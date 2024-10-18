Перемоги на світовому конкурсі приносять полегшення виробникам південного конусу

Виробники в Південному конусі Південної Америки подолали складні врожаї та, у деяких випадках, високі витрати на виробництво, щоб створити якість, яка отримала нагороди оливкова олія першого віджиму.

Фермери і мельники с Argentina, Чилі та Уругвай об’єднано, щоб виграти 12 нагород із 20 заявок на 2024 рік NYIOOC World Olive Oil Competition​"s Відділ Південної півкулі.

Чилійські виробники, які пережили 30 відсотків спад виробництва у 2024 році дав 15,000 - метричних тонн оливкової олії після збору врожаю, зіпсованого екстремальною погодою та ​"поза рік. '

Три фермери та мельники з Чилі об’єдналися, щоб отримати п’ять золотих і дві срібні нагороди на конкурсі.

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Багаторічний учасник і переможець Оливкова олія Алонсо відсвяткував рекордний рік, отримавши чотири золоті нагороди за ранній урожай Coratina, Coratina середньої інтенсивності, Pical і середню суміш.

"Це джерело гордості для всієї команди Alonso, що ми отримали чотири золоті нагороди цього року, що підтверджує наші зусилля та відданість справі протягом тривалого часу», – сказав Хосе Мануель Рейес, комерційний менеджер Alonso Olive Oil. ​"Ці нагороди мотивують нас продовжувати зосереджуватися на високоякісному виробництві».

"Крім того, послідовність у нашій роботі є свідченням нашої відданості», – додав він. ​"Хорошим прикладом є наша Coratina, яка отримувала золоту нагороду протягом останніх п’яти років, підтверджуючи нашу мету як виробника».

Незважаючи на сильний дощ і мороз, Alonso Olive Oil зібрала високоякісний і продуктивний урожай 2024 року. (Фото: Alonso Olive Oil)

Як і інші виробники в Чилі, оливкова олія Alonso витримала сильний дощ і мороз, що, за словами Мануеля Реєса, могло вплинути на якість через затримку збору врожаю.

"Проте ми ефективно впоралися з часом, мінімізувавши будь-який негативний вплив», — сказав він. ​"Завдяки цьому ми досягли чудових результатів у цій кампанії».

"Усвідомлюючи зміни клімату, з якими ми стикаємося, цього року ми вирішили перенести початок збору врожаю на перші тижні квітня з метою планування збору врожаю, який дозволить нам передбачити можливі несприятливі погодні явища», — Мануель Рейес. додано.

Він сказав, що постійний успіх компанії у Всесвітньому конкурсі покращив впізнаваність бренду в усьому світі та служить щорічним еталоном якості для всієї виробничої команди.

"Немає сумнівів у престижності NYIOOC у всьому світі, і те, що ми отримали найбільше нагород чилійської нафти за останні роки, дало нам всесвітнє визнання», – сказав Мануель Рейес.

Поруч продюсер позаду Олівос де Рута дель Соль отримав золоту та срібну нагороди за середній та делікатний купажі відповідно, розлиті під брендом Deleyda.

"Ми дуже щасливі та вдячні цій нагороді, конкурсі, в якому ми брали участь уже вшосте та отримали шість золотих нагород за наші Deleyda Premium і Deleyda Fine Selection», — сказав виконавчий директор Фернандо Карраско Спано.

Фернандо Карраско Спано збирає врожай рано, жертвуючи кількістю заради якості. (Фото: Olivos de Ruta del Sol)

Розташований за 150 кілометрів на південь від Сантьяго, багаторазовий NYIOOC переможець зазнали незначного падіння виробництва, особливо відзначаючи низький рівень накопичення олії в оливках, що може ускладнити якісний помел.

"Щоб забезпечити якість, у нас є стратегія раннього збору врожаю, яка передбачає пошук оливок ранньої стиглості, коли оливки максимізують свій потенціал щодо аромату та смаку», — сказав Карраско Спано.

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"Ми розуміємо, що цей пошук якості йде в протилежному напрямку від максимізації ефективності, але в Deleyda ми прагнемо досягти відмінних ароматів і вражень, за які нас нагороджували протягом багатьох років», – додав він.

Карраско Спано сказав, що перемога у Всесвітньому конкурсі є важливим маркером якості для споживачів, щорічним доказом того, що компанія дотримується найкращих практик, необхідних для виробництва високоякісного продукту.

БІЛЬШЕ Чилі, розташований у пустелі Атакама на півночі країни, став третім чилійським медалістом, який отримав срібну нагороду за делікатний Frantoio.

На іншому березі Анд два виробники з просоченої вином Мендози, Аргентина, відсвяткували свої золоті нагороди на виставці 2024 NYIOOC.

Оліварес де Дон Ігнасіо отримав золоту нагороду за свою Patagonia Gourmet Blend, суміш середньої інтенсивності оливок Arbequina, Arauco та Frantoio, розлитих у пляшку з Мендоса PGI сертифікація.

Мігель Зуккарді, керівник виробництва оливкової олії в Сімейство Зуккарді, став ще одним переможцем країни. Компанія отримала золоту нагороду за органічне середовище Arauco, представлене на конкурс Імпортери італійської їжі Manicaretti.

Familia Zuccardi зосереджується на виробництві оливкової олії першого віджиму екстар із місцевого сорту Арауко. (Фото Familia Zuccardi)

"Ми дуже раді отримати це визнання в NYIOOC", - сказав Зуккарді. ​"Ми вважаємо, що добре привозити олії з нашого регіону на такі престижні змагання, як цей, і, перш за все, поширювати наш сорт Арауко, який має багату історію в нашому регіоні».

"Хоча це різновид, призначена в основному для виробництва столових оливок, з самого початку нашого проекту ми вибрали його та ризикнули випустити першу односортову олію з Аргентини, вироблену з сорту Арауко», — додав він. ​"Це сорт з дуже високою врожайністю, тому його вирощування підтримується вже більше чотирьох століть».

Нагорода стала полегшенням для родини Зуккарді після того, як зимові морози пошкодили дерева ще до того, як вони зацвіли. У поєднанні з ан ​"поза рік», це призвело до a ​"досить низький» урожай В 2024.

"Цього року ми вибрали більшу частку збирання врожаю вручну, щоб пришвидшити темп збирання та гарантувати цілісність плодів», — сказав Зуккарді. ​"За рік, коли на деревах менше плодів, дозрівання прискорюється, і ми вирішили зосередити врожай за коротший час».

"На промисловому рівні ми застосовуємо вдосконалення, які дозволяють нам щороку краще піклуватися про процес видобутку нафти», — додав він. ​"Йдеться про постійне вдосконалення, і щороку ми зосереджуємося на інноваціях у промислових аспектах, які сприяють збереженню свіжих ароматів і смаку нещодавно зібраних оливок і збереженню антиоксидантних сполук в олії».

Цуккарді сподівається на це NYIOOC Нагорода допоможе компанії розширити свою частку ринку в Сполучених Штатах.

Разом із фермерами та мельниками в Аргентині та Чилі, Два найбільших в Уругваї Компанії-виробники оливкової олії разом отримали три нагороди на Всесвітньому конкурсі.

Відзначений нагородами уругвайський виробник Nuevo Manantials збирає врожай у східному регіоні Роча. (Фото: Nuevo Manantial)

На основі Мальдонадо Агроленд отримав золоту та срібну нагороди за середні купажі Corte Italiano та Bivarietal, розлиті під брендами Colinas de Garzón.

Тим часом у сусідніх Рочах Нуево Манантіал отримав срібну нагороду за бренд Olivares de Rocha, делікатну суміш.

"Для нас це визнання дуже важливе», – сказала Марія Хосе Морін, менеджер з маркетингу обох компаній. ​"Особливо в цьому конкретному році це як підбадьорення, стимул для всієї команди, яка дуже постраждала від усього, що було втратою врожаю».

Хоча офіційні дані ще не опубліковані, багато хто в Уругваї очікує значного спад виробництва через два роки історичної посухи з дощем під час збору врожаю.

"Нагороди додають нам сили та підбадьорюють продовжувати, знаючи, що хороша робота завжди визнається незважаючи на труднощі», – сказав Морін.

Вона додала, що очікується, що нагороди допоможуть обом компаніям збільшити експорт до Бразилії та Сполучених Штатів.

"Особливо для Сполучених Штатів нагороди нам дуже допомагають, тому що вони відкривають двері», – сказала вона, зазначивши, що нагорода від американського конкурсу демонструє якість для місцевих дистриб’юторів та імпортерів таким чином, що нагороди з інших країн можуть цього не зробити.

Хоча до збору врожаю 2025 року ще далеко, за словами Фамілії Зуккарді, умови в гаях виглядають добре. (Фото: Familia Zuccardi)

Хоча ще занадто рано прогнозувати врожай 2025 року в Південній півкулі, виробники в Південному конусі повідомили про рясне цвітіння та налаштовані оптимістично.

"Дерева гарні з багатьма квітами, але ми повинні побачити, як розвиваються плоди», — сказав Морін. ​"Здається, прогнозують дуже хороший урожай, але ми повинні почекати і побачити».

В Аргентині, де виробництво впало з рекордно високих 40,000 2023 тонн у 2024 році до приблизно однієї третини цього показника у 2025 році, Zuccardi очікує відновлення виробництва у - році.

"Весна, яка починається, дарує більш рясне цвітіння, яке, сподіваємося, вийде», – підсумував він. На щастя, у нас була гарна зима з сильними снігопадами в гірському хребті Анд, що є вирішальним фактором у доступності води та поповненні водоносних горизонтів у пустельних регіонах, таких як Мендоса».