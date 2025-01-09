Уругвай очікує відновлення врожаю

Після а невтішний урожай У 2024 році Міністерство сільського господарства, тваринництва та рибальства Уругваю очікує, що виробництво оливкової олії відновиться у 2025 році.

Згідно з попередніми даними приватного сектору, Уругвай виробив 614 метричних тонн оливкової олії в 2024 році, що становить приблизно одну третину загального врожаю в 2023 році і на 63 відсотки нижче середнього показника за п'ять років.

Бразилія та Сполучені Штати роблять велику ставку на оливкову олію першого віджимання в цьому секторі… У випадку Бразилії є преференційний доступ до ринку, наданий МЕРКОСУР, і географічна близькість. - Марія Ноель Акерманн, економіст, Міністерство сільського господарства, тваринництва та рибальства

"Наслідки історичної посухи, яку країна пережила в 2023 році, відобразилися на результатах значного зниження врожаю в 2024 році», – написала Марія Ноель Акерманн, економіст відділу сільськогосподарського програмування та політики міністерства. річний звіт про врожай.

Однак Ноель Акерманн описав перспективи врожаю 2025 року як ​"сприятливо» після вологої зими та м’якої весняної температури призвело до позитивного зав’язування плодів.

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"Прогноз на 2025 рік з кращими погодними умовами на даний момент сприятливий, з відповідним цвітінням і перспективним зав’язуванням плодів», – написала вона.

Кілька виробників, в тому числі найбільший в країні, підтверджено до Olive Oil Times що урожай 2025 року буде набагато кращим, ніж урожай 2024 року, але навряд чи досягне 2,047 тонн, вироблених у 2023 році.

Зростання виробництва – за останні п’ять років Уругвай щорічно виробляв майже в сім разів більше оливкової олії порівняно з попередніми п’ятьма роками – супроводжувалося зростанням споживання.

"Орієнтовна витрата оливкової олії та оливкова олія з вичавок в Уругваї в середньому становила близько 1,800 тонн за останні три роки, трохи більше півлітра на душу населення», – написав Ноель Акерманн. ​"У середньостроковій перспективі очевидна зростаюча тенденція, враховуючи, що національне споживання становило близько 1,400 тонн десять років тому».

Місцеве виробництво тепер становить все більшу частку споживання в Уругваї, становлячи приблизно половину національного продажу оливкової олії.

Близько половини національної продукції продається через оптовиків і супермаркети, причому 30 відсотків продається безпосередньо споживачеві, а ще 19 відсотків продається як біла маркована продукція.

Оливкова олія White-label Оливкова олія з білою етикеткою виробляється однією компанією, але продається під брендом іншої компанії, що дозволяє роздрібним торговцям або дистриб’юторам продавати її як свій власний продукт. Така практика поширена серед великих роздрібних торговців і мереж продуктових магазинів.

Як і всюди, в погані світові врожаї у 2022/23 та 2023/24 врожайних роках спричинено ціни на оливкову олію піднятися в Уругваї.

Дані Національного інституту статистики показали, що роздрібні ціни на оливкову олію зросли на 23 відсотки у 2023 році та на 15 відсотків за перші десять місяців 2024 року.

"Зміни в поведінці споживачів, орієнтовані на більш здорову, натуральну, безпечну та високоякісну їжу, пропонують можливості для більшого розвитку сектора в майбутньому», – написав Ноель Акерманн.

Поєднання низьких урожаїв у більшій частині світу оливкової олії та відносно високого внутрішнього виробництва в останні роки призвело до того, що імпортні оливкові олії втратили частку ринку в Уругваї.

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За даними міністерства, уругвайський імпорт оливкової олії та оливкової олії з вичавок досяг 695 тонн у 2023 році, що на 20 відсотків менше, ніж у попередньому році.

За перші десять місяців 2024 року Уругвай імпортував 552 тонни оливкової олії, що на 2023 відсотків менше порівняно з тим же періодом - року.

Ноель Акерманн сказав, що тривале зниження імпорту, незважаючи на дуже низький урожай 2024 року, свідчить про те, що споживання впало, ймовірно, через підвищення цін.

Незважаючи на зменшення обсягів, вартість імпорту оливкової олії досягла 4.5 мільйонів доларів (4.37 євро) за перші десять місяців 2024 року, що на 28 відсотків більше, ніж за той самий період 2023 року.

Більшість уругвайського імпорту оливкової олії за вартістю припадає на Аргентину, 37 відсотків, яка отримала частку ринку за попередні два роки через низькі врожаї в Іспанії та Італії. Імпорт з двох європейських країн склав 35% і 23% відповідно.

Зростання виробництва також призвело до збільшення експорту оливкової олії, зокрема до сусідньої Бразилії.

З квітня 2023 року по березень 2024 року (2023/24 комерційний рік в Уругваї) експорт сягнув 638 тонн на суму 4.5 мільйона доларів США, що означає 20-відсоткове збільшення обсягу продажу та 87-відсоткове збільшення доходу. Вісімдесят відсотків експорту було оливкова олія першого віджиму, а решта відповідає діві.

Однак у 2024/25 комерційному році ці цифри будуть значно нижчими. З квітня по жовтень уругвайські виробники експортували 52 тонни оливкової олії, що на 88 відсотків менше, ніж за той самий період минулого року, на суму 608,000 590,000 доларів (- - євро).

У той час як практично вся оливкова олія першого віджиму експортувалася до Іспанії для змішування та реекспорту, дві третини експорту оливкової олії першого віджиму йшли до Бразилії, за якою йдуть Іспанія, Сполучені Штати та Аргентина.

"Бразилія та Сполучені Штати роблять велику ставку на оливкову олію першого віджиму», – написав Ноель Акерманн. ​"Ці країни є сильними глобальними імпортерами, де зростає споживання та виробництво, яке не задовольняє місцевий попит».

"У випадку Бразилії є пільговий в’їзд, наданий МЕРКОСУР, і географічна близькість, що визначає нижчі транспортні витрати», – підсумувала вона. ​"Сполучені Штати привабливі, тому що це ринок, який платить найкраще за продукт (минулого року його було продано за понад 8,000 доларів (7,760 євро) FOB за тонну).