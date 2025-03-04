Від Хаен до Хунані фермери, мельники та розливники з нетерпінням чекають новин про те, чи їхні оливкова олія першого віджиму був нагороджений у 2025 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

Результати найбільшого та найпрестижнішого у світі конкурсу якості оливкової олії вже почали оприлюднювати. У перший день було нагороджено 22 масла з Албанії, Хорватії, Італії та США.

Термін подачі продовжено до 15 березняthвиробники з 25 країн Північної півкулі вже надіслали свої оливкові олії першого віджиму на аналіз NYIOOC .

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Професіонали харчової промисловості, ЗМІ та споживачі у всьому світі уважно стежать за цим NYIOOC результати. Багато виробників сподіваються завершити плідний, але складний урожай однією з найбажаніших нагород у галузі.

Особливо це стосується Іспанії, де виробництво зросло більш ніж на 60 відсотків у 2024/25 врожайному році після послідовних років історично низьких врожаїв, спричинених сильною спекою та посухою.

Фермери та мельники в Португалії, Греції, Тунісі та Туреччині сподіваються отримати вигоду від значного підвищення врожаїв. Тим часом виробники в Італії, Марокко та Сполучених Штатах дивляться на це NYIOOC щоб надати один пізній момент урожайного року, який інакше розчаровує.

Тоді як нинішній урожай виробники оцінили в 67 зі 100 2024 Olive Oil Times Обстеження врожаю, значно підвищившись порівняно з рейтингом 51 у 2023 році, вони висвітлили різні проблеми, які необхідно було подолати, щоб досягти якості, відзначеної нагородами.

Надмірна спека, надмірні дощі, нестача робочої сили та погана погода під час збору врожаю були серед цих проблем.

Наприклад, виробники в Португалії може бути особливо зацікавленим у продовженні випуску найкращих у світі оливкових олій після значних опадів під час збору врожаю, які створили проблеми з якістю.

Майже двотижневий дощ у центральній Португалії спричинив спалахи антракнозу та падіння деяких плодів з дерев.

Тим часом у Греції не по-сезону спекотна погода затримали жнива на материку та під загрозою якості.

"Наші оливкові гаї зрошуються, але нам все одно довелося працювати вдвічі більше, щоб цього року отримати якість, якої ми шукали в наших оливкових оліях», — сказала Марія Сгуру, співвласниця компанії. Оливкова олія Скутарі, яка виграла чотири NYIOOC нагороди з 2021 року.

Незважаючи на значний спад виробництва в Італії, коли врожайність впала на 30 відсотків до 224,000 2024 тонн урожайного 25/- року, виробники повідомили, що якість залишається дуже високою.

"Оливки були чудовими, і ми в захваті від якості олії», – сказав Сеіл Фрідман, співвласник двічі NYIOOC переможець Ермініо Кордіолі. ​"Це була важка робота, особливо через дощі, які часто заважали збору врожаю».

Крім підтвердження того, що вони досягли виняткової якості, виробники відзначають інші переваги перемоги на Всесвітньому конкурсі.

Перший раз NYIOOC World Olive Oil Competition переможці описали більший доступ до глобальних ринків, регіональне просування та мотивацію продовжувати вдосконалюватися.

Біанті Данай, засновник Оливкова олія Доніка, відсвяткував відкриття своєї компанії NYIOOC нагороду у 2024 році. Цього року компанія отримала золоту нагороду за свій моновриєт Калінджот.

В інтерв’ю 2024 року Данай сказав Olive Oil Times що він сподівається стати зразком для інших виробників в Албанії, демонструючи, що інвестиції в якість можуть принести дивіденди в довгостроковій перспективі. Перемога на NYIOOC є важливим маркером якості в цьому відношенні.

"Ми намагаємося бути взірцем для всіх, щоб показати, що нормально мати вищі витрати на виробництво, але продавати продукт із більшою ціною для споживача, який є кращим для його здоров’я та навколишнього середовища», – сказав він.

Оливкова ферма Сан-Мігель з центральної Каліфорнії є серед цьогорічних переможців, заробивши вже три золоті нагороди за перші результати.

"Вплив [перемоги на NYIOOC] зміцнює якість нашого продукту», – співвласник Річард Мейслер сказав Olive Oil Times після шести нагород у 2019 році NYIOOC. ​"Маркетинг буде дуже прямим: здорова оливкова олія першого віджиму. Наші бренди Tuscan Gold сертифіковані найкращими суддями світу як оливкова олія першого віджиму».