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трендів

здоров'я

Жовтень 3, 2024

Чи може оливкова олія справді запобігти похмілля? Експерт зважує

Незважаючи на те, що оливкова олія не пом’якшить негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, її вживання перед вечірньою прогулянкою не зашкодить.

World

Вересні 23, 2024

World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії

Цьогорічні нагороди мають виняткову вагу в світлі широкомасштабного браку врожаю, якого зазнали численні країни по всій півкулі.

Новини

Вересні 12, 2024

Невідома проблема, яка викликає раннє опадання плодів у Північній Італії

Фермери стурбовані поширеними і незрозумілими випадками падіння незрілих оливок у гаях Франтуйо. Вважається, що причиною є екстремальна погода.

Новини

Вересні 12, 2024

Середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів допомагає хворим на діабет досягти ремісії

Огляд показав, що середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів була більш ефективною у допомозі хворим на цукровий діабет 2 типу досягти ремісії порівняно з нежирною або традиційною середземноморською дієтою.

Business

Серпень 26, 2024

Італійський поліцейський пояснює, як працює шахрайство з оливковою олією

Оскільки способи шахрайства з оливковою олією розвивалися, правоохоронні органи наполегливо працювали, щоб не відставати.

здоров'я

Серпень 19, 2024

Веганська дієта з низьким вмістом жиру може знизити холестерин ЛПНЩ більше, ніж дієта, збагачена оливковою олією

Хоча дослідження підтвердило попередні дослідження про зв’язок між оливковою олією першого віджиму та холестерином, деякі експерти розкритикували його дизайн.

Business

20 липня 2024 р

Комісія з торгівлі продовжує дію мит на іспанські оливки

Рішення було прийнято через два місяці після того, як Апеляційний суд США ухвалив рішення на користь тарифів Міністерства торгівлі.

здоров'я

15 липня 2024 р

Дотримання медичної дієти, пов’язане зі зниженням ризику смертності для хворих на рак

Дослідники спостерігали за 800 людьми, які перенесли рак, протягом більше десяти років, помітивши, що дотримання середземноморської дієти може бути пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин.

Їжа та кулінарія

1 липня 2024 р

Три улюблені грецькі страви, які варто спробувати цього літа

Свіжі сезонні інгредієнти поєднуються з однорічною оливковою олією першого віджиму для створення одних із найсмачніших літніх страв грецької кухні.

Профілі виробника

Червень 27, 2024

Кооператив із 1,000 учасників у складній місцевості Північної Португалії

Члени сільськогосподарського кооперативу оливкових виробників Мурси вирощують суцільну місцевість, працюючи разом для виробництва відзначеної нагородами оливкової олії першого віджиму.

здоров'я

Червень 25, 2024

ВООЗ повідомляє про сотні тисяч щорічних смертей у Європі, пов’язаних із ультраобробленими харчовими продуктами

Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила харчову промисловість і виробництво напоїв у поширенні дезінформації та лобіюванні ініціатив у сфері охорони здоров'я.

Новини

Червень 25, 2024

Банк Іспанії пояснює триваючу інфляцію стрімким зростанням цін на оливкову олію

Заяви банку надійшли в той момент, коли уряд оголосив про плани продовжити знижувати податок на додану вартість на більшість продуктів харчування, включаючи оливкову олію.

Новини

Червень 25, 2024

Домогосподарства Іспанії вперше купують більше соняшникової олії, ніж оливкової

Падіння продажів оливкової олії пов’язане зі скороченням виробництва та підвищенням цін, тоді як соняшникова олія стала доступнішою за той же час.

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Business

Може. 10, 2024 рік

Офіційні особи Андалузії відкликають кандидатуру Оливкового моря на визнання ЮНЕСКО

Цей крок був зроблений після того, як 8,500 виробників оливок підписали петицію, протестуючи проти кандидатури. Проте деякі сподіваються, що рішення буде скасовано.

World

Може. 9, 2024 рік

Поновлення стурбованості дефіцитом оливкової олії першого віджиму в Іспанії

Очікується, що поставки оливкової олії першого віджиму від найбільшого світового виробника не задовольнять як внутрішнього попиту, так і експортних потреб, що потенційно може сигналізувати про неминучий глобальний дефіцит.

Новини

Може. 7, 2024 рік

Європейські пропозиції оливкової олії досягли десятирічного мінімуму

Падіння виробництва та низькі запаси утримували ціни на високому рівні, стримуючи попит.

Новини

Може. 7, 2024 рік

Заборона експорту оливкової олії. Продаж столових оливок у Туреччині

У той час як експорт столових оливок різко зріс за перші п’ять місяців кампанії 2023/24, заборона на експорт оливкової олії звинувачується в стримуванні сектора.

Новини

Квітні 30, 2024

Грецький суд постановив, що оливки Kalamon можуть використовувати бренд Kalamata

Верховний суд відхилив апеляцію виробників із Мессенії щодо того, що лише вони можуть використовувати бренд Kalamata, назва якого коштує 200 мільйонів євро експорту.

Business

Квітні 24, 2024

Офіційні особи закликають туристичних операторів Хорватії демонструвати відзначені нагородами оливкові олії

Вирощувачів оливок і мельників заохочують демонструвати свою продукцію та процеси 20 мільйонам відвідувачів країни щорічно.

Африка / Близький Схід

Квітні 24, 2024

Тривала напруга для ізраїльських оливкових виробників через шість місяців після нищівної атаки

Атака 7 жовтня сталася, коли виробники оливок готувалися до збору врожаю, і докорінно змінила ставлення ізраїльтян до своєї країни.

здоров'я

Квітні 23, 2024

Дослідження розкриває терапевтичні властивості поліфенолів EVOO проти раку у дітей

Дослідники перевірили олеуропеїн і гідрокситирозол на їх потенціал у лікуванні нейробластоми, страшного дитячого раку.

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