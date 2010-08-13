Яка цікава пара тижнів. 14 липняth ми отримали пізно ввечері підказку про те, що Оливковий центр UC Davis збирається опублікувати звіт, який завершить більшість ​"оливкові олії extra virgin, які ми купуємо, не заслуговують так називатися. ми розірвав історію, публікуючи звіт за кілька годин раніше, і з тих пір ми повідомляємо вам про події. Звинувачення у шахрайстві, спекуляції та війнах зі зв’язками з громадськістю не були тим, що ми мали на увазі, коли кілька місяців тому увімкнули наш сервер із тегом ​"новини про оливкову олію, огляди та обговорення», але новини трапляються, і оливкова олія – це наша головна роль.

Ми не надто здивовані, що більшість оливкових олій з полиць каліфорнійських супермаркетів не відповідають вимогам екстра вірджин. Скажімо, ви очолюєте конгломерат з оливкової олії вартістю в мільярд євро, який повинен відповідати перед акціонерами, забезпечуючи при цьому постійно кращі щорічні результати. Ви виробляєте певну кількість високоякісної оливкової олії першого віджиму для своїх домашніх споживачів, але уявіть собі тиск, щоб використовувати це виробництво та свою столітню торгову марку, поливаючи хороші продукти дешевшими добавками та продаючи їх. , судів сповнений цього, для людей, які нічого не підозрюють, які не знають різниці та чиї уряди не хочуть виконувати слабкі закони. Сполучені Штати є дойною коровою для недобросовісних гігантів з виробництва оливкової олії, які протягом тривалого часу більше хвилювалися про створення брендів і мережі розподілу, ніж про якість своїх оливкових олій.

Отже, що зараз змінюється? Підбадьорені недавніми змінами Міністерства сільського господарства США, які, принаймні, вимагають мінімальних стандартів для маркування оливкової олії, Каліфорнійська рада з оливкової олії та їхні друзі в Davis Olive Center знову вказують на те, що споживачів у Штатах обкрадають. . Невелика вибірка відображає дослідження, проведене на дешевій основі, але неминуча реальність залишається, і ми готові об заклад, що ви можете дублювати тести в будь-якій кількості країн з дійними коровами по всьому світу і отримати подібні результати. Спробуйте в Китаї, Індії, Японії, Мексиці, Канаді, Німеччині.

Сьогодні а позов було оголошено в типовому американському стилі, в комплекті з напіввідомим кухарем-позивачем і ​"видатні ресторатори», щоб стиснути великі компанії, які заповнюють прилавки оливкової олії в таких місцях, як Costco, Walmart і Albertson's. Бренд Рейчел Рей є одним із названих підробок, хоча американська кулінарна кохана, швидше за все, нещасна жертва, як і всі ми. Можливо, це те, до чого треба було прийти. Без шуму тут нічого не відбувається.

Не про це ми хочемо писати на цих сторінках (але будемо). Ми б краще поговорили про людей, які виготовляють оливкову олію, як її використовувати та насолоджуватися, її стародавню культуру та місце в нашому сучасному способі життя. І хоча ми хочемо подякувати Університету Каліфорнії, Міжнародній раді з оливкової олії, Північноамериканській асоціації оливкової олії та юридичній фірмі Callahan and Blaine за величезне зростання нашої читацької аудиторії, ми також отримуємо масу електронних листів від читачі, які розгублені і хочуть отримати вказівки. Вони хотіли б знати, як купувати оливкову олію першого віджиму, щоб не бути взято.

Чесно кажучи, у нас такої проблеми немає. Редакція в Olive Oil Times отримує більше ніж справедливу частку дійсно чудової оливкової олії першого віджиму від виробників, які повинні подумати, якщо вони надішлють нам безкоштовні матеріали, ми напишемо про них (і ми могли б просто). Нам більше ніколи не доведеться купувати ще одну пляшку, і якби ми могли поділитися цим смішним запасом з нашими читачами, ви знаєте, що ми б це зробили. Але дозвольте мені на хвилину прикинутися, що мені насправді довелося вийти і купити пляшку хороша оливкова олія з, скажімо, продуктового магазину. Наша Деніз Джонсон опублікував матеріал нещодавно про дрібний вибір у типовому супермаркеті Нової Англії. Вона мала вибір між деякими брендами, до яких причетні ​"Дослідження» і ​"premium” extra virgin речі з ідентифікованого походження, які могли б бути досить непоганими, якби не було до Обами.

У світі виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму поширене модне слово: відстежуваність. Тепер можна взяти номер партії з деяких високоякісних пляшок EVOO, ввести його на веб-сайті та переглянути повну інформацію про олію, включаючи дату збору врожаю, сорти та вид з висоти висоти ділянки, з якої були зібрані оливки. Щоб справді знати, що ви купуєте, потрібен певний ступінь відстеження. З великою кількістю продуктів харчування, включно з такими, які навіть можуть носити відомі імена, як-от Рейчел Рей або Пол Ньюман, це може бути не таким важливим. З оливковою олією першого віджиму це так. Апельсиновий сік преміум-класу коштує 3 долари за кварту. Преміальний оливковий сік може бути в десять разів більший. Нам потрібно знати, в якому році були зібрані оливки і коли олія була розлита в пляшки.

Alex ​"A‑Rod” Родрігес, один із найталановитіших бейсболістів усіх часів, досяг свого 600th Хоумран цього тижня на тлі великої фанфари та обожнювання. Здавалося, мало хто заперечував, що він зізнався, що вживав стероїди протягом часу, який був придуманий ​"Ера стероїдів». Професійний бейсбол зараз у те, що називається ​"Ера тестування», під час якої, як вважається, нікому не позбутися від прийому препаратів, що підвищують ефективність, під таким пильним контролем.

Я вважаю, що ми вступаємо в подібний період у бізнесі з оливковою олією. Дослідження Дена Флінна та позов Дена Каллахана ознаменують початок ​"Era of Testing» для оливкової олії першого віджиму, і незабаром ми зможемо бути впевнені, що те, що ми купуємо в супермаркеті, є тим, за що він претендує. Так само, як я знав, що Гомер А-Рода був результатом його власного природного таланту (і швидкого м’яча в зоні).

Виробники оливкової олії та маркетологи, які беруть участь у цьому процесі, так само, як і Алекс Родрігес, переживуть це, якщо вони знову не зіпсують це. Споживачі незабаром звернуть увагу на етикетки щодо вмісту вільних жирних кислот (FFA) і перекису, дат збору врожаю та країн походження. Ви відскануєте штрих-код телефоном, щоб побачити Google-карту гаю. Простежуваність.

Тим часом запитайте у свого бакалійника, чому на оливковій олії немає фініків. Виберіть марку супермаркету для приготування їжі та подумайте про те, щоб платити більше за екстра вірджин преміум-класу, виготовлений кустарним виробником із вибраної вами країни, щоб використовувати для всього іншого. Якщо вам подобається оливкова олія першого віджиму, щоб прочитати цю публікацію, ви зобов’язані навчитися відрізняти хороше від поганого, чудове від не дуже. Ви можете пройти курс, взяти книгу, прочитати деякі з наших дописів на цю тему або просто попрактикуватися в порівнянні різних брендів вдома. Ви не пошкодуєте.