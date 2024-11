Навігація a складний урожай 2024 року, австралійські виробники знову відчули хвилювання від визнання їх високої якості оливкові олії першого віджиму на світовій арені.

Абітурієнти, що повертаються Оливковий маєток Cape Schanck та Маєток Кобрам з Вікторії представляв країну в 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition Дивізіон Південної півкулі, об’єднавши сім нагород (дві золоті та п’ять срібних нагород).

Вікторія є найбільшим регіоном країни з виробництва оливкової олії, на який припадає понад 70 відсотків щорічного виробництва оливкової олії в Австралії.

Cape Schanck і Cobram Estate можуть похвалитися 100-відсотковою оцінкою узгодженості Olive Oil Times World Ranking, що означає, що протягом останніх десяти років вони постійно досягали високої якості.

В Австралії минулорічний урожай оливкової олії (близько 19 мільйонів літрів (17,480 2024 метричних тонн)) супроводжувався скороченням виробництва в - році зі скороченням урожаю в більшості регіонів країни, де виробляють оливкову олію.

За оцінками Австралійської асоціації оливкової олії (AOOA), країна зібрала від 13,000 14,000 до 2024 - тонн оливкової олії під час урожаю - року, який завершився в липні.

"У 2024 році в Австралії врожай знизився через погане зав’язування плодів і погану погоду в деяких регіонах», – заявив президент асоціації Девід Валморбіда в серпні після завершення збору оливок у країні.

"Інші райони постраждали від мереживна помилка, який знищив гаї», — додав Вальморбіда. ​"Завдяки сукупному ефекту вже є циклічним ​"невдалого року та впливу поганих умов небагатьом виробникам вдалося виробити значні обсяги цього року».

Cobram Estate, найбільший виробник оливкової олії у величезній південній країні Тихого океану, щороку збирає оливки з 2.6 мільйонів оливкових дерев, знову досяг успіху в змаганні, отримавши п’ять нагород (одну золоту та чотири срібні нагороди).

"Щоб отримати визнання на NYIOOC is the great­est honor,” said co-chief exec­u­tive Leandro Ravetti. ​"Ми в захваті від результатів і неймовірно пишаємося тим, що якість і консистенція наших оливкових олій першого віджиму визнані одними з найкращих у світі».

Згідно зі Olive Oil Times У світовому рейтингу Cobram Estate є провідним виробником у Південній півкулі.

Компанія, раніше відома як Згин кордону, отримав золоту нагороду за одноіменний моносорт Coratina.

Команда NYIOOC Журі також вручило чотири срібні нагороди за два середні моносорти компанії Picual і Hojiblanca і дві середні суміші.

На відміну від інших виробників у країні, які зіткнулися з несприятливими погодними умовами цього врожайного року, Cobram Estate мав умови, що сприяли виробництву якісної оливкової олії, хоча й у меншій кількості.

"Every sea­son is unique,” Ravetti said. ​"Ми пережили сприятливу зиму, за якою послідувало помірне літо з кількістю опадів вище середнього на початку процесу накопичення нафти. Ця ситуація призвела до відмінного співвідношення м’якоті та кісточки, що покращило баланс наших олій і фруктовий смак».

"While it was a lower yield year, we com­bined these envi­ron­men­tal con­di­tions with our hor­ti­cul­tural and milling exper­tise to make beau­ti­ful and har­mo­nious, high-qual­ity extra vir­gin olive oils,” he added.

У кампанії 2024 року Cobram Estate виробила 10.1 мільйона літрів (9,292 тонни) оливкової олії, що становить близько 65 відсотків національного виробництва країни цього врожайного року.

для Оливковий маєток Cape Schanck, два сорти оливок середнього віджиму першого віджиму Coratina та Picual отримали золоту та срібну нагороди в цьогорічному конкурсі.

Cape Schanck отримав ще дві нагороди на Всесвітньому конкурсі, довівши загальну кількість нагород до 27. (Фото: Cape Schanck Olive Estate)

"Наша радість величезна за перемогу на NYIOOC ще один рік», – сказали власники Стівен і Суі Там.

У квітні минулого року виробник підготувався до щедрого врожаю напередодні врожаю 2024 року. Однак сильні зливи наприкінці весни, які збіглися з цвітінням оливкових дерев, і нижчі, ніж зазвичай, температури перед збиранням врожаю призвели до нижчого, ніж очікувалося, урожаю оливкової олії на мисі Шанк.

"Низький урожай і м’яка олія були головною темою [цього сезону]», — сказав Тамс. ​"Що стосується м’яких олій, ми особливо хвилювалися, як наші олії будуть виступати на конкурсі цього року, і ми подали те, що, на нашу думку, було нашим видатним».

Незважаючи на негаразди сезону, компанія зосереджена на якості, яку власники описують як ​"x‑фактор» для успішного збору врожаю, незалежно від кількості виробленої оливкової олії, підштовхнув мис Шанк до NYIOOC подіум переможця десятий рік поспіль.

"Коратіна знову виділялася, як і багато років», – розповіли подружжя. ​"Прості спагетті aglio e olio з просекко зробили це для нас, з родиною, на святі».

"Нагороди від NYIOOC представляють багато речей для нашої нафти та компанії», – підсумували вони. ​"Серед багатьох заяв є те, що нагороди, отримані протягом багатьох років, є показником послідовності, яку наші споживачі дуже цінують».