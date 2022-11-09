Боснія і Герцеговина

Вересні 18, 2024
Місцева влада каже, що захищене найменування походження «Златне Капі» підвищить популярність місцевих оливкових олій і сприятиме розвитку туризму.
Листопад 9, 2022
Рекордний урожай у Герцеговині віщує розширення вирощування оливок на Західних Балканах
Герцеговина виробила 280,000 - літрів оливкової олії. У найближчі роки чиновники планують потроїти площу землі, призначеної для вирощування оливок.
Квітні 7, 2022
Герцеговинський оливник Шкегро робить це знову
Сім'я Шкегро продовжує підтримувати Боснію і Герцеговину серед місць, де можна знайти першокласні оливкові олії першого віджиму.
Лютий 8, 2022
Чиновники сподіваються, що переможні результати сприятиме виробництву оливок у Герцеговині
З 1977 року вирощування оливкових дерев у Боснії та Герцеговині зростає швидше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Також покращилася якість.
Червень 24, 2021
Рекордний рік урожайності для Словенії, Боснії та Герцеговини
Виробники з двох невеликих балканських країн насолоджувалися плідними врожаями та завоювали рекордну кількість нагород на Всесвітньому конкурсі.
Січень 16, 2019
Герцеговський фермер прагне зберегти динаміку після перемоги в Нью-Йорку
Сімейна виноробня Skegro прокладає шлях до виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму в Боснії та Герцеговині.