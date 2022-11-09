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Боснія і Герцеговина

Business

Вересні 18, 2024

Герцеговина святкує новий PDO

Місцева влада каже, що захищене найменування походження «Златне Капі» підвищить популярність місцевих оливкових олій і сприятиме розвитку туризму.

Production

Листопад 9, 2022

Рекордний урожай у Герцеговині віщує розширення вирощування оливок на Західних Балканах

Герцеговина виробила 280,000 - літрів оливкової олії. У найближчі роки чиновники планують потроїти площу землі, призначеної для вирощування оливок.

Профілі виробника

Квітні 7, 2022

Герцеговинський оливник Шкегро робить це знову

Сім'я Шкегро продовжує підтримувати Боснію і Герцеговину серед місць, де можна знайти першокласні оливкові олії першого віджиму.

Production

Лютий 8, 2022

Чиновники сподіваються, що переможні результати сприятиме виробництву оливок у Герцеговині

З 1977 року вирощування оливкових дерев у Боснії та Герцеговині зростає швидше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Також покращилася якість.

Найкращі оливкові олії

Червень 24, 2021

Рекордний рік урожайності для Словенії, Боснії та Герцеговини

Виробники з двох невеликих балканських країн насолоджувалися плідними врожаями та завоювали рекордну кількість нагород на Всесвітньому конкурсі.

World

Січень 16, 2019

Герцеговський фермер прагне зберегти динаміку після перемоги в Нью-Йорку

Сімейна виноробня Skegro прокладає шлях до виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму в Боснії та Герцеговині.

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