Після руйнівного року бразильські продюсери кидають виклик шансам

Інтенсивні опади затопило південний бразильський штат Ріу-Гранді-ду-Сул у період з квітня по травень 2024 року, значно перешкоджаючи зусиллям місцевих виробників оливок.

Під час вирішальних тижнів збору врожаю 800 міліметрів опадів — більше половини річного очікуваного обсягу — просочили значну частину регіону менш ніж за 15 днів. Повінь спричинила загибель 181 людини та завдала шкоди регіону на 3.7 мільярда доларів США (3.47 мільярда євро).

Цікаво думати, що це може призвести до зростання культури оливкової олії в нашій країні. - Луїза Осоріо, співвласник Al-Zait

Хоча повінь не завдала шкоди багатьом гаям, спустошеним весняним дощем у вересні 2023 року, який перешкодив запиленню, виробники повідомили про труднощі з доставкою продукції, отриманням пакувальних матеріалів і подоланням особистих втрат.

У такому складному контексті не дивно, що кількість бразильців оливкові олії першого віджиму відправлено до 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition впав лише до 14, порівняно з 53 записами попереднього року.

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Estância das Oliveiras, розташований у Віамау, Ріу-Гранді-ду-Сул, був серед переможців 2024 року. Він отримав золоту нагороду за свою флагманську оливкову олію першого віджиму, суміш оливок Arbosana, Arbequina та Koroneiki. Це знаменує його третя перемога поспіль.

Однак, беручи участь у NYIOOC Цей рік вимагав від сімейної компанії надзвичайних зусиль.

"Наш штат зіткнувся з найстрашнішою кліматичною катастрофою в історії Бразилії, з масовими повенями в кількох великих містах, включаючи нашу столицю», — сказав керуючий партнер Рафаель Сіттоні Гельцер. ​"Незважаючи на всю руйнацію, ми виробляли оливкову олію, яка отримала міжнародне визнання».

"Аеропорт у нашому регіоні був повністю затоплений і не працював півроку, з травня по жовтень», – додав він. ​"Нам довелося проїхати понад 1,000 кілометрів, щоб доставити наші масла на змагання з аеропорту в іншому штаті. Проте всі ці зусилля та стійкість були винагороджені значними нагородами».

Ріу-Гранді-ду-Сул залишається найбільшим бразильським штатом-виробником оливкової олії, на який припадає близько 75 відсотків національного врожаю. Однак у 193,150 році штат виробив лише 2024 67 літрів оливкової олії, що на 2023 відсотків нижче рекордно високого врожаю 295,346 року та значно нижче середнього показника за п’ять років у - - літрів.

Estância das Oliveiras здобула третю перемогу поспіль на Чемпіонаті 2024 NYIOOC. (Фото: Estância das Oliveiras)

"Багато виробників тут втратили врожаї цього року через дощі у вересні та жовтні 2023 року, які безпосередньо вплинули на їхні оливкові гаї», — сказав Андре Бертолуччі, співвласник Олівас де Грамаду в Ріо-Гранді-ду-Сул.

"Це нас дуже засмутило, тому що ми розуміємо величезні проблеми інвестування у вирощування оливок тут, оскільки воно не є одним із визнаних ​"товарів» бразильського агробізнесу», – додав він.

У той час як багато регіонів штату серйозно постраждали від дощів і повеней, Олівас де Грамаду врятували.

Компанія отримала срібну нагороду за свій Terroir Serrano, суміш оливок Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana та Manzanilla.

"Для нас тут, у Серра-Гауча, у внутрішніх районах Ріо-Гранді-ду-Сул, ми отримуємо нагороду другий рік поспіль на NYIOOC Це велика честь, особливо враховуючи участь чудових продюсерів з усього світу», – сказав Бертолуччі.

"Бути серед кращих — це неймовірне визнання наполегливої ​​праці, відданості та любові всієї команди Оліваса де Грамадо», — додав він.

Цього року нагорода була особливою ще й тому, що Бертолуччі та його команда вперше виробляли оливкову олію на власному млині. Раніше вони покладалися на млин родини Гельцерів.

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"Цього року відповідальність за переробку лягла на мене, і завдяки підтримці та заохоченню чудових людей з усього національного сектору оливкової олії нам вдалося зробити хорошу роботу», — сказав він.

За словами Бертолуччі, Бразилія є домом для швидко зростаючих виробників високоякісної оливкової олії.

Андре Бертолуччі відсвяткував друге місце поспіль NYIOOC премія. (Фото: Олівас де Грамадос)

"Це нова ера виробництва високоякісних олій з використанням передових технологій і кваліфікованої робочої сили в оливкових гаях, зборі врожаю та процесі екстракції», — сказав він.

Незважаючи на труднощі зі збиранням врожаю, виробники не були повністю здивовані подальшим успіхом країни на Всесвітньому конкурсі.

"Ми знали, що ми на правильному шляху, ретельно вивчали, обмінювалися ідеями та інформацією з іншими бразильськими виробниками, інвестували в наш оливковий гай, а також будували наш млин, що оптимізувало весь процес», — сказав Бертолуччі.

"Ми також вважаємо, що вплив наш унікальний ​"terroir» був одним із ключових факторів у досягненні цих надзвичайних результатів», – додав він.

Ще один відомий продюсер, Аль-Зайт, відзначається ще один рік успіху На 2024 NYIOOC з моносортом Picual.

Надзвичайна повінь у Бразилії вплинула на виробників, включаючи Аль-Зайт. (Фото: Al-Zait)

"Наш тріумф у Нью-Йорку став для нас неймовірним моментом», — сказала співвласниця Луїза Осоріо. ​"Знову бути визнаним одним із найкращих у світі — велика честь і відображення нашої відданості виробництву високоякісної оливкової олії».

"Для нас це підтвердження наполегливої ​​праці, пристрасті та відданості, яку ми вкладаємо в кожен урожай», – додала вона. ​"Це визнання мотивує нас продовжувати розширювати межі досконалості та з гордістю представляти Бразилію на світовій арені».

Екстремальні погодні явища безпосередньо вплинули на діяльність Al-Zait.

"Надлишок дощу значно вплинув на наші оливкові гаї», — сказав Осоріо. ​"Рясні дощі не тільки погіршили якість фруктів, але й призвели до скорочення загального обсягу виробництва».

"Крім того, у нас були різні періоди цвітіння через несподівані спеки протягом зими, що ще більше ускладнило цикл росту наших оливок», – додала вона. ​"Незважаючи на ці невдачі, наша команда невтомно працювала, щоб підтримувати найвищі стандарти протягом усього процесу».

За словами Осоріо, перемоги на NYIOOC Для високоякісних оливкових олій бразильського виробництва це можливість для всіх зацікавлених сторін.

"Перемога в цій престижній нагороді проливає світло на якість бразильської оливкової олії першого віджимання та допомагає навчити місцевих і міжнародних споживачів про потенціал нашої продукції», — сказав Осоріо.

"Ми віримо, що чим більше людей визнають майстерність і відданість виробництву оливкової олії такого калібру, це надихне більшу оцінку та попит на високоякісну оливкову олію першого віджиму в Бразилії», – додала вона.

"Цікаво думати, що це може призвести до вирощування культури оливкової олії в нашій країні», – підсумував Осоріо.