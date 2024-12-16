Грудень 16, 2024
Перед тим, як виграти свої чемпіонські забіги, бігуни Університету Бригама Янга серед чоловіків і жінок полили себе теплою оливковою олією.
Грудень 5, 2024
Міністр охорони здоров'я Трампа Пік переносить суперечки щодо насіння олії в кабінет міністрів США
Роберт Ф. Кеннеді-молодший давно виступає проти олії з насіння. Якщо його затвердять на посаді міністра охорони здоров’я та соціальних служб, він матиме можливість регулювати галузь.
Листопад 15, 2024
Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі
Іспанські виробники чорних столових оливок, які вже страждають від тарифів, запроваджених під час першої адміністрації Трампа, побоюються, що на горизонті може статися ще більше.
Листопад 15, 2024
Американські споживачі охоче оливкову олію в пляшках
Незважаючи на зростаючу популярність віджимних пляшок через їхню зручність, деякі сумніваються в потенційному впливі на якість оливкової олії та навантаженні упаковки на навколишнє середовище.
Листопад 7, 2024
Зустрічайте роздрібних торговців, які працюють над збільшенням продажів олеотуризму після закінчення відпустки
Алісія та Віджай Шрофф, співвласники спеціалізованого магазину оливкової олії, запустили проект з поглиблення зв’язків між операторами олеотуризму та відвідувачами.
Листопад 4, 2024
Starbucks відмовляється від лінії кави Oleato з оливковою олією в Північній Америці
Рішення прийнято, оскільки компанія повідомила про зниження продажів третій квартал поспіль і прагне оптимізувати своє меню.
Жовтень 17, 2024 Business
Великий виробник оливкової олії втратив 3 мільйони доларів через низку крадіжок
Вересні 16, 2024 Новини
Очікується, що врожайність столових оливок у Каліфорнії зросте другий рік поспіль
Вересні 16, 2024 Новини
Університет Каліфорнії випускає посібник з вирощування оливок для виробництва олії
Серпень 13, 2024
Оливковий центр проведе першу конференцію зі сталого розвитку оливкової олії
На Міжнародній конференції зі сталого розвитку оливкової продукції обговорюватимуться питання сталого розвитку, починаючи від вирощування та переробки оливок і закінчуючи маркетингом і сертифікацією.
20 липня 2024 р
Комісія з торгівлі продовжує дію мит на іспанські оливки
Рішення було прийнято через два місяці після того, як Апеляційний суд США ухвалив рішення на користь тарифів Міністерства торгівлі.
Червень 12, 2024
Як стійкість і пристрасть керують бутиковим каліфорнійським виробником
Менш ніж за чотири роки пара, яка стоїть за Chateau de Luz, подолала екстремальні кліматичні умови, шкідників і трудові труднощі, щоб виготовити оливкову олію першого віджиму світового рівня.
Червень 12, 2024
Генеральний директор Deoleo у Північній Америці каже, що стійкість є ключовим фактором розвитку сектору оливкової олії
Тьєррі Мойру вважає Deoleo охоронцем галузі, надаючи перевагу якісному виробництву та екологічним практикам понад усе.
Червень 10, 2024
Виробник округу Керн розмірковує про каліфорнійську промисловість оливкової олії
Стефані Вікенсхаймер пояснює, як на ранчо Rio Bravo виготовляють високоякісну оливкову олію першого віджиму на півдні долини Сан-Хоакін.
Червень 10, 2024
США спостерігають значне зростання продажів органічної оливкової олії
За останні два роки продажі органічної оливкової олії в США зросли на десять відсотків, тоді як продажі звичайної оливкової олії першого віджимання впали.
Червень 5, 2024
Віце-президент Помпеї каже, що катастрофа на Балтиморському мосту коштувала компанії мільйони
Хоча компанія змогла отримати свою останню партію європейської оливкової олії через порт, заходи, вжиті після катастрофи, були нежиттєздатними в довгостроковій перспективі.
Січень 2, 2024
Корто робить ставку на оливки як культуру майбутнього в мінливій долині Сакраменто
Оскільки Каліфорнія має справу з наслідками зміни клімату, зростанням вартості робочої сили та нестачею робочої сили, президент Corto Olive Кліфф Літтл вважає, що висаджувати більше оливок – це вихід.
Січень 2, 2024
Агротуризм починає розвиватися на оливковому заводі Queen Creek в Арізоні
Туризм є ключовим фактором успіху бізнесу Queen Creek Olive Mill і просування оливкової олії першого віджиму в Арізоні.
Грудень 19, 2023
Olive Center працює над навчанням нового покоління Ag. плюси
Програма Olea Learn навчає студентів необхідних агрономічних та бізнес-навичок для ведення оливкового господарства та виробництва оливкової олії.
Грудень 18, 2023
Роздуми про 45-річний чемпіонат італійської оливкової олії в Америці
Майже півстоліття після випадкової зустрічі з італійським виробником оливкової олії Джон Дж. Профачі згадує свою роль на американському ринку.
Грудень 14, 2023
Урожай оливок Каліфорнійського коледжу об’єднує кампус
Студенти та викладачі зібрали врожай 130-річних дерев місії в кампусі Лос-Анджелеса, щоб почати те, що офіційні особи сподіваються, стане новою традицією.
Грудень 14, 2023
Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок
Незважаючи на те, що зрошувані оливкові гаї все ще використовують багато води, дедалі суворіші заборони, особливо в долині Сан-Хоакін, можуть створити нову нішу для оливкових гаїв у посушливих районах.
Грудень 11, 2023
Малі фермери святкують великий успіх у Центральній Каліфорнії
Річард і Мірна Мейслер перетворили захоплений проект на одну з найбільш нагороджених оливкових олій першого віджимання в Каліфорнії.
Грудень 5, 2023
Навчальна програма, зосереджена на оливковій олії в Каліфорнії, спрямована на допомогу хворому округу
Незважаючи на сільськогосподарський кліщ, округ Керн страждає від підвищеного рівня продовольчої безпеки, ожиріння та діабету порівняно з рештою штату.