Створення датчиків для імітації людського сенсорного аналізу оливкової олії

Дослідники розробили датчик, названий ​"Олівер», який намагається імітувати людську рису: це ​"смак» олії та може надати аналіз, що підтверджує її екстра чистого або іншого виробництва.



Щоб наздогнати Олівера, я зв'язався з професором Арнальдо Д'Аміко з Римського університету Тором Вергатою, оскільки він провів перший експеримент з дистанційної передачі нюхових відчуттів електронного носа.

Д'Аміко направив мене до двох своїх однодумців, які розробляють датчик, повністю присвячений оливковій олії: професор Джорджіо Пеннацца та професор Марко Сантоніко з університетського кампусу Bio-Medico в Римі, є координаторами дослідницької групи під назвою Блок електроніки для сенсорних систем, який розробляє Oliver.

Їх метод дослідження заснований на цікавому мультидисциплінарному підході, який ставить електроніку на службу медицині та харчування шляхом проектування, впровадження, тестування та застосування сенсорів. Їх мета — створити практичні датчики, які є недорогими, зручними, швидкими та неруйнівними.

Електроніка для блоку сенсорних систем, університетський кампус Bio-Medico в Римі

У цьому контексті народилася Bionote (система на основі біосенсорів для імітації мультисенсорних носів, язика та очей).

Див також:Студенти розробляють пристрій для виявлення індикаторів прогірклості

Система призначена для імітації принципів роботи носа, язика та очей. У роботі пропонується розширити концепцію штучного нюху та смаку, розробивши інноваційну мультисенсорну систему на основі біосенсорного матеріалу антоціанів.

Системи Bionote мають бути спеціалізованими для кожного окремого типу їжі, і вони вже розроблені для мінеральної води, трюфелів, сироватки сиру моцарелла та перцю чилі. Олівер — це сенсор, який спеціально займається оцінкою EVOO.

"Ідея виникла в лютому 2014 року, після скандалу, спровокованого публікацією а Інфографіка New York Times про шахрайство з італійською оливковою олією», – розповів Пеннацца. ​"Італію звинуватили в експорті фальсифікованої та низькоякісної оливкової олії. Ми конструктивно сприйняли виклик і вирішили надіслати позитивне повідомлення, демонструючи прихильність Італії до високої якості та розвитку технологій для її збереження».

Конструкція Олівера передбачає внутрішню електронну картку та клапан. На додаток до низької вартості тестування, він працює, просто поміщаючи кришку в рідину.

Під час тестування одночасно записується доріжка, і ви можете швидко визначити тип олії і, якщо це оливкова олія, чи вона є першою чи екстра вірджин, чи, можливо, фальсифікованою.

Олівер навчений співвідносити інформацію зі своєю внутрішньою базою даних для ідентифікації зразків.

"Ми хочемо підкреслити, що за допомогою цих інструментів ви можете пропустити деякі лабораторні тести і знизити витрати», – сказав Сантоніко. ​"Тільки якщо Олівер виявить, що оливкова олія фальсифікована, ви відправите зразок до лабораторії для аналізу конкретних ознак».

Поки що Олівер може сприймати певні підробки, але мета полягає в тому, щоб мати повний діапазон аналізу. Тестування рідинами дає чудові результати, але підрозділ працює над розробкою додаткових програм Bionote для виявлення відчуттів газу та повного мультисенсорного перехресного аналізу, щоб якомога більше відтворити аналіз людських сенсорів.

Ще одна важлива особливість полягає в тому, що Олівер також може виявляти харчові аспекти. ​"Зараз ми проводимо такий аналіз з перцем чилі», – сказав Сантоніко. ​"На даний момент існують методи вимірювання гостроти (тобто кількості капсаїцину), однак за допомогою Bionote ми навіть можемо виявити види фруктів і поживну цінність, зокрема кількість антиоксидантів», – додав Пеннацца. ​"Олівер також може визначити цю харчову цінність у EVOO».

