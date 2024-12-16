Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі

Іспанські виробники чорних столових оливок, які вже страждають від тарифів, запроваджених під час першої адміністрації Трампа, побоюються, що на горизонті може статися ще більше.