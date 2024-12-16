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Сполучені Штати

здоров'я

Грудень 16, 2024

Університетські чемпіони з бігу використовують оливкову олію для боротьби із застудою

Перед тим, як виграти свої чемпіонські забіги, бігуни Університету Бригама Янга серед чоловіків і жінок полили себе теплою оливковою олією.

здоров'я

Грудень 5, 2024

Міністр охорони здоров'я Трампа Пік переносить суперечки щодо насіння олії в кабінет міністрів США

Роберт Ф. Кеннеді-молодший давно виступає проти олії з насіння. Якщо його затвердять на посаді міністра охорони здоров’я та соціальних служб, він матиме можливість регулювати галузь.

Новини

Листопад 15, 2024

Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі

Іспанські виробники чорних столових оливок, які вже страждають від тарифів, запроваджених під час першої адміністрації Трампа, побоюються, що на горизонті може статися ще більше.

Business

Листопад 15, 2024

Американські споживачі охоче оливкову олію в пляшках

Незважаючи на зростаючу популярність віджимних пляшок через їхню зручність, деякі сумніваються в потенційному впливі на якість оливкової олії та навантаженні упаковки на навколишнє середовище.

Business

Листопад 7, 2024

Зустрічайте роздрібних торговців, які працюють над збільшенням продажів олеотуризму після закінчення відпустки

Алісія та Віджай Шрофф, співвласники спеціалізованого магазину оливкової олії, запустили проект з поглиблення зв’язків між операторами олеотуризму та відвідувачами.

Їжа та кулінарія

Листопад 4, 2024

Starbucks відмовляється від лінії кави Oleato з оливковою олією в Північній Америці

Рішення прийнято, оскільки компанія повідомила про зниження продажів третій квартал поспіль і прагне оптимізувати своє меню.

Вересні 5, 2024 Профілі виробника

Пелопоннеські смаки на американських кухнях

Новини

Серпень 13, 2024

Оливковий центр проведе першу конференцію зі сталого розвитку оливкової олії

На Міжнародній конференції зі сталого розвитку оливкової продукції обговорюватимуться питання сталого розвитку, починаючи від вирощування та переробки оливок і закінчуючи маркетингом і сертифікацією.

Business

20 липня 2024 р

Комісія з торгівлі продовжує дію мит на іспанські оливки

Рішення було прийнято через два місяці після того, як Апеляційний суд США ухвалив рішення на користь тарифів Міністерства торгівлі.

Профілі виробника

Червень 12, 2024

Як стійкість і пристрасть керують бутиковим каліфорнійським виробником

Менш ніж за чотири роки пара, яка стоїть за Chateau de Luz, подолала екстремальні кліматичні умови, шкідників і трудові труднощі, щоб виготовити оливкову олію першого віджиму світового рівня.

Business

Червень 12, 2024

Генеральний директор Deoleo у Північній Америці каже, що стійкість є ключовим фактором розвитку сектору оливкової олії

Тьєррі Мойру вважає Deoleo охоронцем галузі, надаючи перевагу якісному виробництву та екологічним практикам понад усе.

Профілі виробника

Червень 10, 2024

Виробник округу Керн розмірковує про каліфорнійську промисловість оливкової олії

Стефані Вікенсхаймер пояснює, як на ранчо Rio Bravo виготовляють високоякісну оливкову олію першого віджиму на півдні долини Сан-Хоакін.

Business

Червень 10, 2024

США спостерігають значне зростання продажів органічної оливкової олії

За останні два роки продажі органічної оливкової олії в США зросли на десять відсотків, тоді як продажі звичайної оливкової олії першого віджимання впали.

Новини

Червень 5, 2024

Віце-президент Помпеї каже, що катастрофа на Балтиморському мосту коштувала компанії мільйони

Хоча компанія змогла отримати свою останню партію європейської оливкової олії через порт, заходи, вжиті після катастрофи, були нежиттєздатними в довгостроковій перспективі.

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Профілі виробника

Січень 2, 2024

Корто робить ставку на оливки як культуру майбутнього в мінливій долині Сакраменто

Оскільки Каліфорнія має справу з наслідками зміни клімату, зростанням вартості робочої сили та нестачею робочої сили, президент Corto Olive Кліфф Літтл вважає, що висаджувати більше оливок – це вихід.

Профілі виробника

Січень 2, 2024

Агротуризм починає розвиватися на оливковому заводі Queen Creek в Арізоні

Туризм є ключовим фактором успіху бізнесу Queen Creek Olive Mill і просування оливкової олії першого віджиму в Арізоні.

Production

Грудень 19, 2023

Olive Center працює над навчанням нового покоління Ag. плюси

Програма Olea Learn навчає студентів необхідних агрономічних та бізнес-навичок для ведення оливкового господарства та виробництва оливкової олії.

Профілі виробника

Грудень 18, 2023

Роздуми про 45-річний чемпіонат італійської оливкової олії в Америці

Майже півстоліття після випадкової зустрічі з італійським виробником оливкової олії Джон Дж. Профачі згадує свою роль на американському ринку.

Н. Америка

Грудень 14, 2023

Урожай оливок Каліфорнійського коледжу об’єднує кампус

Студенти та викладачі зібрали врожай 130-річних дерев місії в кампусі Лос-Анджелеса, щоб почати те, що офіційні особи сподіваються, стане новою традицією.

Business

Грудень 14, 2023

Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок

Незважаючи на те, що зрошувані оливкові гаї все ще використовують багато води, дедалі суворіші заборони, особливо в долині Сан-Хоакін, можуть створити нову нішу для оливкових гаїв у посушливих районах.

Профілі виробника

Грудень 11, 2023

Малі фермери святкують великий успіх у Центральній Каліфорнії

Річард і Мірна Мейслер перетворили захоплений проект на одну з найбільш нагороджених оливкових олій першого віджимання в Каліфорнії.

Business

Грудень 5, 2023

Навчальна програма, зосереджена на оливковій олії в Каліфорнії, спрямована на допомогу хворому округу

Незважаючи на сільськогосподарський кліщ, округ Керн страждає від підвищеного рівня продовольчої безпеки, ожиріння та діабету порівняно з рештою штату.

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