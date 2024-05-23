Перший фестиваль OlivitalyMed визнано успішним у Чіленто

Організатори та гості привітали прем'єру Фестиваль OlivitalyMed як успіх.

Проводиться з 4 травняth в 6th у тисячолітньому замку Рокка-Чіленто в Кампанії ця подія зібрала виробників, політиків та ентузіастів для дегустацій, конференцій та дискусій.

Для національних гравців (OlivitalyMed) був моментом обговорення для визначення актуальних критичних питань і накреслення шляху до майбутнього оливкової олії першого віджиму. - Ніколанджело Марсікані, виробник маслин та організатор заходів

"Це успіх, який змушує нас пишатися, і реалізація його мрії створити подію в Чіленто, яка демонструє тисячі граней оливкова олія першого віджиму", - сказала сім'я Sgueglia, власник і організатор закладу.

Ця подія була дітищем покійного Стефано Сгуелья. ​"Він уявив наскрізну програму, здатну задовольнити як очікування професіоналів, так і цікавість новачків», – розповіла родина. ​"Справді, протягом цих трьох днів численні відвідувачі виявили неабиякий інтерес і переповнили кімнати та простори замку».

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Любителі оливкової олії та експерти галузі мали змогу взяти участь у безкоштовних дегустаціях і конференціях про здоров’я, кулінарію та науку.

Чиленто було обрано місцем проведення OlivitalyMed не випадково. Південна частина провінції Салерно є місцем народження дослідження, яке призвело до наукового підтвердження Середземноморська дієта.

У 1962 році Ансел Кіз і його команда дослідників оселилися в Піоппі, де вони почали дослідження для Дослідження семи країн дослідити кореляцію між дієтою, способом життя та серцево-судинними захворюваннями.

"Це важлива ініціатива для цієї області, яка присвячена виробництву оливкової олії першого віджиму та де понад 40 років тому були закладені основи середземноморської дієти», — сказав Джузеппе Коккорулло, президент Cilento Валло ді Діано. та керівництво національного парку Альбурні.

"Оливкове дерево є основною рослиною нашого парку, де різні сорти оливок збагачують місцеве біорізноманіття», – додав він. ​"Середземноморська дієта є не лише світовою спадщиною, але й активом для місцевої економіки; це не просто режим харчування, а спосіб життя, який знаходить своє ідеальне середовище в цьому середовищі, де активний відпочинок і спорт можна практикувати безпечно та здорово».

Під час фестивалю у просторому залі розміщувалися стенди виробників оливкової олії першого віджиму з Кампанії. У той же час, ще одна велика зона була присвячена виробникам з інших регіонів Італії та деяких емблематичних спільнот середземноморської дієти.

У цих приміщеннях відвідувачі та покупці могли поспілкуватися з виробниками та насолодитися безкоштовною дегустацією їх продукції.

На відкритому повітрі учасники побачили стенди кількох місцевих гастрономів, які пропонували страви з морепродуктів і рослин, випічку та хлібобулочні вироби, gelato та коктейлі у поєднанні з найкращою оливковою олією першого віджиму від Cilento.

Серед них був виробник піци Крістіан Сантомауро, один із них послів середземноморської дієти, який готував Ammaccata, типову піцу, випечену в дров'яній печі.

Крістіан Сантомауро готує Ammaccata під час фестивалю OlivitalyMed у Кастелло ді Рокка. (Фото: Ylenia Granitto)

Ammaccata є зареєстрованою торговою маркою в національному переліку традиційних сільськогосподарських харчових продуктів, які мають настільки обмежене розповсюдження, що не мають права на отримання сертифікатів захищеного найменування походження та захищеного географічного зазначення Європейського Союзу, але все ще пропонують гарантію якості.

"Це стародавній рецепт, який я навчився від моєї бабусі Терези», — сказав Сантомауро. ​"На відміну від піци, вона не кругла, а овальна. До його складу входять три старовинні зерна: тверда пшениця Saragolla і суміш м’якої пшениці Risciola і Carosella».

Сантомауро замішує тісто вручну у великому дерев’яному кориті, а потім додає в нього різні інгредієнти.

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"Кожен тип Ammaccata поєднується з оливковою олією першого віджиму», — сказав він. ​"Сьогодні я готую ​"класична версія з вареним томатним соусом, гірським орегано, тертим витриманим сиром Чиленто какіорікотта та моносортом Ротонделла».

"Є ще дві версії, одна називається ​"Schietta» (італ. «відвертий»), який я готую з часником, орегано, анчоусами Menaica та одним сортом салели, а також один закритий, як кальцоне, фарширований дикими овочами, приготованими на оливковій олії Cilento PDO першого віджиму», — додав він. ​"До цієї начинки, відповідно до сезону, я додаю анчоуси Menaica, подрібнені оливки Salella або Cilento caciorikotta, все Slow Food Presidia».

Інформаційний сегмент OlivitalyMed розпочався з обговорення гармонії та оливкової олії першого віджиму під керівництвом диригента Джузеппе Вессіккіо та спеціаліста з дієтології Мікеле Сконьямільо.

Цикл конференцій, запланованих на цю подію, розпочався з наукового семінару про оливкову олію першого віджиму, який пропонував огляд останніх наукових розробок з акцентом на харчування та профілактику захворювань.

Серед доповідачів був Раффаеле Саккі, координатор курсів із середземноморських гастрономічних наук на факультеті сільського господарства Неаполітанського університету. ​"Федеріко II.

"Оливкова олія першого віджиму є найпотужнішою функціональною їжею середземноморської дієти», — сказав він. ​"Його важливість у щоденному вживанні, як у сирому вигляді, так і під час приготування їжі, демонструється численними корисними та профілактичними функціями, включаючи протизапальну, антиоксидантну та антистарільну, гіпотензивну, кардіо- та нейрозахисну, антидіабетичну, насичуючу тощо. на.”

"Крім того, це ароматна, гостра, жива їжа, активний інгредієнт у всіх наших традиційних стравах, від рагу до смаженої їжі, від консервованого тунця до десертів і навіть морозива», – додав Саккі.

Серія майстер-класів, включно з дегустаціями, проходила протягом трьох днів: сенсорний аналіз оливкової олії першого віджиму з позначеннями походження, виробленої в Кампанії, під керівництвом Марії Луїзи Амбросіно, керівника комісії Торгової палати Неаполя.

На заході також проводилися дегустації олії з району Гаргано в Апулії та ширшого Середземноморського басейну. Інша подія була присвячена тому, як ароматизатори оливкової олії першого віджиму відрізняються між регіонами.

Програма продовжилася конференцією з олеотуризму за участю представників Кампанії та національних і місцевих асоціацій.

Вид із замку Рокка, місця проведення OlivitalyMed (Фото: Ylenia Granitto)

Потім конференція під назвою ​"Evofuturo» з експертами та представниками організацій виробників зупинилися на перспективах галузі та майбутніх викликах.

Після цього відбулася розмова під назвою ​"Розмови про піцу» між шеф-піцером Франко Пепе (продюсером і мірошником Ніколанджело Марсікані та журналістом Стефано Карбоні).

"Ця розмова виявила деякі критичні питання та кілька елементів, над якими потрібно працювати, як-от важливість освіти споживачів для якості, впізнаваність продукту, пов’язану з територіальною приналежністю, і дії, які необхідно вжити для покращення комунікації», — сказав Карбоні.

Під час заходу обговорювалася нова роль, яку може відігравати кейтеринг у просуванні оливкової олії першого віджиму як основного інгредієнта регіональної кухні.

"Проте ми можемо сказати, що сьогодні обізнаність споживачів зростає, і ми всі маємо більше важливих інструментів для вибору їжі, яку ми подаємо на свій стіл», – сказав Карбоні. ​"У цьому сенсі я запозичу відоме речення філософа Людвіга Фейєрбаха: ​"ми те, що ми їмо», щоб сказати це сьогодні ​"ми їмо те, що ми є».

Ці спостереження викликали жваву дискусію, яка тривала під час заключної конференції щодо ролі оливкової олії першого віджиму в секторі громадського харчування.

"OlivItalyMed був не лише моментом для технічного аналізу та ділових зустрічей, але, перш за все, обміну думками, культурою та знаннями», — сказав Марсікані, який відповідав за технічну організацію заходу.

"Для Чіленто, культового місця виробництва оливкової олії першого віджиму, це був момент порівняння з іншими оливковими культурами, які, здається, мають кращі результати на ринках, і це порівняння, якщо проводити його з передбачливістю та розумом, може стати джерелом натхнення для покращення автохтонного продукції, підвищуючи її автентичність», – додав він.

"Для національних гравців це був момент обговорення, щоб визначити поточні критичні питання та накреслити шлях до майбутнього оливкової олії першого віджиму», – продовжив Марсікані.

Організатори заявили, що цей захід дав можливість залучити місцевих і національних виробників у майбутнє, спонукаючи їх відмовитися від традиційних практик, які знижують якість, і прийняти нову культуру, зосереджену навколо ​"фруктова, гірка та пряна оливкова олія першого віджиму, що наповнена ароматом та красою».

Організатори вже працюють над наступним випуском OlivitalyMed. Всю інформацію можна знайти на веб-сайт події.