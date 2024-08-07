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Штучний інтелект (AI)

Новини

Серпень 7, 2024

Модель ШІ з відкритим вихідним кодом точно передбачила ціни на оливкову олію

Модель точно передбачала коливання цін на оливкову олію та час, коли вона була розроблена в 2017 та 2018 роках. Її творець сказав, що її наукова основа залишається актуальною, і опублікував її.

Новини

29 липня 2024 р

Дослідники представили інструмент штучного інтелекту, який допоможе фермерам передбачити час збору врожаю

Використовуючи машинне навчання для аналізу ряду точок даних із модельних ферм, дослідники змогли передбачити час збору врожаю оливок із 90-відсотковою точністю.

Сорти оливок

Червень 5, 2024

Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми

Аналіз Італійського національного дослідницького центру виявив два раніше невідомі сорти у Фрозіноне.

Профілі виробника

Mar. 27, 2024

Технологія стимулює амбіції найбільшого виробника оливкової олії в Тунісі

Група CHO була одним із перших, хто застосував технологію блокчейн для відстеження. Тепер вони звертаються до ШІ, щоб допомогти пом’якшити наслідки зміни клімату.

здоров'я

Вересні 13, 2023

Дослідники використовують ШІ для виявлення сполук оливкової олії, які впливають на хворобу Альцгеймера

Використовуючи алгоритм машинного навчання, дослідники визначили десять сполук в оливковій олії першого віджиму, які діють як фармацевтичні засоби для лікування деменції.

Новини

5 липня 2023 р

Дослідники в Андалусії розробили інструмент ШІ для підвищення ефективності зрошення

Використовуючи кліматичні дані та потужні нейронні мережі, дослідники розробили інструмент, який дозволяє фермерам визначати потреби в зрошенні на тиждень наперед.

Production

Лютий 26, 2020

Дрони допомагають фермерам, які займаються оливковою культурою, орієнтуватися на лікування, підвищуючи прибутковість

Використовуючи дрони, багатоспектральні камери та дистанційні датчики, оливкові фермери можуть робити точні прогнози поживних речовин, орієнтуватись на фітосанітарні обробки та точніше застосовувати добрива та зрошувати.

Production

Червень 27, 2018

Андалусія обіцяє великі інвестиції в оливковий сектор

Більше 60 мільйонів євро буде надано фермерам та сільськогосподарським асоціаціям для інвестування в іригаційну інфраструктуру та нові технології.

здоров'я

Червень 19, 2018

Дослідники виділили компонент EVOO, який атакує стовбурові клітини раку молочної залози

Молекула в оливковій олії першого віджиму впливає на метаболізм і епігенез стовбурових клітин раку молочної залози, ефективно запобігаючи утворенню нових пухлин.

Production

Жовтень 17, 2017

В Іспанії випробовують штучний інтелект для управління Fly

Прогнозну модель з використанням штучного інтелекту було розроблено, щоб допомогти фермерам у боротьбі зі шкідниками та в кінцевому підсумку покращити виробництво та зменшити використання пестицидів.

World

11 липня 2017 р

Роботизовані оливкові комбайни можуть бути на горизонті

Материнська компанія Google інвестує в сільськогосподарських роботів, які колись можуть бути використані для збору врожаю оливок.

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