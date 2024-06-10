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Чорногорія

World

Червень 10, 2024

Бетон і вода руйнують найстаріше оливкове дерево в Чорногорії

Намагаючись перетворити 2,247-річну Стару Маслину на туристичний об’єкт, місцева влада ненавмисно пошкодила культове оливкове дерево.

Production

Жовтень 24, 2022

Збір врожаю в Чорногорії починається зі старовинного дерева в Міровиці

Відвідувачі та волонтери куштували олію раннього врожаю та допомагали збирати врожай найстарішого дерева країни.

World

Вересні 27, 2022

Зустрічайте чорногорського продюсера, який колись зачарував королівську пару

Оливкова олія першого віджиму, виготовлена ​​з оливок тисячолітнього дерева, поміщена в контейнер з оливкового дерева ручної роботи, привела в захват майбутню королеву та її чоловіка.

Production

Серпень 24, 2022

Через рік після руйнівної пожежі в Чорногорії фермери продовжують відбудову

Незважаючи на те, що суд постановив, що виробники оливок мають право на певну компенсацію, емоційні та культурні страждання тривають.

Найкращі оливкові олії

Може. 31, 2022 рік

Зустрічайте рушійну силу успіху чорногорських виробників на NYIOOC '22

Чазім Алкович допоміг виробникам і виробникам у невеликій балканській державі отримати одну золоту та дві срібні нагороди, що стало першим в історії країни.

Найкращі оливкові олії

Лютий 21, 2022

У Чорногорії виробники приєднуються до світової конкурсної пропозиції

Працюючи разом, чорногорські продюсери сподіваються повторити успіх сусідньої Хорватії World Olive Oil Competition.

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