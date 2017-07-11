4-й "Monna Oliva" відзначає найкращі італійські столові оливки

Четвертий національний конкурс на кращі столові оливки Монна Оліва завершився заходом, який відбувся 24 червня в місті Латина, в центрі Агро Понтіно (Лаціо), де найкращі з близько 90 учасників отримали визнання за свої навички обробки оливок.

Декілька виробників з Лігурії, Марке, Лаціо, Абруццо, Молізе, Кампанії, Базиліката, Апулії, Калабрії, Сицилії та Сардинії досягли виняткового рівня якості, незважаючи на поганий сезон, згідно з групою дегустаторів, яка оцінювала зразки під наглядом керівника групи. Івано Капріолі.

За маршрутом позначень походження попередні видання Monna Oliva проходили в Кастельветрано (Сицилія), Cerignola (Апулія), і Асколі Пікено (Марш).

Деякі з переможців 4th Монна Оліва

Останнє місце для подорожей було вибрано на честь нещодавнього визнання захищеного найменування походження (PDO), отриманого Oliva di Gaeta, чия назва тепер призначена виключно для столових оливок сорту Itrana, також відомого як Gaetana, з чорного типу, які відповідають вимогам, встановленим ст виробнича специфікація.

"Нарешті, італійські столові оливки з’явилися у новій європейській зірці», – сказав президент Середземноморський союз дегустаторів олії (UMAO), Паола Фіораванті, яка задумала конкурс. ​"З грудня Oliva di Gaeta приєдналася до PDO Nocellara del Belice, Bella della Daunia та Ascolana del Piceno».

Фіораванті пояснив, що ця оливка походить від сорту Itrana, який можна підсолоджувати природним чином, коли плід ідеально зрілий у версії Oliva di Gaeta DOP, і коли він ще зелений; в цьому випадку цілий фрукт можна обробити природним шляхом або розтріскати сіллю, а потім приправити.

"Ті, хто дбає про біорізноманіття італійських сортів, повинні пропагувати столові оливки та найменування походження як цінну підтримку для наших виробників», – вважає Фіораванті. ​"Сектор столових оливок все ще залишається ринковою нішею, але в останні роки він розвивався і відкрив нові можливості, частково завдяки зміні способу життя та дієтичних звичок людей», – зауважила вона, зазначивши, що, за даними Міжнародної ради з олив, споживання столу за останні 173 років зросло на 25 відсотки.

Інші економічні та технічні дані були представлені під час третього Національного форуму з виробництва столових оливок, який передував церемонії нагородження. Модератором виступила журналістка Марія Антонієтта Палумбо, промови про сектор виступили мер Латина Даміано Колетта, голова консорціуму промислового розвитку Roma Latina, Карло Скарчіллі, президент провінції Латина Елеонора Делла Пенна, президент асоціації дегустаторів Latina Capol, Ліно Центавра, національна рада Città dell'Olio Бенедетто Місіошіа та міністр сільського господарства регіону Лаціо Карло Хаусманн.

Від імені виробників були внески експерта з питань сільської політики Антоніо Стеа, експерта зі столових оливок, Альберто Боно та Франко Ломбардо з Geolive Belice LLC.

Monna Oliva прагне підтримувати сектор столових оливок, пропагуючи роботу італійських виробників, незалежно від того, використовують вони традиційні системи чи контрольовані та механізовані методи. Серед них калабрійський фермер Франческо Габріеле отримав почесну відзнаку за свою природну Bella di Cerignola.

"Я в захваті від цього визнання, яке винагородило мої дослідження в цій галузі», – сказав Габріеле, і він пояснив, що Bella di Cerignola, як правило, висушена на лузі та повністю підсолоджена, але він обробив її природним методом, щоб регулювати знежирення та хрустість.

"Таким чином споживач може краще сприйняти походження оливки, оскільки природна обробка покращує типовий смак сорту», ​​– пояснив він. ​"На мою думку, з органічним управлінням, хорошою водою та хорошою сіллю можна отримати чудовий продукт», – підсумував Габріеле, уточнивши, що він використовував сіль природних соляних заповідників Трапані та Пачеко на Сицилії та проводив суворий контроль. на воді.

Зі списком переможців можна ознайомитись на Веб-сайт Monna Oliva.

