Температура повітря на поверхні Землі продовжує неухильно зростати, а дані обсерваторії Коперника Європейського Союзу вказують на те, що 2024 рік встановити, щоб стати найспекотніший рік в історії.

Крім того, 2024 рік може стати першим роком, коли глобальна температура перевищить на 1.5 ºC середню температуру поверхні, оцінену до промислової революції.

Зокрема, дослідники виявили, що аномалія середньої глобальної температури за перші десять місяців 2024 року була на 0.71 ºC вищою, ніж середній показник з 1991 по 2020 рік, і на 0.16 ºC теплішою, ніж у 2023 році.

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Середнє значення з 1991 по 2020 роки є останнім ​"нормальний клімат», визначений Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО). ВМО використовує цей 30-річний період для встановлення контрольних значень температур та інших змінних.

У жовтні 2024 року температура повітря на поверхні піднялася на 1.65 ºC над доіндустріальним рівнем, перевищивши порогове значення в 1.5 ºC за 15 з останніх 16 місяців.

"Тепер майже впевнено, що 2024 рік буде найтеплішим роком за всю історію спостережень», – пишуть дослідники в останньому бюлетені Copernicus.

"Щоб 2024 рік не встановив новий рекорд, середня температурна аномалія за решту року повинна впасти майже до нуля», — додали вони.

Зараз дослідники прогнозують, що 2024 рік встановить нову глобальну середню температуру повітря на поверхні на 1.55 ºC вище доіндустріального рівня.

Європа досвідчена температури вище середнього протягом усього року.

У жовтні 2024 року середня температура суші в Європі становила 10.83 ºC, що на 1.23 ºC вище середнього показника з 1991 по 2020 рік. Однак жовтень 2022 року залишається найтеплішим жовтнем за всю історію спостережень, температура на 1.92 ºC вище базової лінії.

Підвищення на 1.5 ºC порівняно з доіндустріальним рівнем вважається a критичний поріг. У 2015 році десятки країн підписали Паризьку угоду про клімат, щоб утримати підвищення температури нижче 2 ºC, з більш амбітною ціллю залишатися нижче 1.5 ºC.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), міждисциплінарний науковий орган при Організації Об’єднаних Націй, визначила ці температурні пороги як переломні точки для значних змін в екосистемах Землі.

Згідно з Коперником, температура океану також підвищується. За винятком окремих районів південної частини Тихого океану та невеликих регіонів у північній частині Тихого океану та північній Атлантиці, температура моря у 2024 році залишається значно вищою за рівні, зареєстровані з 1991 по 2020 рік.

Влітку 2024 року температура поверхні Середземного моря досягла рекордної температури – 28.56 ºC.

Ці високі температури моря взаємопов’язані з температурою суші, опадами та погодними умовами в Середземноморському регіоні, де виробляється понад 95 відсотків світового виробництва оливкової олії.

Саманта Берджесс, заступник директора Copernicus Climate Change Service, заявила, що останні дані ​"знаменує нову віху в глобальних температурних рекордах і має стати каталізатором для підвищення амбіцій для майбутньої Конференції зі зміни клімату, COP29».

COP29, остання конференція Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, зараз проходить у Баку, Азербайджан – країні-виробнику оливкової олії та одній із країн, що підписали Паризької угоди. Конференція триватиме до 22 листопадаnd.