Майбутнє апулійської оливкової олії — стійкі до Xylella гаї

Під час дводенного заходу в Лечче та Барі експерти та дослідники переглянули наукові висновки та обговорили майбутнє виробництва оливкової олії в Xylella fastidiosa- постраждала область Апулія.

Багато місцевих оливкових дерев було вбито, але деякі вижили. Якщо вони не сильно постраждали, ми повинні спробувати залишити їх живими, доки дослідження не дозволять їх одужати. - Джузеппе Ліма, фітопатолог, Університет Молізе

Стійке управління інтенсивними оливковими гаями стійких сортів, наголошуючи на високоякісному виробництві, стало метою для фермерів і мельників у південному регіоні Італії, де зростає консенсус щодо того, що смертоносну бактерію неможливо знищити.

"Цей візит є значущим, оскільки він демонструє рідкісний приклад доброчесної співпраці між дослідниками та зацікавленими сторонами, які активно сприяють нашим програмам», — сказав Донато Бошіа, провідний вірусолог рослин з Інституту сталого захисту рослин Національної дослідницької ради Італії (CNR). ), до Olive Oil Times.

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"У цьому закладі є невелике поле для збереження зародкової плазми оливи, яке є частиною поточної програми генетичного вдосконалення», — додав він. ​"Крім того, є теплиця, профінансована за рахунок пожертв читачів журналу Merum, кліматична камера, надана Unaprol, і новий екранний будинок, профінансований організацією Save the Olives за підтримки Хелен Міррен».

Експерти вважають, що нова скоординована ініціатива дає надію на збереження існуючих оливкових гаїв і припинення подальшого поширення підвиду пауки Xylella fastidiosa на неуражені території.

Десять років після поява Xylella епідемія fastidiosa, яка, як вважається, викликала синдром швидкого занепаду оливкової олії та вбила мільйони дерев, Апулія залишається найбільшим регіоном з виробництва оливкової олії в Італії.

"Присутність Xylella на території Апулії досягла надзвичайного рівня складності», – сказав Бошіа. ​"Нові знахідки в центральній частині Апулії є виявив інші Xylella підвиди, такі як Xylella multiplex, які є потенційно небезпечними для виноградарства, але не є серйозною проблемою для оливок».

"Однак ця складність вимагає багатогранного підходу до зусиль зі стримування та ліквідації», – додав він.

Організації фермерів і виробників, такі як Coldiretti, Unaprol і Cai Consorzi Agrari d'Italia, запустили проект допомоги виробникам оливок у пересадці сортів, стійких до Xylella.

Мета полягає в тому, щоб посадити близько трьох мільйонів нових оливкових дерев, невелику частину від 21 мільйона, втрачених Xylella. Ця ініціатива включає надання сертифікованих високоякісних стійких рослин, технічну підтримку для підготовки землі та спеціалізовані агрономічні та фітопатологічні консультації.

"Поширення Xylella досягло точки, коли викорінення вже неможливе. Ми повинні навчитися співіснувати з цим», – сказав Девід Граньєрі, президент Unaprol.

Бошіа підкреслив, наскільки масштабні операції з моніторингу Xylella дали дослідникам і зацікавленим сторонам значні знання про бактерії.

"Це результат унікальної в усьому світі програми нагляду, проведеної в регіоні Апулія, з понад 250,000 250 аналізів на рік і - станціями моніторингу, призначених для моніторингу переносників», – сказав він, маючи на увазі популяцію комах, таких як жуки, відповідальні за поширення бактерій.

"Ця діяльність є нежиттєздатною в довгостроковій і, можливо, навіть у середньостроковій перспективі. Він не підлягає експорту, тому що ви не можете попросити інші регіони чи країни відтворити його з тією ж кількістю ресурсів», – додав Бошіа, маючи на увазі зростаючу кількість різних штамів Xylella, знайдених у всьому Середземномор’ї.

"Тим не менш, ці операції дали значні дані порівняно з тими, що були відомі десять років тому», — зазначив він.

Контроль популяції комах-переносників йде рука об руку з сільськогосподарськими методами та процедурами, які дають надію на виживання оливкових дерев у постраждалих районах.

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"Багато місцевих оливкових дерев було вбито, але деякі вижили. Якщо вони не сильно постраждали, ми повинні спробувати залишити їх живими, доки дослідження не дозволять їх одужати», — сказав Джузеппе Ліма, фітопатолог і професор Університету Молізе.

Досвідчений дослідник патології рослин, Ліма зараз координує міждисциплінарну дослідницьку ініціативу Integroliv, яка спрямована на стійку протидію впливу Xylella на вирощування оливок у постраждалих районах.

"Для ефективної протидії такому підступному ворогу недостатньо конкретних одноразових втручань у регіон», – сказав він. ​"Поєднання різних підходів у складних протоколах має вирішальне значення для максимізації їх ефективності».

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"Нова модель співпраці відкрита для всіх», – додав Ліма. ​"Наш підхід має на меті бути моделлю дослідження та роботи, оскільки ми не можемо очікувати, що один проект охопить усі можливі компетенції та рішення».

"Цей підхід гарантує, що нові знання та методи можуть бути інтегровані в поточні зусилля по боротьбі з Xylella, коли вони з’являються», – продовжив він.

Кілька науково-дослідницьких проектів, що фінансуються державою, як-от проекти Reach-Xy та Omibreed, мають на меті виявити, що стоїть за генетичною стійкістю Xylella, покращити інфраструктуру біозахисту, контролювати переносників і сприяти сталому використанню води в оливкових гаях.

Інші внески на заході включали проект 1LiveXylella, який розробляє інноваційні технології для діагностики Xylella, і проект SOS, який зосереджувався на зменшенні популяції комах-переносників.

"Ця подія є свідченням духу співпраці наукового співтовариства та місцевих зацікавлених сторін у Апулії», — сказав Ліма. ​"Він об’єднує досвід з усієї Європи для вирішення спільного виклику».

Він додав, що нові оливкові дерева в районах, уражених Xylella, наразі представлені немісцевими сортами, повинні дотримуватися сучасних, раціональних агрономічних моделей управління, щоб забезпечити їх успіх.

Ці моделі базуватимуться на чотирьох сортах оливок, що демонструють високу стійкість до Xylella fastidiosa: Leccino, Lecciana, FS17 і Leccio del Corno.

"Ці сорти є стійкими та толерантними, але не мають імунітету», – сказала Ліма. ​"Це означає, що ми не можемо вводити в оману думку, що, як і в минулому, ми можемо просто садити оливки і покладатися на удачу».

Постійне управління та моніторинг поля дозволить підтримувати нові напівінтенсивні та інтенсивні оливкові плантації в хорошому стані та продуктивності.

"У цих нових формах інтенсивного та напівінтенсивного вирощування оливок фітосанітарні проблеми зростатимуть, вимагаючи більше добрив та фітофармацевтичних засобів, ніж традиційні методи», – попередив Ліма.

"Протоколи [розробляються] спрямовані на протидію Xylella та іншим патогенам, щоб підтримувати здоров’я та продуктивність дерев як місцевих, так і нових сортів», — додав він.

За словами Ліми, спустошення, спричинене Xylella, завдало шкоди ландшафту та ідентичності Апулії. Однак із цієї біди може виникнути нове майбутнє, яке характеризується якіснішою оливковою олією, ніж у минулому.

"У районі Саленто оливки з цих величезних, чудових дерев часто традиційно збирали з землі, що призвело до високої кислотності олії лампанте», – сказав Ліма.

"Завтра, з сучасним вирощуванням оливок і закладенням раціональних, напівінтенсивних фруктових садів, все може змінитися», – додав він.

На його думку, нові гаї зможуть враховувати соціально-економічні аспекти сучасного оливкового виробництва, де важко знайти робочу силу, а якість продукту стає важливою вимогою.

"Таке сучасне вирощування оливок, безумовно, призведе до виробництва олії кращої якості», – сказав Ліма. ​"Ми рухаємося до нових форм вирощування оливок, які могли б принести більше прибутку компаніям, що виробляють оливкову олію, одночасно сприяючи відновленню вирощування оливок і навколишнього середовища в районах, уражених Xylella».