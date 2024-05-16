Американські виробники оливкової олії досягли рекордних успіхів на світовій конкуренції

Виробники оливкової олії у Сполучених Штатах вручають рекордну кількість нагород у 95 році – 2024 NYIOOC Конкурс з оливкової олії.

Фермери та мельники з п’яти штатів разом виграли 62 золоті та 33 срібні нагороди зі 140 заявок. Це була друга за величиною кількість американських брендів, поданих на Всесвітній конкурс, трохи поступаючись 149 брендам у 2017 році.

Він продовжує зміцнювати нашу репутацію провідного виробника. - Пол Дюрант, співвласник Durant Olive Mill

Only Італійські виробники подали більше робіт і отримали більше нагород на найбільшому у світі конкурсі якості оливкової олії.

Незрівнянний успіх американських виробників прийшов після чудового врожаю в Каліфорнії, де виробляється переважна більшість американської оливкової олії.

Див також: Найкраща оливкова олія першого віджиму зі США

За даними Міністерства сільського господарства США, у 12,000/2023 врожайному році Сполучені Штати виробили 24 - тонн оливкової олії. Хоча волога погода в Голден-Стейті полегшила сильну посуху, дощ також створив агрономічні та логістичні проблеми під час збору врожаю.

Каліфорнійське оливкове ранчо (COR), найбільший виробник оливкової олії в США, серед переможців цього року.

COR отримав золоту та срібну нагороди за свої 100-відсоткові каліфорнійські бренди та золоту нагороду за свою глобальну суміш, виготовлену з 10-відсоткової каліфорнійської оливкової олії. (Lucini, італійська оливкова олія першого віджиму, що належить COR, також отримала дві золоті нагороди.)

Мері Морі є віце-президентом з якості та досліджень у California Olive Ranch (Фото: California Olive Ranch)

"Ми раді отримати ці нагороди», – сказала Мері Морі, віце-президент COR з якості та досліджень і розробок. ​"Як одне з найавторитетніших і найнадійніших змагань, отримання цих нагород завжди є паузою для святкування та справжнім свідченням нашого зобов’язання виробляти продукти чудового смаку та високої якості».

Морі додав, що нагороди прийшли після того, як а ​"помірний урожай», високо оцінюючи роботу фермерської команди компанії за подолання основних проблем, з якими зіткнулася компанія, і забезпечення швидкого надходження оливок із гаїв на заводи.

"Основною проблемою була спека – тепла погода не була ідеальною для збору», – сказав Морі. У результаті нам довелося коригувати час поливу, щоб плоди не зморщувалися та не висихали».

"На щастя, такі сильні температури спостерігалися лише протягом першого тижня збору врожаю», – додала вона. ​"Температури значно знизилися, що дозволило нам вийти на видобуток повного кабана без невеликих проблем».

команда за Пасоліво відсвяткували перемогу в чотирьох NYIOOC нагород, довівши їх загальну кількість до 36.

Pasolivo вже проводить обрізку, готуючись до ще одного нагородженого року в 2025 році. (Фото: Pasolivo)

За оцінками Olive Oil Times Дані світового рейтингу, Pasolivo є найбільш нагородженим американським продюсером за 12-річну історію конкурсу та четвертим за успіхом загалом.

"Для мене велика честь продовжувати щороку отримувати такі високі нагороди на цьому конкурсі», – сказала генеральний менеджер Маріса Блох. ​"Постійно перемога такі дивовижні нагороди допомагають зміцнити дійсність і якість нашого бренду», – додала вона. ​"Ми продовжуємо показувати споживачам, що ми є провідним виробником, який продовжує приносити якість».

Блох сказав, що Pasolivo отримав чудовий урожай 2023/24, але дощ переніс початкову дату збору врожаю, що призвело до гонки з часом, щоб зібрати оливки ще зеленими.

"Збирання врожаю було пізнішим через усі дощі на початку року», – сказала вона. ​"Нам просто потрібно переконатися, що ми не відкладаємо збір врожаю надто пізно, можливо, впораємося в сезон дощів наступного року».

реклама

реклама

Продюсери з Каліфорнії отримали 86 із 95 нагород NYIOOC, решту заробляють виробники з Арізони, Флориди, Орегону та Техасу.

Найуспішнішим виробником за межами Голден-Стейту був Орегон Оливковий млин Дюрант, який отримав дві золоті та срібну нагороди.

Поряд із протистоянням низьким температурам, Пол Дюрант сказав, що команда повинна була звикнути до нового сучасного фрезерного обладнання Pieralisi. (Фото: Durant Olive Mill)

"Вплив [перемоги NYIOOC нагород] стає все більше і більше з кожним роком», – сказав співвласник Пол Дюрант. ​"Це показує, що протягом багатьох років і численних викликів ми можемо постійно створювати високоякісні оливкові олії, на які наші клієнти покладаються. Це продовжує зміцнювати нашу репутацію як провідного виробника».

Команда новаторський виробник оливкової олії сказав, що фермерам, які вирощують оливи в Орегоні, довелося подолати значний мороз, що зменшило кількість плодів, які вони могли зібрати.

"Це вже третій рік поспіль, коли втрачається частина врожаю», — сказав Дюрант. ​"Для вегетаційного сезону 2024 року ми встановили вітрові машини, щоб зменшити ризик і, сподіваюся, отримати додатковий час для збору врожаю».

На іншому кінці країни виробники позаду 15 маслин відзначила три срібні нагороди за оливкову олію першого віджиму, вироблену у Флориді та Каліфорнії, що стало першим визнанням компанії на Всесвітньому конкурсі.

15 Засновник Olives Стюарт Альфонсо оглядає оливки Arbequina у гаю компанії у Флориді. (Фото: 15 оливок)

"Отримання нагород у цьому конкурсі дозволяє нам глибоко вдихнути та насолоджуватися плодами нашої праці», – сказала співвласниця Крісі Грос. ​"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб інформувати громадськість про якість оливкової олії першого віджиму, і ця нагорода підтверджує те, що ми говоримо».

Компанія отримала нагороди за пару сумішей на основі Arbequina та суміш на основі Frantoio.

"Зараз наше виробництво знаходиться у Флориді та Каліфорнії», — сказав Грос. ​"Ми виробляємо суміш оливкових олій безпосередньо з нашого виробництва, яке ми брали участь у конкурсі. Наші оливки Arbequina дуже добре ростуть тут, у Флориді, а наші тосканські сорти з Каліфорнії є ідеальною сумішшю, відзначеною нагородами».

Грос сказав, що 15 Olives отримали винятковий виробничий сезон у Каліфорнії. Як завжди, збирання врожаю в субтропічній Флориді викликало низку проблем.

"Виробництво у Флориді має багато проблем. Ми живемо в тропічному кліматі – дуже вологому та дощовому – і коли справа доходить до збору врожаю, комарі вас зжують», – сказала вона. ​"Ми збираємо врожай з початку до середини серпня, коли спекотно й волого, а комахи невблаганні. Головне, щоб сім’я та друзі брали участь у цьому процесі».

На південному заході виробники стоять за першим комерційним виробником оливкової олії Арціони відзначено срібною нагородою На 2024 NYIOOC. Це була третя нагорода компанії на конкурсі, але перша від оливок, вирощених виключно в Арізоні.

Засновник Перрі Рі висаджує нові оливкові дерева в Арізоні (Фото: Queen Creek Olive Mill)

"Багато наших місцеві жителі та гості завжди буде сумніватися в тому, яку якість оливкової олії першого віджиму може виготовити виробник в Арізоні, тому що ми єдині, хто це робимо», – сказав Джон Рі, президент Оливковий млин Квін-Крік. ​"Ця нагорода здається особливою, тому що отриманий продукт був створений з оливок, вирощених і перемелених на нашій фермі в Квін-Крік, штат Арізона».

Рі сказав, що головна проблема, з якою він стикається при виробництві відзначеної нагородами оливкової олії першого віджимання, полягає в тому, щоб зібрати врожай, який відрізняється від усіх інших американських виробників через пустельно-континентальний клімат Аризони.

"Збирання врожаю в Арізоні відбувається трохи пізніше, ніж у Каліфорнії через клімат», — сказав він, ​"тому ми повинні уважно стежити за гаєм упродовж листопада й початку грудня».