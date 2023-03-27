31 Повний курс сертифікації сомельє в Лондоні

Початківці сомельє з оливкової олії від Стамбула до Оттави зібралися в Глобальному інституті CIEE в районі Блумсбері в Лондоні на початку цього місяця, щоб відвідати Оливкова олія Sommelier Certification Program.

Після п’яти днів 31 учасник пройшов курс, який охоплював оцінку якості оливкової олії, її вирощування та історію, збір урожаю та виробництво, Користь для здоров'я, хімія, регіони та сорти, стандарти та класи, кулінарні додатки та освіта споживачів.

Я подумав, що настав час навчитися оцінювати якість оливкової олії. Я вважаю курс надзвичайно хорошим. Перевершує мої очікування. - Мехмет Такі, керуючий активами та виробник оливкової олії

"Програма чудова; все покрито», – сказала Крістіан Ноордмер Ван Лоо, невиконавчий директор сектору охорони здоров’я, фінансів і культури, яка приїхала з Нідерландів. Olive Oil Times.

Ноордмер Ван Лу вирішив записатися на курс після майже десяти років виробництво оливкової олії як хобі з маленького гаю на маєтку, який вона купила в Умбрії.

"Я був вражений веселощами під час жнив і тим, що маю власний оливкова олія першого віджиму," вона сказала. ​"Я помітив цей курс деякий час тому, і я мріяв записатися, але я думав, що він не для людей без будь-яких або дуже малих знань. У листопаді 2022 року я вирішила вступати… і мене пустили».

Noordermeer Van Loo планує знайти більш підходящий млин, щоб переробити свої оливки наступного року. Вона також хоче використати свої знання для вдосконалення своїх сенсорних навичок і подальшого розвитку як дегустатора.

Програма виявилася популярною серед фермерів-любителів. Мехмет Такі, керуючий активами, прилетів зі Стамбула до Лондона, щоб взяти участь у програмі після заснування своєї оливкової ферми в Туреччині десять років тому.

Див також: Марокканський університет запропонує ступінь магістра з оливкової олії

"Я подумав, що настав час навчитися оцінювати якість оливкової олії», — сказав він Olive Oil Times. ​"Я вважаю курс надзвичайно хорошим. Перевершує мої очікування. Це дуже добре збалансована програма, яка не лише обмежується дегустацією оливкової олії, але й надає достовірну інформацію про всі аспекти оливкової олії, від вирощування до зберігання, включаючи нові тенденції та практики».

Такі планує поділитися своєю майстерністю з працівниками ферми, щоб покращити своє виробництво. ​"Крім того, є кілька ідей, пов’язаних із сільськогосподарськими методами та виробництвом оливкової олії, які я хотів би поекспериментувати на своїй фермі та побачити результати», – додав він.

Багато професіоналів у виробництві оливкової олії та фермерів-любителів взяли участь у програмі, щоб отримати знання та допомогти своїм підприємствам.

Біргер Ванакер, власник незалежного магазину делікатесів у Бельгії, який продає оливкову олію першого віджиму, зареєструвався в програмі, щоб покращити своє володіння продуктами та навчити своїх клієнтів.

Біргер Ванакер

"Оскільки оливкова олія є важливою частиною моїх продажів, я хотів дізнатися про неї більше», — сказав він Olive Oil Times. ​"Не тільки для себе, щоб зробити кращий вибір у своєму асортименті, але й для того, щоб краще контролювати якість і різноманітність».

"Я можу краще інформувати своїх клієнтів і допомагати їм вибрати правильну оливкову олію відповідно до їхніх особистих цілей і смакових уподобань», — додав він.

Ванакер планує використати цю майстерність для проведення семінарів з дегустації. Він замовив 144 офіційні дегустаційні келихи і проведе свій перший урок 30 травня.

"Я буду застосовувати свої знання для вибору свого асортименту, який може здатися досить очевидним», – сказав він. ​"Однак я також хотів би передати те, чого я навчився, своїм клієнтам, навчаючи їх на семінарах і демонстраціях, оскільки люди все ще недостатньо знають про оливкову олію першого віджиму».

Хоча Ванакер уже дещо знав про оливкову олію з попереднього досвіду, він сказав, що курс був цінним завдяки широкому колу спікерів, які обговорювали свої конкретні сфери знань.

реклама

реклама

"Я поняття не мав, що деякі дегустаційні ноти свідчать про погану оливкову олію», — сказав він. ​"Деякі речі, які я вважав нормальними, насправді зовсім не нормальні».

На відміну від попереднього досвіду Ванакера, Гай Хендрікс, сомельє та імпортер оливкової олії з Бельгії, поїхав до Лондона, щоб глибше вивчити позитивні сенсорні якості оливкової олії першого віджиму після перевірки дефекти оливкової олії широко.

"Я сомельє з оливкової олії та імпортер італійської оливкової олії преміум-класу, тому впроваджувати частину того, що я навчився, буде досить легко під час роботи», — сказав він.

"Моїми улюбленими частинами були дегустація справді хороших оливкових олій і пробування деяких неіталійських оливкових олій, оскільки я в основному пробую багато італійських олій», – додав Хендріккс.

Цьогорічне видання London Olive Oil Sommelier Certification Program був популярний серед роздрібних торговців.

Елізабет Кілверт, власниця двох магазинів під назвою The Unrefined Olive, приїхала з Оттави, щоб дізнатися більше про оливкову олію та передати це розуміння своїм клієнтам.

Елізабет Кілверт

"Наша відповідальність як продавців — навчитися всьому, що ми можемо, і бути провідником для клієнта», — сказала вона. ​"Нам потрібно передати наш ентузіазм щодо оливкової олії».

Кілверт розглядав курс як важливу частину діалогу в секторі оливкової олії. Вона вірить, що виробники та споживачі можуть вчитися один у одного та сприяти розвитку галузі.

"Я хочу передати те, чого я навчилася, щоб відправити клієнта в подорож вдячності за оливкову олію», – додала вона. ​"Я вважаю, що оливкова олія має бути краще зрозуміла та доступна кожному».

У той час як учасники з усього світу збиралися в центрі Лондона, щоб розвивати свої хобі або покращувати свій вибір у роздрібній торгівлі, Марілена Джоаннідес приїхала з Кіпру з іншою метою.

"Протягом останніх 21 року я брала участь у дослідженні та просуванні традиційної кухні Кіпру», – розповіла вона. Olive Oil Times. ​"Як кіпрський кулінар я беру участь у дегустаційних панелях традиційних продуктів, зокрема оливкової олії».

"Оцінка оливкової олії першого віджиму — це одна з тих речей, у яких я відчуваю себе добре, і я хотіла розвивати цю навичку далі», — додала вона.

Марілена Джоаннідес

Джоаннідес, яка рекламує кіпрську кухню у своїй телевізійній програмі та на внутрішніх і міжнародних заходах, сказала, що використає те, що вона навчилася під час курсу, щоб розповісти людям всюди про органолептичні та здорові якості оливкової олії першого віджиму зі східного середземноморського острова.

"Крім того, є робота з професійними кухарями, адже це продукт із великим гастрономічним потенціалом», – сказала вона. ​"Я також хотів би продовжити свою освіту щодо сенсорного аналізу оливкової олії першого віджиму».

Більшість учасників мали попередній досвід вирощування оливок і виробництва олії та дегустації. Проте під час програми кожен дізнався щось нове та дивовижне.

"Я справді ніколи не здогадувався, що в оливковій олії можна відчути стільки різноманітних запахів і смаків фруктів і овочів», — сказав Ноордмер Ван Лоо. ​"Це була повна несподіванка».

"Іншим сюрпризом було те, що незважаючи на те, що місцеві фермери в моєму оточенні сказали мені, що осад на дні є цілком нормальним явищем і абсолютно нешкідливим, тепер я розумію, що набагато краще профільтрувати оливкову олію перед розливом, щоб уникнути дефектів», – додала вона.

Тим часом Хендріккс нагадав, що сорти оливок мають різні сенсорні властивості залежно від того, де і як вони були вирощені.

"Найдивовижніше для мене те, що оливкова олія — це єдиний жир, який викликає емоції», — сказав Кілверт. ​"Запах і смак можуть перенести вас на поле, ферму чи спогади».

Джоаннідес був приємно здивований, дізнавшись про повний масштаб світового вирощування оливок, з комерційними гаями в 58 країнах на шести континентах.

Для Таки найбільшим сюрпризом стала повнота програми, на яку він не очікував, коли реєструвався.

"Це був підсумок мого 10-річного досвіду за п’ять днів, а також навчання оцінки оливкової олії на додачу до цього», – сказав він. ​"Мені б хотілося, щоб я відвідав програму 10 років тому».

Наступні випуски Оливкової олії Sommelier Certification Program буде проведено в Нью-Йорк з 22 по 26 травня та в Сан Франциско з 25 по 29 вересня.