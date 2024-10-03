Дотримання медичної дієти, пов’язане зі зниженням ризику смертності для хворих на рак

Дослідники спостерігали за 800 людьми, які перенесли рак, протягом більше десяти років, помітивши, що дотримання середземноморської дієти може бути пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин.