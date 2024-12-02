Країни, що розвиваються, залишають суперечливу COP29 розчарованими

У рік, ознаменований екстремальна спека, які беруть участь у кліматичному саміті Конференції сторін (COP29), погодилися збільшити фінансування до 300 мільярдів доларів США (285 мільярдів євро) щорічно до 2035 року для підтримки вразливих до клімату країн.

Угода COP29 була драматично укладена в столиці Азербайджану, Баку, переговорників затягнули в кімнату безпосередньо перед зривом переговорів, щоб продовжити збиратися ще на 33 години поза графіком для досягнення компромісу.

Фінансування багатих країн світу країнам з низьким рівнем доходу та малим острівним державам для подолання наслідків зміна клімату а фінансування їх зеленого переходу наразі становить 100 мільярдів доларів (95 євро) на рік.

Угода, досягнута в Баку, є найбільшою в історії КС щодо коштів, що виділяються країнам, що розвиваються, при цьому багаті країни та країни з високим рівнем доходу зобов’язуються ​"взяти на себе ініціативу» в мобілізації фінансування в розмірі 300 мільярдів доларів.

Китай, друга за величиною економіка світу та найбільший забруднювач, також погодився зробити внесок у кошеня COP29.

Тим не менш, угода COP29 не виправдала очікувань країн з низьким рівнем доходу, що розвиваються, які прагнуть отримати 1.3 трильйона доларів США (1.2 трильйона євро) щорічного фінансування. Ця сума узгоджується з порадою економістів учасникам COP29 перевищити 1 трильйон доларів США (950 мільярдів євро) фінансування клімату.

"Це мізерна сума», — сказав Чанні Райна, член індійської делегації, маючи на увазі пакет у 300 мільярдів доларів. ​"На жаль, ми не можемо це прийняти. Ми прагнемо набагато вищих амбіцій від розвинених країн».

Африканська група учасників переговорів (AGN), яка представляє всі африканські країни на саміті COP29, також відповіла на угоду, заявивши, що обіцянка фінансування COP29 є ​"занадто мало, занадто пізно».

Представники інших країн, що розвиваються, також скептично поставилися до фінансової угоди COP29, але не відкидали цю угоду повністю.

"Ми йдемо з невеликою частиною фінансування, яке терміново потребує вразливих до клімату країн», – сказала Тіна Стеге, посланець з клімату Маршаллових Островів, ланцюга вулканічних островів і коралових атолів в Океанії. ​"Цього недостатньо, але це початок».

Саймон Штілл, виконавчий секретар ООН зі зміни клімату, визнав, що угода COP29 була далекою від досконалості.

"Жодна країна не отримала всього, що хотіла, і ми залишаємо Баку з горою роботи, яку ще потрібно зробити», — сказав він.

Вопке Хоекстра, з іншого боку, комісар ЄС з питань клімату, сказав меншим країнам із низьким рівнем доходу, що він ​"впевнений, що ми досягнемо 1.3 трильйона доларів».

За даними The Financial Times, країни, що розвиваються, нарешті погодилися на угоду через невизначене глобальне соціально-політичне середовище.

"Побоювання щодо розтягнутих бюджетів у всьому світі та обрання Дональда Трампа… змусили країни, що розвиваються, прийняти дещо покращений пакет», – написала британська газета.

Окрім розширення кліматичного фінансування, країни-учасниці COP29 погодилися розпочати глобальну торгівля вуглецевими кредитами система.

Схема торгівлі дозволить великим забруднювачам купувати вуглецеві кредити (один кредит відповідає одній метричній тонні парникових газів) від схем декарбонізації в країнах, що розвиваються, таких як проекти відновлюваної енергетики та захисту тропічних лісів, і зараховувати скорочення викидів CO2 в атмосферу до своїх кліматичних цілей. .

COP29 також не змогла розробити чіткий план того, як країни виконуватимуть знаменну угоду досягнуто на COP28 минулого року відмовитися від використання викопного палива для виробництва енергії та збільшити кількість відновлюваних джерел енергії.

COP30, наступна глобальна кліматична конференція ООН, відбудеться в листопаді 2025 року в бразильському місті Белен у тропічних лісах Амазонки.