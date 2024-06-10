Чорногорія

Червень 10, 2024
Намагаючись перетворити 2,247-річну Стару Маслину на туристичний об’єкт, місцева влада ненавмисно пошкодила культове оливкове дерево.
Жовтень 24, 2022
Збір врожаю в Чорногорії починається зі старовинного дерева в Міровиці
Відвідувачі та волонтери куштували олію раннього врожаю та допомагали збирати врожай найстарішого дерева країни.
Вересні 27, 2022
Зустрічайте чорногорського продюсера, який колись зачарував королівську пару
Оливкова олія першого віджиму, виготовлена з оливок тисячолітнього дерева, поміщена в контейнер з оливкового дерева ручної роботи, привела в захват майбутню королеву та її чоловіка.
Серпень 24, 2022
Через рік після руйнівної пожежі в Чорногорії фермери продовжують відбудову
Незважаючи на те, що суд постановив, що виробники оливок мають право на певну компенсацію, емоційні та культурні страждання тривають.
Може. 31, 2022 рік
Зустрічайте рушійну силу успіху чорногорських виробників на NYIOOC '22
Чазім Алкович допоміг виробникам і виробникам у невеликій балканській державі отримати одну золоту та дві срібні нагороди, що стало першим в історії країни.
Лютий 21, 2022
У Чорногорії виробники приєднуються до світової конкурсної пропозиції
Працюючи разом, чорногорські продюсери сподіваються повторити успіх сусідньої Хорватії World Olive Oil Competition.