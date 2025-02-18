Археологічна виставка досліджує історію оливкової олії в Середземномор'ї

An виставка у Колеж де Франс у Парижі, п’ятисотлітньому державному закладі вищої освіти, досліджень і дебатів, були представлені археологічні відкриття та предмети з кількох французьких музеїв, у тому числі Департаменту грецьких, етруських і римських старожитностей Лувру, від архаїчного періоду до четвертого століття нашої ери.

"Вина, олії та парфуми: археологічна подорож навколо стародавнього Середземномор'я” надав унікальну можливість дослідити виробництво та торгівлю оливковою олією та іншими продуктами харчування в Римській Галлії, Італії, Греції та Єгипті.

Куратором є команда експертів на чолі з проф Жан-П'єр Брун— польовий археолог і старший науковий співробітник Французької національної науково-дослідної ради (CNRS), який очолював Центр Жан-Берара в Неаполі, французьку базу для історичних та археологічних досліджень стародавньої південної Італії — ця подія також стала даниною довічної відданості Бруна археології.

У своїй інавгураційній лекції на кафедрі технології та економіки в Стародавньому Середземномор’ї він пояснив, що за часів Римської імперії, щоб досягти ефективної організації та раціоналізації постачання армії та великих міст, Сицилія та Єгипет спеціалізувалися на виробництві зерна, а Галлія – на виробництві вина, тоді як Іспанія [римська провінція Hispania Baetica, що відповідає сучасній Андалусії] та Африка [в основному Тріполітанія, північноафриканський прибережний район сучасної Лівії] спеціалізувався на оливковій олії.

За словами Бруна, централізація виробництва сільськогосподарської продукції, що випливала з вимог римської політичної влади, сформувала економіку завойованих територій і сприяла структурі сільської місцевості.

Це можна побачити, наприклад, у залишках стародавніх оливкових ферм у долині Баетіс, між Кордовою та Севільєю в Іспанії — виробництво оливкової олії в Баетиці досягло свого піку між першим і третім століттями нашої ери — і в туніському Сахелі. Цих регіонів не було апріорі підходить для вирощування оливок.

Нині оливкова олія в основному призначена для споживання в їжу, а виставка нагадала про інші способи її використання в давнину.

Його зазвичай використовували в медичних цілях і ритуалах, як інгредієнт кремів для обличчя та як мазь для процедур особистої гігієни та масажу в грецьких і римських спортивних спорудах і термальних ваннах.

Крім того, у ті давні часи оливкову олію також використовували для паливних масляних ламп різних типів, деякі з яких мали кілька сопел. Масляні лампи використовувалися для внутрішнього освітлення в тих районах, де виробництво було найбільше.

In виготовлення парфумів та інші парфумовані олії з лікувальними властивостями, дорогоцінні oleum omphacium виготовлений із зелених оливок, часто використовувався як олія-носій, особливо в римській Галлії, Італії та Греції, слугуючи природним середовищем для створення ароматних композицій.

Одна з цих стародавніх формул була представлена ​​на виставці в Парижі, і відвідувачі також могли відчути аромат.

Антикваріат, відтворений під час багаторічних досліджень, проведених Центром Жана-Берара родінон з його ніжним ароматом троянди був дуже популярний у грецькій і римській античності, а також цитувався в Гомера Іліад.

Серед експонатів також був макет-макет парфумерії грецького острова Делос, яку розглянув Халлімах (III ст. до н. е.). ​"найсвященніший з островів».

Численні та комплексні дані археологічних розкопок, вивчення поселень, місць і форм праці, харчування та санітарії також змусили Бруна замислитися над питаннями зростання в давнину — плоду добробуту й освіти людей.

Ці знахідки можна порівняти з письмовими джерелами, щоб краще зрозуміти соціально-економічні та технологічні системи минулого.

Однак Брун писав про труднощі розгляду історії в усіх її вимірах, коли доступні дані про звичайних людей обмежені.

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Він підкреслив, що історикам доступні лише часткові фактичні звіти та літературні коментарі та написи, переважно вищих класів, враховуючи, що ​"більш-менш усі письмові джерела античності зникли в середні віки».

Ці думки актуальні і сьогодні для дві причини. По-перше, існує ризик втрати археологічної спадщини через знищення матеріальних архівів, які є тими, що поховані в ґрунті та втрачені під час робіт і реконструкцій.

По-друге, занадто мало уваги приділено археологічним дослідженням знарядь виробництва та засобів торгівлі, пов’язаних із останками, залишеними звичайними людьми, які не мали влади чи культури, щоб надати письмові докази.

Переважна наукова увага до епіграфіки (дослідження написів на стародавніх артефактах), скульптури, живопису, архітектури та урбаністики створила історичну упередженість щодо можновладців.

Таким чином, недавню виставку в Колеж де Франс можна вважати визнанням сумлінних і самовідданих спроб Брюна відтворити забуту історію сільських і міських мас у їхніх продуктивних ролях — включаючи історію виробництва оливкової олії та торгівлі в Середземномор’ї — і запрошенням поміркувати про те, як навіть греко-римська цивілізація, незважаючи на численні успіхи, зазнала занепаду.