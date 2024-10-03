Жовтень 3, 2024
Незважаючи на те, що оливкова олія не пом’якшить негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, її вживання перед вечірньою прогулянкою не зашкодить.
Вересні 23, 2024
World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії
Цьогорічні нагороди мають виняткову вагу в світлі широкомасштабного браку врожаю, якого зазнали численні країни по всій півкулі.
Вересні 12, 2024
Невідома проблема, яка викликає раннє опадання плодів у Північній Італії
Фермери стурбовані поширеними і незрозумілими випадками падіння незрілих оливок у гаях Франтуйо. Вважається, що причиною є екстремальна погода.
Вересні 12, 2024
Середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів допомагає хворим на діабет досягти ремісії
Огляд показав, що середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів була більш ефективною у допомозі хворим на цукровий діабет 2 типу досягти ремісії порівняно з нежирною або традиційною середземноморською дієтою.
Серпень 26, 2024
Італійський поліцейський пояснює, як працює шахрайство з оливковою олією
Оскільки способи шахрайства з оливковою олією розвивалися, правоохоронні органи наполегливо працювали, щоб не відставати.
Серпень 19, 2024
Веганська дієта з низьким вмістом жиру може знизити холестерин ЛПНЩ більше, ніж дієта, збагачена оливковою олією
Хоча дослідження підтвердило попередні дослідження про зв’язок між оливковою олією першого віджиму та холестерином, деякі експерти розкритикували його дизайн.
Серпень 9, 2024 Production
Сильна посуха в Італії завдала шкоди оливковим деревам перед збором урожаю
23 липня 2024 р Production
М’ясність, прогірклість є найпоширенішими дефектами в заявках на Всесвітній конкурс
20 липня 2024 р
Комісія з торгівлі продовжує дію мит на іспанські оливки
Рішення було прийнято через два місяці після того, як Апеляційний суд США ухвалив рішення на користь тарифів Міністерства торгівлі.
15 липня 2024 р
Дотримання медичної дієти, пов’язане зі зниженням ризику смертності для хворих на рак
Дослідники спостерігали за 800 людьми, які перенесли рак, протягом більше десяти років, помітивши, що дотримання середземноморської дієти може бути пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин.
1 липня 2024 р
Три улюблені грецькі страви, які варто спробувати цього літа
Свіжі сезонні інгредієнти поєднуються з однорічною оливковою олією першого віджиму для створення одних із найсмачніших літніх страв грецької кухні.
Червень 27, 2024
Кооператив із 1,000 учасників у складній місцевості Північної Португалії
Члени сільськогосподарського кооперативу оливкових виробників Мурси вирощують суцільну місцевість, працюючи разом для виробництва відзначеної нагородами оливкової олії першого віджиму.
Червень 25, 2024
ВООЗ повідомляє про сотні тисяч щорічних смертей у Європі, пов’язаних із ультраобробленими харчовими продуктами
Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила харчову промисловість і виробництво напоїв у поширенні дезінформації та лобіюванні ініціатив у сфері охорони здоров'я.
Червень 25, 2024
Банк Іспанії пояснює триваючу інфляцію стрімким зростанням цін на оливкову олію
Заяви банку надійшли в той момент, коли уряд оголосив про плани продовжити знижувати податок на додану вартість на більшість продуктів харчування, включаючи оливкову олію.
Червень 25, 2024
Домогосподарства Іспанії вперше купують більше соняшникової олії, ніж оливкової
Падіння продажів оливкової олії пов’язане зі скороченням виробництва та підвищенням цін, тоді як соняшникова олія стала доступнішою за той же час.
Може. 10, 2024 рік
Офіційні особи Андалузії відкликають кандидатуру Оливкового моря на визнання ЮНЕСКО
Цей крок був зроблений після того, як 8,500 виробників оливок підписали петицію, протестуючи проти кандидатури. Проте деякі сподіваються, що рішення буде скасовано.
Може. 9, 2024 рік
Поновлення стурбованості дефіцитом оливкової олії першого віджиму в Іспанії
Очікується, що поставки оливкової олії першого віджиму від найбільшого світового виробника не задовольнять як внутрішнього попиту, так і експортних потреб, що потенційно може сигналізувати про неминучий глобальний дефіцит.
Може. 7, 2024 рік
Європейські пропозиції оливкової олії досягли десятирічного мінімуму
Падіння виробництва та низькі запаси утримували ціни на високому рівні, стримуючи попит.
Може. 7, 2024 рік
Заборона експорту оливкової олії. Продаж столових оливок у Туреччині
У той час як експорт столових оливок різко зріс за перші п’ять місяців кампанії 2023/24, заборона на експорт оливкової олії звинувачується в стримуванні сектора.
Квітні 30, 2024
Грецький суд постановив, що оливки Kalamon можуть використовувати бренд Kalamata
Верховний суд відхилив апеляцію виробників із Мессенії щодо того, що лише вони можуть використовувати бренд Kalamata, назва якого коштує 200 мільйонів євро експорту.
Квітні 24, 2024
Офіційні особи закликають туристичних операторів Хорватії демонструвати відзначені нагородами оливкові олії
Вирощувачів оливок і мельників заохочують демонструвати свою продукцію та процеси 20 мільйонам відвідувачів країни щорічно.
Квітні 24, 2024
Тривала напруга для ізраїльських оливкових виробників через шість місяців після нищівної атаки
Атака 7 жовтня сталася, коли виробники оливок готувалися до збору врожаю, і докорінно змінила ставлення ізраїльтян до своєї країни.
Квітні 23, 2024
Дослідження розкриває терапевтичні властивості поліфенолів EVOO проти раку у дітей
Дослідники перевірили олеуропеїн і гідрокситирозол на їх потенціал у лікуванні нейробластоми, страшного дитячого раку.