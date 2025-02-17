Olive Oil Times співпрацює з Академією оливкової олії в Нідерландах, щоб запропонувати свій флагман Програма сомельє в Європі.

П’ятиденний курс, який охоплює сенсорний аналіз оливкової олії, найкращі практики виробництва, користь для здоров’я, харчування, кулінарне застосування та гарантію якості, дебютує в Європі у вересні на Jamfabriek у м. ​"s-Hertogenbosch, приблизно за 80 кілометрів на південь від Амстердама.

Curtis Cord, генеральний директор-засновник Olive Oil Times і NYIOOC World Olive Oil Competition, сказав Академія оливкової олії команда ​"втілює місію нашої програми з розширення можливостей покоління викладачів оливкової олії».

"Співпраця є ключем до просування освіти в галузі оливкової олії в глобальному масштабі», – сказала Крістіан Ноордмер Ван Лоо, виконавчий директор Академії оливкової олії та випускниця 2023 року. Olive Oil Times Програма сомельє.

Незалежно від того, чи є ви виробником, шеф-кухарем, покупцем чи захопленим знавцем, ви отримаєте інструменти, щоб оцінити, цінувати та відстоювати високоякісну оливкову олію першого віджиму. - Вілма ван Грінсвен-Падберг, керівник групи, Інститут оливкової олії, Нідерланди

"Об'єднавши зусилля з Olive Oil Times, ми можемо об’єднати найкращі ресурси, досвід і методи навчання, щоб гарантувати, що студенти отримають навчання найвищого рівня з оцінки та оцінки оливкової олії», – додала вона.

"Ми інтегруємо останні наукові відкриття та ринкові тенденції, щоб гарантувати, що програма ідеально відповідає потребам професіоналів та ентузіастів», – сказав він. ван Грінсвен-Падберг, який завершив Olive Oil Times програму в 2017 році і зараз є керівником групи Міжнародної оливкової ради в Інститут оливкової олії.

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Noordermeer Van Loo і van Grinsven-Padberg рекламували Jamfabriek and ​"s-Hertogenbosch як ідеальне місце для програми.

Jamfabriek, колишню фабрику повидла, було перетворено на конференц-зал із приміщеннями, призначеними для приготування їжі та демонстрацій.

"Відомий своєю багатою історією та яскравою кулінарною сценою, ​"С‑Гертогенбош є надихаючим фоном для курсу сомельє», — сказали Ноордермер Ван Лоо та ван Грінсвен-Падберг. ​"Учасники можуть зануритися в культурну спадщину міста, поглибивши свою вдячність за оливкову олію».

Місто з населенням 161,000 1185 людей, засноване в - році, добре сполучене потягом і автобусом. Чотири великі аеропорти — Амстердам, Брюссель, Ейндговен і Роттердам — знаходяться в межах години, що робить його доступним для відвідувачів, які подорожують звідусіль.

Вільма ван Грінсвен-Падберг, Curtis Cord та Крістіан Ноордермер Ван Лоо

Програма сертифікату сомельє, яка вперше відбулася в Нью-Йорку в 2016 році, згодом у Лондоні та Сан-Франциско, нараховує майже 500 Olive Oil Times Сертифіковані сомельє працюючи в кожному аспекті світу оливкової олії.

Від дослідників і нагороджених виробників до імпортерів, підприємців і допитливих споживачів, випускники Програми сертифікатів сомельє з усіх верств суспільства високо оцінили курс.

"Мені справді сподобався кожен окремий момент курсу. Цей тиждень був справді приголомшливим. Усі вчителі чудові, панелі були чудовими та складними, але також цікавими», — сказала Емесе Томбор після завершення програми в Лондоні.

Відомий продюсер Мехмет Такі відвідав програму в Лондон в 2023 році і планував застосувати деякі з нових технологій землеробства та фрезерування, які він навчився.

"Це дуже добре збалансована програма, яка не лише обмежується дегустацією оливкової олії, але й надає достовірну інформацію про всі аспекти від вирощування до зберігання, нові тенденції та практики», — сказав він.

Протягом багатьох років багато випускників казали, що прийшли на курс, щоб навчитися розпізнавати високу якість і несправний для консультування клієнтів і клієнтів.

"Ми хотіли розширити наші знання, щоб передати їх нашим шеф-кухарям, роздрібним торговцям і дистриб’юторам, а також піддати свій смак оліям за межами нашої іспанської компетенції», – сказала Керрі Кімбл, імпортер у Philosophy Foods, яка була присутня на заході. Нью-Йорк у 2019 році.

"Програма карколомна; Я думав, що це занадто дорого. Я вважаю, що це має коштувати дорожче», – сказав Герман Побрати, який також нещодавно відвідав курс у Лондоні. ​"Я так багато навчився, і моє уявлення про світ EVOO змінилося на краще. Чудово.

"Відкриття за одкровенням, склад суперзірок, найкраще, що могло бути. Навчання та досвід світового рівня», — сказала новий сомельє Жаклін Конібер.

Ван Грінсвен-Падберг сказав про співпрацю з Olive Oil Times встановить орієнтир в освіті з оливкової олії в Європі, виходячи за рамки традиційного навчання.

"Незалежно від того, чи є ви виробником, шеф-кухарем, покупцем чи захопленим знавцем, ви отримаєте інструменти, щоб оцінювати, цінувати та відстоювати високу якість. оливкова олія першого віджиму," вона сказала.

Триває реєстрація на курс 22-25 вересня вже відкрито.