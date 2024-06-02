37 завершено Olive Oil Times Програма сомельє в Нью-Йорку

Оливкова олія першого віджиму є одним із найздоровіших продуктів у світі, наріжним каменем культури та глобальним бізнесом у 20 мільярдів доларів. Проте більшість покупців і споживачів знають про це дуже мало.

Тридцять сім виробників оливкової олії, роздрібних торговців, ентузіастів і підприємців збираються змінити це після завершення тижневого Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program в Манхеттені.

Учасники подорожували з усього світу на п’ятиденний курс, який охоплював оливкову олію сенсорна оцінка, передовий досвід виробництва, здоров’я та харчування, кулінарні аплікації та забезпечення якості.

Мені сподобався курс. Це перевершило мої очікування та мотивувало мене продовжувати навчання. - Джо Марука, співвласник TRE Olive

Серед них був Джо Марука, співвласник TRE Olive. ​"Я хотів вступити останні кілька років», – сказав він. ​"Моя сім’я займається виробництвом оливкової олії вже чотири покоління, і я хотів поглибити свої знання та розвивати сімейний бізнес».

Компанія, що базується в Массачусетсі, займається імпортом оливкова олія першого віджиму зі своїх оливкових гаїв у Калабрії. Навіть після перемога найбажаніша нагорода за якість у 2024 році NYIOOC World Olive Oil CompetitionМарука сказав, що завжди є чому навчитися.

Джо Марука з TRE Olive є відомим виробником калабрійської оливкової олії першого віджиму.

"Мені сподобався курс. Це перевершило мої очікування та спонукало мене продовжувати навчання», — сказав він. ​"Якщо ви не вчитеся, ви не ростете».

Марука планує використати те, що він дізнався про науку, що стоїть за оливковою олією Користь для здоров'я просвітити клієнтів і його команду. ​"Освіта — це найбільший результат, і я сподіваюся продовжувати навчатися й надалі», — сказав він.

Рафаель Бучабкі, власник бразильської компанії Azeite Torrinhas, був ще одним продюсером, який прагнув розширити свої знання та спілкуватися з однодумцями в Нью-Йорку.

Пітер Маунтонос, Бастіан Джордан, Джон Реалі, Рафаель Бучабкі та Джо Марука (Фото: Пітер Маунтанос)

"Я хотів глибше вивчити цю тему [світ оливкової олії], щоб дізнатися більше про мій продукт, обговорити з іншими спеціалізованими сомельє з оливкової олії способи покращення наших олій і навчати людей навколо мене», — сказав він.

Бучабкі сказав, що робота над визначенням широкого діапазону ароматів і смаків у майже ста зразках оливкової олії з 14 країн, проаналізованих під час п’ятиденного курсу, була цікавою та складною.

«[З цими знаннями] я з більшою впевненістю буду обговорювати наші масла з нашим персоналом і матиму кращу можливість навчати людей навколо мене», — сказав він.

Інші виробники приєдналися до курсу, щоб отримати глобальний погляд на сектор оливкової олії.

"Я вирішив пройти курс, щоб дізнатися про перспективи та думки щодо оливкової олії від людей у ​​США та Південній півкулі та отримати уявлення про ситуацію в США», — сказав Бастіан Джордан, власник Jordan Olivenöl. ​"Я мав на меті використати цю інформацію для свого особистого розвитку в галузі оливкової олії та для встановлення цінних контактів».

Джордан, який виробляє оливкову олію на грецькому острові Лесбос та імпортує її до Дюссельдорфа на заході Німеччини, все своє професійне життя займався бізнесом з виробництва оливкової олії. Він сказав, що цінує можливість познайомитися з новими людьми та відточити свої навички сенсорного аналізу.

Бастіан Джордан у своїх оливкових гаях на Лесбосі

"Я повернуся до німецької комісії з оливкової олії, членом якої я є, щоб обговорити подібності та відмінності в сенсорних оцінках», — сказав він.

Разом із фермерами та мірошниками професіонали з продажу оливкової олії вирушили до району Флетайрон у Нью-Йорку, щоб дізнатися більше про оливкову олію першого віджиму та її ключові переваги – смак і здоров’я.

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"Я закохалася в оливкову олію першого віджиму, коли працювала на попередній посаді продавця O‑Med, і тепер мені пощастило представляти [іспанський бренд] Castillo de Canena на східному узбережжі», — сказала Ши Вінсон. ​"Я записався на курс, щоб покращити свої знання про оливкову олію першого віджиму, щоб я міг краще донести її цінність до свого дистриб’ютора, роздрібних клієнтів і кінцевих споживачів».

Вінсон, який живе в Нью-Йорку, сказав, що курс був комплексним, із захоплюючими доповідачами та важливою інформацією на кожному занятті.

"Частина сенсорної оцінки була моєю улюбленою, хоча розділ поєднання їжі був другим», – сказала вона.

Вінсон планує використати свою майстерність для покращення комунікації з продажу та передачі інформації клієнтам і широкій громадськості.

"Я хотів би отримати достатньо досвіду, щоб служити на дегустаційна панель і в ідеалі використовувати те, що я навчилася, щоб курувати свій власний роздрібний вибір», – сказала вона.

Марк Лемменс, засновник Olicious, приїхав до Нью-Йорка з Нідерландів, сподіваючись розширити свій дегустаційний кругозір і надати своїм клієнтам нові знання в ресторанній та роздрібній промисловості.

Марк Лемменс

"Я працюю в оливковій олії чотири роки, і моя місія — інформувати споживачів, роздрібних торговців і професіоналів про якість і користь оливкової олії», — сказав він. ​"Я також сподівався дізнатися більше про сорти оливок завдяки широким можливостям дегустації».

Лемменс не залишив розчарований, високо оцінивши структуру курсу та різноманітність професіоналів, які викладали кожен розділ.

"Це був приголомшливий досвід бути з такою кількістю людей, які поділяють ту саму пристрасть», – додав він. ​"Зокрема, я високо оцінив сеанси дегустації, а також більш технічні сесії про процес виробництва оливкової олії. Це допомогло мені краще описати позитивні та негативні якості під час дегустації».

Лемменс сказав, що він використовуватиме те, що він дізнався під час курсу, щоб інформувати своїх клієнтів і включити знання в свій майстер-клас.

"Я можу краще інформувати клієнтів про користь для здоров’я та про можливі дефекти під час виробництва», — сказав він. ​"Як сомельє з оливкової олії я заслужив більше довіри професіоналів у роздрібній торгівлі та HORECA».

Карлайн Брандао Проселл, власниця Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar у Шрівпорті, штат Луїзіана, відвідала курс, щоб відновити свої знання про оливкову олію та підготуватися до екскурсій по оливковому гаю наступного року.

Карлайн Брандао Просел

"Я вважала, що курс був надзвичайно інформативним і розвіяв деяку плутанину з моєї сторони щодо аспектів збирання та переробки оливкової олії», – сказала вона. ​"Мені особливо сподобалося дізнатися більше про корисні для здоров’я аспекти оливкової олії, зокрема поліфеноли».

"Це один аспект, про який мене часто запитують у моєму магазині», — додав Проселл. ​"Я бачу, що мої клієнти все більше намагаються покращити своє здоров’я. Мені пощастило бути для них джерелом не лише корисних для здоров’я олій і бальзаміків, а й відповідної інформації про їхній вибір дієти».

Procell насолоджується своєю роллю спеціаліста з оливкової олії, і тепер вона може посилити свої пояснення щодо того, чому клієнти повинні обирати високоякісні оливкові олії першого віджиму.

"Виноробня запланувала для мене курс поєднання їжі, вина та оливкової олії», — сказала вона. ​"Одна сім’я запросила мене поговорити з ними під час недільної вечері та порадити їм замовити оливкову олію. Дві круїзні компанії попросили мене провести тури Середземним морем під час збору врожаю 2025 року».

У той час як багато учасників програми є досвідченими професіоналами з оливкової олії, які прагнуть розширити свої знання, інші прийшли, щоб побалувати свою пристрасть до продукту та поінформувати про особисті проекти.

Абір Алі

"Я офіційно навчений архітектор із міждисциплінарною практикою проектування, тому в професійному плані я далеко поза галуззю», — сказав Абір Алі, який приїхав до Нью-Йорка з Детройта.

"Проте особисто оливкова олія є великою частиною мого життя», — додала вона. ​"Моя мати — ліванка, і я виріс у культурі, де оливки й оливкова олія щодня з’являлися в усьому — від їжі до краси й ліків».

Алі, яка виросла на пакистанській кухні, наповненій оливковою олією свого батька, сказала, що їй дуже сподобався урок. Вона особливо відзначила різноманіття своїх однокурсників та викладачів.

"Дегустації були моїми улюбленими», – сказав Алі. ​"Виклик і тренування мого нюху та смаку були таким задоволенням і бажаною відпочинком від екранів і зустрічей».

Алі планує використати те, що вона навчилася під час курсу, щоб підготувати власний досвід дегустації.

Наступний випуск програми сомельє відбудеться в Лондоні наступного січня.

"Моя дизайнерська робота, за межами індустрії оливкової олії, зосереджена на створенні буквальних і фігуральних столів, за якими люди можуть зустрічатися та обмінюватися», – сказала вона. ​"Тепер, маючи знання, які я набув у Нью-Йорку – і багато продовжуваної практики – я можу об’єднати людей через створений досвід спільноти, який обертається навколо краси та сили оливкової олії».

Відкрито реєстрацію на наступний Програма сомельє з оливкової олії в Лондоні, який відбудеться у січні.