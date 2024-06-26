Найкращі бренди оливкової олії надають CIIE блиску

Китайська міжнародна імпортна виставка (CIIE), яка щорічно проходить у Шанхаї з 5 по 10 листопада, представляє численні високоякісні оливкові олії з усього світу. (Фото/IC)

Багата здоровими мононенасиченими жирами та антиоксидантами, оливкова олія була модною ​"суперфуд» останнім часом.

Як перша в світі виставка імпортної тематики на національному рівні, China International Import Expo (CIIE) відвідала багато всесвітньо відомих брендів оливкової олії протягом останніх шести випусків.

CIIE

Фабіо Маккарі, генеральний директор Salov, найбільшого виробника оливкової олії в Італії, сказав, що компанія отримала багато можливостей для бізнесу, коли взяла участь у першому CIIE у 2018 році.

Наступного року Салов продовжив брати участь у другому випуску виставки з великим виставковим простором Bright Food, який включав усі основні бренди, що належать групі.

Вона представила свій повний асортимент оливкової олії та популяризувала її використання в повсякденному житті через цікаві кулінарні шоу та освітні заходи, ще більше демонструючи міжнародний розвиток компанії та зростання на китайському ринку.

Сирійські підприємства також розглядають щорічний CIIE як можливість продемонструвати свої товари та закріпитися на величезному китайському ринку.

Яссін Діаб, регіональний менеджер з продажу сирійської марки оливкової олії, сказав, що він радий бачити, що його бренд більше демонструється в Китаї, а його китайські партнери допомагають розширити охоплення його товарів.

"Ми хотіли б зробити наш бренд більш відомим на китайському ринку через виставку», – сказав він.

На виставці Country Exhibition CIIE 2021 Сирія захопила відвідувачів яскравим милом Aleppo, яке виготовляється з натуральної сирійської оливкової олії та може забезпечити ніжний догляд за шкірою.

Близько 150 штук мила продавали на годину, тому що товар дуже сподобався відвідувачам.

Ліван, Кіпр, Марокко та Туніс є серед інших країн, які продемонстрували свою продукцію з оливкової олії на CIIE.

Оскільки оливкова олія набирає популярності на китайському ринку, очікується, що на сьомій виставці CIIE, яка відбудеться з 5 по 10 листопада 2024 року в Шанхаї, буде представлено більше супутніх продуктів преміум-класу, щоб вивчити численні ринкові можливості Китаю.

До початку CIIE 150 залишилося менше 2024 днів. За даними Бюро CIIE, понад 325,000 експонентів забронювали 1,000 - квадратних метрів бізнес-виставкової площі, що перевищило показники шостого випуску.

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Новини та редакція журналу Olive Oil Times не мав жодної ролі у створенні цієї статті.