Штучний інтелект (AI)

Серпень 7, 2024
Модель точно передбачала коливання цін на оливкову олію та час, коли вона була розроблена в 2017 та 2018 роках. Її творець сказав, що її наукова основа залишається актуальною, і опублікував її.
29 липня 2024 р
Дослідники представили інструмент штучного інтелекту, який допоможе фермерам передбачити час збору врожаю
Використовуючи машинне навчання для аналізу ряду точок даних із модельних ферм, дослідники змогли передбачити час збору врожаю оливок із 90-відсотковою точністю.
Червень 5, 2024
Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми
Аналіз Італійського національного дослідницького центру виявив два раніше невідомі сорти у Фрозіноне.
Mar. 27, 2024
Технологія стимулює амбіції найбільшого виробника оливкової олії в Тунісі
Група CHO була одним із перших, хто застосував технологію блокчейн для відстеження. Тепер вони звертаються до ШІ, щоб допомогти пом’якшити наслідки зміни клімату.
Вересні 13, 2023
Дослідники використовують ШІ для виявлення сполук оливкової олії, які впливають на хворобу Альцгеймера
Використовуючи алгоритм машинного навчання, дослідники визначили десять сполук в оливковій олії першого віджиму, які діють як фармацевтичні засоби для лікування деменції.
5 липня 2023 р
Дослідники в Андалусії розробили інструмент ШІ для підвищення ефективності зрошення
Використовуючи кліматичні дані та потужні нейронні мережі, дослідники розробили інструмент, який дозволяє фермерам визначати потреби в зрошенні на тиждень наперед.
Лютий 26, 2020
Дрони допомагають фермерам, які займаються оливковою культурою, орієнтуватися на лікування, підвищуючи прибутковість
Використовуючи дрони, багатоспектральні камери та дистанційні датчики, оливкові фермери можуть робити точні прогнози поживних речовин, орієнтуватись на фітосанітарні обробки та точніше застосовувати добрива та зрошувати.
Червень 27, 2018
Андалусія обіцяє великі інвестиції в оливковий сектор
Більше 60 мільйонів євро буде надано фермерам та сільськогосподарським асоціаціям для інвестування в іригаційну інфраструктуру та нові технології.
Червень 19, 2018
Дослідники виділили компонент EVOO, який атакує стовбурові клітини раку молочної залози
Молекула в оливковій олії першого віджиму впливає на метаболізм і епігенез стовбурових клітин раку молочної залози, ефективно запобігаючи утворенню нових пухлин.
Жовтень 17, 2017
В Іспанії випробовують штучний інтелект для управління Fly
Прогнозну модель з використанням штучного інтелекту було розроблено, щоб допомогти фермерам у боротьбі зі шкідниками та в кінцевому підсумку покращити виробництво та зменшити використання пестицидів.
11 липня 2017 р
Роботизовані оливкові комбайни можуть бути на горизонті
Материнська компанія Google інвестує в сільськогосподарських роботів, які колись можуть бути використані для збору врожаю оливок.