Туніська якість на світовій арені

Фермери, мельники та розливники в північноафриканській країні Туніс відсвяткували відзначений нагородами завершення плідного врожаю 2023/24.

Туніський оливкова олія першого віджиму бренди отримали 26 нагород у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition, з показником успішності 72 відсотки.

Ця цифра, яка вимірює кількість нагород порівняно з заявками, неухильно зростала з лише 20 відсотків у 2014 році до 84 відсотків у 2022 році. Цього року туніські виробники та розливники отримали 11 золотих і 15 срібних нагород за свої олії світового класу.

Див також: Найкраща оливкова олія першого віджиму з Тунісу

Ці досягнення є доповненням до чудового врожаю. Урядовці підрахували, що 2023/24 урожайний рік закінчився з виробництвом досягнувши 220,000 тис. тонн, трохи перевершуючи початкові очікування.

Хоча ці обсяги все ще нижчі за п’ятирічний середній показник, вони являють собою значне покращення порівняно з 180,000 - тонн, про які повідомляється в попередня кампанія.

Виробники заслужили нагороди, незважаючи на триваючу невизначеність на міжнародному ринку, зростання витрат виробництва, а також збої в ланцюжках поставок.

Незважаючи на складний сезон, Фамед і його бренд Olea Salbo отримав золоту нагороду на NYIOOC.

Виробники, що стоять за Phamed, відзначили золоту нагороду за органічний моносорт Chemlali середньої інтенсивності. (Фото: Фамед)

"Як і інші країни-виробники, цього року ми зіткнулися з незвичними кліматичними умовами», — сказав власник Насер Елкотті. ​"Дозрівання оливок було серйозно порушено, і нам довелося прискорити збір урожаю, щоб зберегти сезон. Ми зробили все можливе».

"Спочатку сезон видався більш перспективним, ніж попередній», – додав він. ​"На жаль, відсутність опадів і різке підвищення температури значно зменшили кількість плодів. Однак він все одно був помітно кращим, ніж 2022/23».

Туніські виробники підкреслили, що зміна клімату впливає на сільське господарство, адаптація є критичною для виробників високоякісної оливкової олії першого віджиму.

"Це нова реальність», – сказав Елкотті. ​"Тепер ми повинні розглянути цю ситуацію на майбутнє та знайти способи зрошення та допомогти оливковим деревам протистояти цим викликам. Від цього залежить майбутнє оливкового виробництва».

Компанія з ентузіазмом прийняла золоту нагороду, особливо в такий важливий сезон для родини-засновника.

"Я присвячую цю нагороду своїм дідусеві та батькові, які померли цього року», – сказав Елкотті. ​"Вони були пристрасними виробниками оливок і зуміли передати свою любов до оливок наступним поколінням, незважаючи на наші професійні обов’язки».

"Мій батько завжди казав, що вирощування оливок — це не робота, а пристрасть», — додав він. ​"Він казав, що оливки допомагають фінансувати моє навчання в університеті, тому я повинен повернути їм те, що вони дали мені».

Наїм Бен Саїд, співзасновник сімейного підприємства Дорогий Боже компанії, заявив, що отримав золоту нагороду на NYIOOC другий рік поспіль став значним підтвердженням для компанії, її мережі партнерських фермерів і клієнтів.

Мати Бен Саїда доглядає за оливковими гаями. (Фото: Дорогий Боже)

Нагороду відсвяткували з ентузіазмом у селі Хазег, де працює компанія. Хазег знаходиться в центральному регіоні Сфакс, ключовому районі виробництва оливкової олії в Тунісі.

"Ми пишаємося тим, що ми є сімейним і громадським бізнесом», – сказав Бен Саїд. ​"Через кілька хвилин після того, як ми оголосили результати, усе село Газег було в курсі та з гордістю святкувало. Це було їх досягнення, а не тільки наше».

реклама

реклама

"Хазег — це невелике село з 20,000 тисячами жителів», — додав він. ​"Більше половини населення – дрібні фермери, а решта так чи інакше пов’язані з сільським господарством. Міжнародне визнання запевнило їх у їхній місії принести світові найкращі натуральні продукти, демонструючи їхню неймовірну майстерність і відданість».

Одне з найскладніших завдань для високоякісна оливкова олія першого віджиму виробники створюють свій бренд на міжнародному ринку, де обізнаність споживачів про їхню продукцію дуже різна.

"Важко створити бренд у такому конкурентному середовищі, особливо враховуючи низький рівень освіти населення щодо оливкових олій преміум-класу», – сказав Міхаель Зейтун, засновник французького бренду Parcelle 26 by HDMP.

Міхаель Зейтун і його дружина Лоуренс щороку оцінюють свій прогрес у порівнянні з NYIOOC нагороди, які вони виграють. (Фото: HDMP)

Parcelle 26 знову тріумфувала в Нью-Йорку, отримавши за це три нагороди оливкова олія світового рівня туніського походження. Продюсер розглядає участь у NYIOOC вирішальне значення.

"Такі нагороди гарантують, що наш рівень якості принаймні порівнянний з попереднім роком», – сказав Зейтун. ​"Вони допомагають нам підтримувати високий рівень уваги до якості».

"Нью-Йорк — це змагання дуже високого рівня, яке служить відмінним орієнтиром», — додав він, наголошуючи на необхідності участі у змаганнях високого рівня по всьому світу, щоб підвищити видимість високоякісних продуктів.

"Для невеликих ферм, таких як наша, яка працює на 50 гектарах, немає іншого виходу, окрім як постійно покращувати якість продукції», — сказав Зейтун.

Тим часом Науель Буабід, засновник виробника та експортера Масіва, відзначила золоту та срібну нагороди компанії за бренди Damya на виставці 2024 NYIOOC.

Науель Буабід виробляє оливкову олію першого віджиму зі свого сімейного гаю в Тунісі та експортує її до Каліфорнії. (Фото: Massiva)

"Виграти такі нагороди, як NYIOOC це велика честь, і наша справжня винагорода — створення виняткової оливкової олії, яку люблять наші клієнти. Ми прагнемо підтримувати цю традицію досконалості на довгі роки», – сказала вона.

Буабід кредитував компанії стійкий успіх на Всесвітньому конкурсі до сімейних традицій органічного землеробства, яке доповнюється біодинамічним сільським господарством.

"Використовуючи ці методи, ми підтримуємо здорову екосистему та живий ґрунт для виняткової якості плодів», — сказав Буабід.

Виробництво Damya передбачає ретельний відбір оливок із власних садів і садів місцевих виробників.

"Завдяки суворому процесу відбору ми гарантуємо, що їхні оливки відповідають нашим суворим стандартам якості», — сказав Буабід. ​"Це дозволяє нам отримувати додаткові сорти оливок, вирощених в унікальних мікрокліматах, ще більше збагачуючи наші пропозиції».

Бренд ексклюзивно продає оливкову олію першого віджиму в Сполучених Штатах, переважно в Каліфорнії.

"Сцена виробництва оливкової олії в Каліфорнії процвітає», – сказав Буабід. ​"Виробництво зростає, а споживачі стають розумнішими. Свіжа сезонна кухня тут є основною стравою, а високоякісна оливкова олія є ключовим інгредієнтом».

"Від заправок до морепродуктів — це скрізь», — додала вона. ​"Хоча доступність має значення, жителі Каліфорнії все більше цікавляться унікальними смаками та походженням своєї оливкової олії».

Дам’я починає багатообіцяючий поточний сезон. ​"Ми сподіваємося на рясний урожай оливок з ідеальними характеристиками для виробництва органічної високоякісної оливкової олії», — сказав Буабід.