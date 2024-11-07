Турецькі виробники готуються до чудового врожаю

Виробники оливкової олії в Туреччині очікують рекордного врожаю в 2024/25 врожайному році.

Згідно з офіційною оцінкою врожаю, опублікованою Турецькою національною радою з оливкової та оливкової олії (UZZK), сезонне виробництво оливкової олії перевищить 421,000 - метричних тонн виробництва 2022/23.

"Урожай оливкової олії оцінюється в 475,000 тис. тонн», – сказав президент УЗЗК Мустафа Тан. ​"Це також перевищує рекорд у 421,000 2022 тонн дворічної давності у 23/- роках».

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"Наша країна робить великий прорив у вирощуванні оливок», – додав він. ​"У 2022/23 вона посіла друге місце у світі після Іспанії. У ті роки в Іспанії була посуха. Нашій країні пощастило більше, але цього року наша країна показала, що це не випадковість. У цьому сенсі ми дуже щасливі».

Якщо офіційна оцінка виробництва буде реалізована, і з іншими значними середземноморськими виробниками, такими як Італія та Greece очікуючи від низьких до помірних урожаїв, Туреччина також, ймовірно, перепозиціонує себе як другий за величиною виробник оливкової олії у світі позаду Іспанії.

Однак, незважаючи на прогнозований рекордний урожай, Тан зазначив, що тривала суха погода, яка панує в окрузі, поставила під сумнів турецький сектор оливкової олії.

"Хоча цього року ми повинні були бути дуже щасливими, на жаль, у секторі панує великий песимізм, тому що опадів ніколи не було так пізно», – сказав він. ​"Кожен день [виробники] чекають, вони хвилюються, чи зникнуть оливки, чи повернуться назад».

Офіс Міністерства сільського господарства США (USDA) у столиці Туреччини, Анкарі, підтвердив, що виробники оливкової олії в країні на шляху до отримання високого врожаю, хоча в основному ті, які мають зрошувані оливкові гаї.

"Виробничі та експортні очікування досить високі», – розповів агроном офісу Кубілай Карабіна. Olive Oil Times. ​"Однак через посушливі літні місяці кажуть, що дрібні виробники, особливо ті, які не мають зрошувальних споруд, зіткнуться з врожайністю, нижчою від очікуваної».

Карабіна додав, що ціни на сезонні оливкові олії будуть формуватися в основному під впливом таких факторів, як якість свіжих олій і вартість виробництва в Туреччині.

"Очікується, що ціни в доларовому еквіваленті після збору врожаю пом’якшаться залежно від якості», – сказав він. ​"Однак висока вартість робочої сили перешкоджатиме зрушенню цін у бік зниження. На даний момент жодних проблем, які б негативно вплинули на загальну якість, нам не повідомлялося».

Виробники по всій Туреччині також очікують рясного врожаю в наступному році. Однак деякі очікують, що національна врожайність оливкової олії буде нижчою, ніж рекордний врожай від УЗЗК.

"Ми очікуємо значно кращий урожай оливкової олії цього року порівняно з попереднім сезоном», — сказав Кан Кандегер, менеджер-партнер Artem Oliva з Ізміра, одного з найбільших виробників і експортерів оливкової олії Туреччини.

"Хоча збір урожаю на південному сході почався повільно, повний урожай розпочнеться на початку листопада», – додав він. ​"Наші початкові оцінки свідчать про потенційне збільшення врожаю приблизно на 40 відсотків порівняно з минулим роком, з очікуваним загальним обсягом близько 300,000 - тонн по всій Туреччині».

У попередньому 2023/24 врожайний рік, затиснута між урожаєм 2022/23 і рекордно прогнозованим урожаєм 2024/25, Туреччина слідувала тенденції зниження врожайності в Середземноморському басейні із загальним виробництвом близько 200,000 - тонн.

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Кандегер також зазначив, що через сприятливі умови вирощування та відсутність шкідників оливкових у більшості регіонів, що виробляють, очікується, що цього року якість сезонних свіжих оливкових олій значно покращиться порівняно з попереднім.

Очікується, що цього сезону Айвалік, значний регіон виробництва оливкової олії на північно-західному узбережжі Туреччини, де ростуть два мільйони оливкових дерев, дасть щедрий урожай оливкової олії. Однак відсутність опадів у регіоні стала критичним фактором у визначенні кінцевої врожайності.

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"Цього року кількість оливкової олії значно зросте», – сказав Мустафа Кюрлек з Köklü Zeytincilik, виробник оливкової олії та столових оливок у горах Каз.

"Але дощів ще не було», – додав він. ​"В результаті оливки зараз сильно зморщені. Якщо дощі не випадуть, кількість їстівних оливок значно зменшиться, в результаті чого більше оливок буде використовуватися для виробництва оливкової олії. Зрештою, на ринку буде більше оливкової олії».

Кюрлек також визначив, що національне виробництво оливкової олії в Туреччині в 2024/25, ймовірно, подвоїться порівняно з попереднім роком і становитиме приблизно 400,000 - тонн.

У Туреччині структура очікуваного цьогорічного врожаю оливкової олії відрізняється від регіону до регіону через тривалу посуху в більшій частині країни.

Очікується щедрий урожай в деяких регіонах виробництва, в тому числі на півдні провінція Кіліс, де очікується збільшення виробництва до 10,000 6,000 тонн оливкової олії з - - тонн минулого року.

Однак у деяких інших районах, таких як затока Едреміт на північному заході, урожай буде меншим, ніж очікувалося спочатку, через недостатню кількість осінніх дощів.

Тим часом рекордне виробництво, яке очікується в Туреччині в 2024/25 роках, також викликало амбіції щодо рекордного експорту оливкової олії з країни цього року, особливо після заборони на експорт турецької оливкової олії. повністю піднятий.

"Історична врожайність зобов’язує нас побити історичні рекорди в експорті», – сказав Мехмет Емре Уйгун, голова Асоціації експортерів оливок і оливкової олії Егейського моря (EZZIB).

Уйгун додав, що мета асоціації на сезон 2024/25 – збільшити експорт турецьких оливок до 200,000 65,000 тонн. За даними EZZIB, турецький експорт оливкової олії склав 2023 24 тонн у попередньому -/- році.

"У наступній п’ятирічній перспективі ми день і ніч будемо нарощувати наш річний експорт до 1.5 мільярда доларів (1.39 мільярда євро)», – сказав він.