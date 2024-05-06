Як говорить стара приказка, ​"ніщо так не досягає успіху, як успіх», і продюсери Олеум Маріс досягли цього, вигравши чотири золоті нагороди в 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

З оливковими гаями на півострові Істрія на північному заході Хорватії виробники виграли 16 нагород Всесвітнього конкурсу з 2019 року. ​"Так, і все золото», — сказав Велімір Юрич, один із трьох засновників Oleum Maris.

Місцеві сорти, інтегроване вирощування, своєчасний збір урожаю, швидка обробка та дбайливе зберігання є запорукою першокласної якості нашої оливкової олії першого віджиму. - Велімір Юрич, співзасновник Oleum Maris

Компанія отримала свою першу золоту нагороду за істрійську білицю, за якою послідували ще три нагороди за моносорти у 2020 році та чотири нагороди у 2022, 2023 і тепер у 2024 році за автохтонні істрійські сорти: істрійська білиця, розіньола, воднянська бужа та жижолера.

Шість моносортів Oleum Maris

"Команда NYIOOC Нагороди – це «Оскар» за вирощування оливок», – сказав Юрич. ​"Вони багато значать для нас, тому що є найкращим підтвердженням нашої відданості якості нашої оливкової олії».

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Компанія Oleum Maris була заснована в 2009 році Юричем, Мартіном Міласом і Младеном Коціянчичем, ветеранами Війни за незалежність Хорватії з Водняна. Починали з нуля, отримавши державну концесію на 80 гектарів спаленої землі.

"Там росли сосни, і майже щороку спалахували пожежі», – сказав Юріч, який разом зі своїми партнерами озеленив територію та посадив 15,000 55 оливкових дерев на - гектарах, в основному місцевих сортів Бужа, Істрійська Бєліца, Розіньола, Жижолера та Бужа.

Велімір Юрич, один із засновників Oleum Maris

Вони також висадили оливкові дерева Леччіно та Пендоліно, родом з Італії, які є чудовими запилювачами для вищезгаданих істрійських сортів.

Маслінік розташований на головній дорозі між Пулою, найбільшим містом Істрії, та Водняном, майже ідеальним місцем для вирощування оливок.

"Місцевість пересічена, орієнтована на південь і сонячна на висоті близько 85 метрів», — сказав Юріч. ​"З наших оливкових гаїв відкривається унікальний вид на острови Бріюна, характерну воднянську дзвіницю та стародавнє 3,000-річне місто Пула».

Тим часом до засновників приєднався відомий підприємець Владо Чорлука зі столиці Хорватії Загреба.

Завдяки інвестиціям у нове обладнання та технології вони досягли високої якості оливкова олія першого віджиму виробництва та створив бренд Oio Vivo, що в перекладі означає ​"живе масло» або ​"масло життя».

"Місцеві сорти, інтегроване вирощування, своєчасний збір урожаю, швидка переробка та дбайливе зберігання є ключем до першокласної якості нашої оливкової олії першого віджиму», — сказав Юріч.

Вони без проблем продають оливкову олію в сучасному магазині та дегустаційному залі поблизу Галіжани. Масло також продається в магазині та барі в центрі Загреба та покупцям по всій Європі в Інтернеті. Засновники також скористалися перевагами Істрії зростаючий оливковий туризм.

"До нас приїжджають гості з усього світу, включно зі Сполученими Штатами», — не приховуючи задоволення сказав Юріч.

Oleum Maris є однією з найуспішніших компаній з вирощування оливок в Істрії.

На додаток до екскурсій по оливковому гаю, вони пропонують три види дегустації: дегустація олії з хлібом, сиром і прошутто або з іншими делікатесами Істрії. На десерт подають морозиво з істрійською білицею.

Відвідини оливкового гаю, звідки відкривається вид на море та національний парк Бріоні, також включають прогулянки на старенькому, але для цього випадку модифікованому джипі Land Rover Defender, що особливо приваблює гостей.

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У 2023/24 врожайному році Oleum Maris виробила 50,000 - літрів оливкової олії першого віджиму, що відповідає її виробництву за більшість років. ​"Жнива були вдалими в усіх відношеннях; плоди були здоровими, а олія чудовою», — сказав Юрич.

На відміну від більшості істрійських і далматинських виробників, їх роботу не зіпсували ні негода, ні шкідники, як оливкова фруктова муха.

"У нас працює 13 співробітників, які вчасно впроваджують усі агротехнічні заходи», – зазначив Юрич.

На появу оливкової плодожерки агрономи компанії швидко відреагували та нейтралізували найсерйознішого шкідника маслини мінімальним і вибірковим використанням інсектицидів.

Гаї Oleum Maris

Крім своєчасної профілактики, співробітники «Олеум Маріса» вчасно почали збір оливок.

"У нас є найсучасніша технологія, шейкери та платформи, які збирають фрукти та видаляють листя, щоб вони неушкодженими та чистими потрапляли прямо на млин», — сказав Юріч, оптимістично налаштований, що бізнес може розвиватися тільки вперед.

Поряд з традиціями, ідеальним терруаром і великими знаннями про вирощування оливок, збирання врожаю, фрезерування та зберігання оливкової олії, Юрич дійшов висновку, що NYIOOC Нагороди є найкращим маркетинговим інструментом і служать рекомендацією нинішнім і майбутнім шанувальникам Oio Vivo.