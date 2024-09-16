Університет Каліфорнії випускає посібник з вирощування оливок для виробництва олії

Команда Каліфорнійського університету сільського господарства та природних ресурсів (UCANR) нещодавно опублікувала Посібник з виробництва оливкової олії сподівається, що довідник допоможе підтримати зростаючий сектор виробництва оливкової олії в штаті.

За останнє десятиліття площі, призначені для виробництва оливкової олії, перевищили площі столових оливок у всій Каліфорнії, яка відповідає практично за все виробництво оливкової олії в Північній Америці.

Однак єдині довідники УКАНР, пов'язані з оливками, залишилися оригінальними Посібник з виробництва оливок, опублікований у 1953 році та переглянутий у 1994 та 2005 роках, а також Посібник з органічного виробництва оливок, виданий у 2007 році.

"Команда Посібник з виробництва оливок здебільшого для виробників столових оливок», – сказала Селіна Ванг, співтехнічний редактор книги та доцент кафедри харчових наук і технологій Університету Каліфорнії в Девісі. ​"Це перший виробничий посібник для виробників олії».

"Ми хотіли, щоб ця книга була простим, практичним і актуальним посібником для виробників оливкової продукції», — додала вона. ​"Деякі автори розділів є науковцями, як і я, але у нас були професіонали галузі, які десятиліттями виконували практичну роботу, щоб перевірити їх, щоб переконатися, що інформація практична та легка для сприйняття».

Разом з UC Davis Olive Center засновник Ден Флінн і Луїзи Фергюсон, Ван вирішив створити покрокову схему всього, що виробник оливок повинен знати про розміщення, посадку, збір урожаю та підтримку фруктового саду.

Книга містить вступ до історії галузі та Каліфорнії сорти оливкової олії і стандарти, за якими йдуть розділи, в яких обговорюється фізіологія оливкових рослин, управління ґрунтом і поживними речовинами, догляд за рослинами, виявлення та боротьба з бур’янами та шкідниками, включаючи оливкова фруктова муха і оливковий листочок, хвороби оливкових дерев і збір оливок.

Технічні редактори сказали, що книга може допомогти виробникам оливок стати більш ефективними та стійкими.

Хоча в книзі в основному йдеться про оливкові гаї, є також розділ про подрібнення оливок, зберігання оливкової олії та роботу з деякими побічними продуктами переробки оливок.

"Кожен розділ написаний кимось, хто вивчав цю тему протягом більшої частини своєї кар’єри», – сказав Ван. Наприклад, провідний фізіолог рослин написав розділ про фізіологію, а ентомолог написав розділ про ідентифікацію шкідників і боротьбу з ними.

"Я вважаю, що книга сильна і вичерпна, тому що її написала не одна людина», — додав Ван. ​"Неможливо бути експертом із збирання врожаю, помелу, вирощування, шкідників та всього іншого».

Книга присвячена оливковим гаям з високою та надвисокою щільністю, у розділах обговорюється розміщення, відстань між деревами, вимоги до зрошення та відповідні сорти.

"Для вибору місця та підготовки землі ми надаємо інформацію про збір і надсилання зразків ґрунту та води для тестування, включно з тим, на що перевіряти… щоб побачити, що не вистачає, а потім перевірити, чи є потреба в доповненні», — сказав Ван.

У той час як інструкція прямо не розглядає зміна клімату або регенеративних методів сільського господарства, він пояснює виробникам оливок, як думати про зрошення та доступність води та як мінімізувати фітосанітарний вплив.

"Ми хотіли, щоб цей посібник був для кожного виробника, незалежно від розміру та практики ведення господарства», — сказав Ван.

Робота над 273-сторінковою книгою почалася під час пандемії Covid-19 і тривала майже чотири роки. Ван сказав, що однією з головних проблем було зберегти стислість тексту. ​"Ми хотіли переконатися, що це не читається як підручник чи науковий рукопис», – сказала вона.

Проте в кожному розділі містяться розширені рекомендації щодо читання для тих, хто цікавиться будь-якою темою.

Комісія з оливкової олії Каліфорнії профінансувала посібник. У результаті державна некомерційна організація отримає близько 150 примірників книги для розповсюдження серед своїх членів, серед яких є найбільші в країні вирощувачі оливкової продукції та виробники оливкової олії.

Тим не менш, Ван сказав, що комісія сподівається продати набагато більше примірників у Каліфорнії, Сполучених Штатах і за кордоном. Якщо буде попит на примірники іншими мовами, Ван очікує, що видавець захоче перекласти книгу.

"Наступної весни ми втрьох [Флінн, Шерман і Ван] подорожуватимемо по Каліфорнії з півночі на південь разом із деякими авторами глав», — сказав Ван. ​"На кожній зупинці ми обговорюватимемо найактуальнішу інформацію з посібника та акцентуватимемо увагу на конкретній регіональній проблемі».

Наприклад, сказав Ван, у більш посушливих регіонах Каліфорнії три технічні редактори обговорюватимуть іригацію та управління водними ресурсами. У прибережних районах вони детально вивчатимуть моніторинг та пом'якшення впливу оливкової плодової мухи.

Команда Посібник з виробництва оливкової олії доступний за 90 доларів (82 євро) на сайті Каталог UCANR.