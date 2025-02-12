У Перу є власна комісія з дегустації оливок, схвалена Радою

Виробники та офіційні особи в Перу відсвяткували сертифікацію першої в країні дегустаційної комісії, схваленої Міжнародною оливковою радою, напередодні, як очікується, великого врожаю.

Комісія з 12 членів була сформована в Такні, столиці вирощування оливок країни, щоб допомогти покращити якість оливкової олії та допомогти регіону отримати сертифікат географічного зазначення.

Є також оптимізм, що довіра, яку забезпечує сертифікація дегустаційної комісії, схвалена МОК, додасть вартості індивідуально упакованому експорту.

Див також: Секрети успішного виробництва оливкової олії в Перу

"Дегустаційна комісія була визначена як необхідність підтримати виробництво якісної оливкової олії в Перу та дещо ліквідувати інноваційні прогалини, які ми виявили на рівні нашого регіону», – сказав Лурдес Гонсалес, відзначений нагородами продюсер у Vallesur та керівник групи.

Раніше перуанські виробники повинні були надсилати зразки до сусіднього Чилі для отримання сертифікату оливкова олія першого віджиму – які потребують фізико-хімічного та органолептичного тестування – від акредитованої дегустаційної комісії.

Гонсалес сказав, що широкомасштабний сенсорний аналіз перуанської оливкової олії щороку також надасть виробникам зворотний зв’язок, щоб вирішити будь-які агрономічні проблеми або проблеми з переробкою, які, як відомо, призводять до поширених дефектів.

Вона додала, що виробники в Перу повинні підвищити якість, щоб конкурувати на місцевому рівні з імпортом і на міжнародному рівні на вищому рівні ринку.

"У Такні ми робимо ставку на майбутнє захищене найменування походження (PDO) для оливкової олії», – сказала вона. ​"Ми визначили характеристики, які роблять сертифікацію PDO прийнятною. Група буде ключовим інструментом у підтримці цієї ініціативи».

Формування панелей також випереджає те, що Гонсалес очікує як чудовий урожай у Перу.

Після спекотної зими, яка призвела до а історично поганий урожай у 2024 році, вона сказала, що умови були чудовими перед збором урожаю 2025 року.

"У нас була нормальна зима з відповідними температурами, потім було інтенсивне цвітіння, і був хороший відсоток зав’язування плодів», – сказав Гонсалес. ​"Відповідно цьогорічне виробництво буде перевищувати середнє».

Однак Джанфранко Варгас, інший продюсер поблизу Такни, попередив про продовження поширення середземноморської плодової мухи, личинки якої харчуються оливками.

У той час як у сусідньому Чилі зараження взято під контроль, Варгас зазначив, що потроєння кількості гектарів посаджених фруктових дерев у південному Перу за останні 15 років не супроводжувалося збільшенням ресурсів для моніторингу.

"Відтоді, як ми подали скаргу в Такну, кількість виловлених плодових мух щомісяця зросла», — сказав він. ​"Це збільшення тривало з вересня минулого року через збільшення жаркого сезону, що прискорило репродуктивний цикл мух».

Офіційні особи в регіоні відреагували, збираючи та ховаючи перезрілі фрукти, які інакше залишилися б гнити в полі та інкубувати майбутні покоління мух.

Незважаючи на ці зусилля, Варгас скептично ставиться до того, що Національна служба аграрного здоров’я (Sensa) досягне своєї дво-трирічної мети щодо знищення плодової мушки в регіоні.