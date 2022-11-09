Боснія і Герцеговина

Чиновники сподіваються, що переможні результати сприятиме виробництву оливок у Герцеговині

З 1977 року вирощування оливкових дерев у Боснії та Герцеговині зростає швидше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Також покращилася якість.