Відзначені нагородами брати та сестри. Вдячний батько вибрав Coratina

Томмазо Інфіоре, агроном і співвласник Оліо Інфіоре, відзначили нагороду за дебют сімейної ферми з 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition, викликаючи розпізнавання a ​"приємний сюрприз».

"Це наша перша участь у NYIOOC, і це не могло бути краще», — сказав Фіоре.

Вплив зміни клімату почав впливати на наше виробництво оливкової олії… За останні два роки вирощування оливок було більш складним, ніж у минулому. - Томмазо Інфіоре, співвласник Оліо Інфіоре

Апулійський виробник отримав Золоту нагороду для органічного Coratina середньої інтенсивності, зібраного з сімейних гаїв у Терліцці, на північ від Барі.

"Нагорода дає нам можливість оцінити якість нашої роботи», — сказав Фіоре.

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Фіоре сказав, що ця нагорода прийшла після складного сезону, під час якого навички фермерів перевірялися, щоб підтримувати високу якість продукції.

"Жнива почалися дуже добре, тому що після двох років відсутності нарешті пішов дощ», — сказав Фіоре. ​"І це важливо. Після цього вплив о зміна клімату почали впливати на наше виробництво оливкової олії, оскільки ми пережили сильну спеку».

"На щастя, у нас є деякі ресурси, такі як зрошення, які допомогли нам пройти. А потім знову почалися дощі у вересні та жовтні», – додав він. ​"За останні два роки вирощування оливок було більш складним, ніж у минулому».

Фіоре та його команда застосовують низку методів у гаю, щоб пом’якшити вплив екстремальних погодних умов.

"Застосування певних агрономічних методів може бути корисним», – сказав він. ​"Наприклад, кам’яний пил допомагає знизити температуру ґрунту, оскільки його білий колір відбиває сонячне світло, створюючи холодніше середовище».

"Однак, навіть з такою технікою на полі, коли два місяці не йде дощ і температура близько 45 ºC, ну, це трохи складно», – додав Фіоре.

У той час як багато виробників оливкової олії в Апулії зосереджуються на кількох сортах, родина Фіоре почала з дерев Coratina десятиліття тому і продовжує зосереджуватися на ендемічному сорті сьогодні.

"Ми вважаємо, що нам пощастило, оскільки наш батько виростив усі коратини», — сказав він. ​"Вся наша компанія на 100 відсотків складається з Coratina. Ми почали трохи випадково, бо господарюємо на землях, які залишив нам батько».

"Багато з наших приблизно 1,200 дерев мають вік від 60 до 150 років», – додав Фіоре. ​"Наймолодшим – за 20».

Olio Infiore спеціалізується на вирощуванні сорту оливок Coratina, родом з Апулії. (Фото: Оліо Інфіоре)

Coratina, один із сотень сортів оливкових дерев, що вирощуються в Італії, відомий у всьому світі завдяки вирощуванню середніх і міцних сортів. оливкові олії першого віджиму надзвичайно багатий на поліфеноли, сприяючи їх Користь для здоров'я.

З тих пір, як нове покоління почало працювати на фермі, сім'я Фіоре запровадила багато інновацій у гай і млин.

"Після короткого періоду оцінювання мій син, я та моя сестра Анджела зрозуміли, що хочемо додати цінності до того, що зробив наш батько», — сказав Фіоре. ​"Тож я зосередився безпосередньо на агрономії, а моя сестра навчалася на дегустатора оливкової олії першого віджиму».

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"Ми намагалися отримати найкраще з плодів дерев, які виростив наш батько», — додав він. ​"Ми почали з експериментів. Спочатку ми покладалися на традиційні оливкові млини, легко доступні в цьому районі, який багатий традиціями вирощування оливок».

"Потім ми перейшли до більш сучасних технологій та інноваційних засобів, що означало залишити позаду стародавні методи та створити чудовий продукт», – продовжив Фіоре.

Першим кроком нової компанії було утвердження себе як органічного виробника. ​"Окрім застосування протоколів органічного землеробства, ми припинили найпоширеніші традиційні практики, такі як оранка землі», – сказав Фіоре. Тепер ми зосереджені на спонтанній прополці».

"Коротше кажучи, ми намагаємося розробити більш стійкий підхід до сільського господарства, підхід, який поважає дерево», – додав він. ​"Перш за все, такий підхід дбайливо ставиться до ґрунту, намагаючись з року в рік збільшувати вміст органічної речовини в ґрунті».

Кам’яний пил в оливковому гаю допомагає відбивати сонячне світло назад в атмосферу, знижуючи температуру серед дерев. (Фото: Оліо Інфіоре)

Сьогодні більшість клієнтів Infiore – італійці. ​"Ми дуже мало експортуємо, оскільки більша частина продукції споживається на італійському ринку», – сказав він.

"Кілька років тому ми робили деякі спроби експортувати до Сполучених Штатів, і це пройшло досить добре», — додав Фіоре. ​"Але у нас там немає дистриб’ютора, який би постійно і структурно опікувався продукцією нашої компанії».

Хоча значна частина культурної ідентичності Італії та, зокрема, Апулії пов’язана з оливковою олією, Фіоре зауважив, що переважаюча культура оливкової олії сьогодні є викликом для високоякісного виробника.

"Оливкова олія довгий час вважалася нещасним родичем вина», — сказав він. ​"У той час як вино завжди було надзвичайно піднесеним, як і повинно бути, оливкова олія ніколи не користувалася такою увагою».

"Можливо, це сталося тому, що оливкова олія вважається приправою, і люди так довго використовували її саме для цієї мети», – додав Фіоре. ​"Навіть сьогодні багато хто цього не робить використовувати для приготування їжі».

Фіоре вважає, що завдання, яке стоїть перед італійськими виробниками оливкової олії першого віджиму, полягає в тому, щоб розширити національну культуру оливкової олії на всі види приготування їжі, підкреслюючи цінність, яку продукт може додати до органолептичних і здорових характеристик усіх видів їжі.

Томмазо Фіоре

"Клієнти повинні бачити, що коли вони купують якісну оливкову олію першого віджиму, вони обирають не лише хороший продукт – не лише просту приправу», – сказав Інфіоре. ​"Вони представляють інгредієнт, який є корисним і здоровим завдяки його унікальному вмісту, наприклад фенолам».

Щоб допомогти побудувати цю нову культурну основу для оцінки оливкової олії першого віджиму, Томмазо Фіоре часто супроводжує своїх клієнтів до своїх гаїв, щоб навчити їх ширшому підходу до споживання оливкової олії.

"Коли наші клієнти хочуть побачити наші оливкові дерева, я дуже радий йти з ними, тому що для мене важливо показати їм, звідки береться оливкова олія першого віджиму, яку вони споживають», — сказав він.

"Крім того, я говорю про наш родючий трав’янистий ґрунт, яким я дуже пишаюся», – додав Фіоре. ​"Зараз наші сади вирують від аромату квітучих чорнобривців».