуванні оливок уже узгоджено з управлінням стійким землеробством, заснованим на природозберігаючому землеробстві», — сказав Кассам. ​"Крім того, впровадження методів крапельного зрошення доповнює ресурсозберігаюче землеробство, демонструючи ефективну синергію в сталих методах сільського господарства».

"Системи консерваційного землеробства та пов’язані з ними практики значно сприяють підвищенню продуктивності, економічної життєздатності, екологічної стійкості та соціальних показників у секторі виробництва оливок у посушливих та напівпосушливих регіонах Середземномор’я Південної Європи, Північної Африки та Західної Азії», – додав він. . ​"Ці методи оживили виробництво оливок, підвищили стійкість, покращили потенціал продуктивності ґрунту та землі та пом’якшили деградацію землі».