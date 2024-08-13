Оливковий центр проведе першу конференцію зі сталого розвитку оливкової олії

Приблизно 250 науковців і фахівців з оливкової олії візьмуть участь у першій Міжнародній конференції з питань сталого розвитку оливкової продукції в Інституті науки про вино та харчові продукти Роберта Мондаві в Девісі, штат Каліфорнія, 5 вересня.th в 7th.

Каліфорнійський університет Девіса Оливковий центр проводить конференцію, на якій відбудуться презентації досліджень, панельні дискусії, сесії запитань і відповідей та тематичні дослідження з широкого кола тем, пов’язаних із вирощуванням оливок, переробкою та маркетингом.

"Що стосується сільського господарства, то ми будемо обговорювати такі теми, як використання води, зміна клімату та поглинання вуглецю», – сказав Хав’єр Фернандес-Сальвадор, представник Olive Center. виконавчий директор. ​"Ми також розглянемо оптимізацію добрив, скорочення пестицидів, збереження середовища існування, управління живоплотом, здоров’я ґрунту та відновлюване сільське господарство».

"Ми також хочемо вивчити, що відбувається на стороні фрезерування – зокрема [як вижимки] сушать і використовують як компост або обробляють далі для вилучення корисних сполук”, – додав він.

Конференція завершиться дегустацією та кулінарною демонстрацією в кампусі Кулінарного інституту Америки в Напі. ​"Це була б погана конференція, якби ми не включили в неї харчову сторону», — сказав Фернандес-Сальвадор.

Організатори бачать конференцію як форум для презентації останні дослідження сталого розвитку а також продемонструвати фермерам і мельникам практичні способи підвищення стійкості. Вони також сподіваються використати подію, щоб привернути увагу ЗМІ та споживачів до оливкової олії облікові дані сталого розвитку.

З цією метою ранок третього дня буде присвячений тематичним дослідженням, зокрема тому, як стійкість може додати цінність продуктам на ринку.

"У нас так багато людей приходять, щоб навчитися краще продавати свою продукцію, тому що іноді вони не знають, як перекласти це повідомлення від виробника», — сказав Фернандес-Сальвадор. ​"Як вони роблять це повідомлення про практику сталого розвитку виробника зрозумілим для споживача».

Тематичні дослідження також охоплюватимуть конкретні шляхи впровадження стійких практик у традиційно та інтенсивно висаджених оливкових гаях та збереження столітнього і тисячоліття оливкових дерев.

"Половина доповідачів — науковці, а половина — фермери, виробники та люди, які займаються торгівлею, тож тут є всього потроху», — сказав Фернандес-Сальвадор. ​"Ми не хотіли, щоб це була конференція, яка зосереджена виключно на сільському господарстві, виключно на зрошенні чи виключно на борошні. Він має включати всі аспекти та торкатися всіх сторін сталого розвитку».

У той час як каліфорнійські фермери, мельники та дослідники матимуть значну присутність, Фернандес-Сальвадор сказав, що Оливковий центр співпрацює з Університетом Евори в Португалії, Університетом Хаен в Іспанії та Міжнародною оливковою радою, щоб залучити експертів з оливкової галузі. нафтового світу, щоб поділитися своїми перспективами.

Разом із доповідачами він додав, що учасники також будуть присутні з усього світу, включаючи країни Європи, Близького Сходу, Океанії та Північної та Південної Америки, а також нові кордони виробництва оливок, включаючи Афганістан. і Пакистану.

Фернандес-Сальвадор вважає, що це буде перша з багатьох конференцій зі сталого розвитку. ​"Ми сподіваємося, що інші університети приймуть цей виклик і продовжуватимуть проводити міжнародні конференції зі сталого розвитку в майбутньому», – сказав він. ​"Інші університети, які зараз є партнерами, зацікавлені продовжувати це в майбутньому».

Реєстрація Міжнародна конференція зі сталого розвитку оливкової продукції завершиться 18 серпняth.