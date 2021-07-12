Ці сорти оливок отримують найвищі бали від суддів

Є кілька причин, чому ми не розкриваємо бали, які наші судді приписують записам у NYIOOC World Olive Oil Competition, але це зводиться до того, що їх не слід тлумачити за чисту монету.

Давайте визнаємо це. Для одного дегустатора 84 – для іншого 86. Суддя може поставити вищі бали раніше під час дегустації, ніж пізніше вранці. Деякі можуть схилятися до певних сенсорних характеристик, ніж інші.

Вони є відомими експертами, які формують комісію, що представляє найкращі засоби визначення якості оливкової олії першого віджиму. Але вони люди.

Кілька років тому я вирішене щоб припинити нагорода «Найкращий у своєму класі». NYIOOC – яке було присуджено заявкам із найвищим балом у відповідній категорії – через моє переконання, що бали недостатньо точні, щоб зробити такий виклик. Одну чудову оливкову олію не варто декларувати ​"краще», ніж інша чудова оливкова олія.

(Деякі заповзятливі люди все ж відчули потребу скласти рейтинг на основі кількості нагород на різних конкурсах, які бренд отримав за певний рік, ніби це вимірювало що завгодно, крім рекламних бюджетів компаній. Але веб-сайти для цих рейтингів майже не отримують трафіку, до інструментів вимірювання, показуючи, що громадськість не хвилює більше, ніж я.)

У нашому конкурсі бали використовуються лише для того, щоб визначити, чи олія отримує нагороду чи ні – і чи є вона срібною чи золотою, і я теж не божевільний від цього.

Один запис може отримати 79.8, щоб отримати срібло, а інший отримає 80.1, щоб виграти золото. Якщо спробувати його знову через кілька хвилин, результати можуть бути протилежними.

Конкурси з виробництва оливкової олії недосконалі, але вони є найефективнішим способом відзначити героїку виробників і поінформувати громадськість про якість і цінність (хоча багато змагань з оливкової олії не роблять ні того, ні іншого).

Приховані показники, які я бачу, самі по собі не мають великого значення, але закономірності можуть виявитися, коли ми зменшимо масштаб даних, які ми збирали за дев’ять років, що становить найповніший сенсорний аналіз оливкової олії у світі.

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Які моносорти серед нагороджених олій викликали непритомність у дегустаторів?

Аналізуючи запис, NYIOOC судді використовують розроблене нами програмне забезпечення, яке спонукає їх приписувати підбали окремим компонентам, які складають загальний результат.

Такі речі, як смакові та нюхові відчуття, баланс і гармонія, фруктовість, гіркуватість і гострота сприяють остаточному значенню.

Коли оцінка сягає 90-х, можна сказати, що красива олія здула панель. Оцінки в низьких 70-х роках ледь досягли межі.

Ось середні бали нагороджених олій для найпоширеніших сортів за останні дев’ять років. Я також включив середню оцінку для нагороджених сумішей:

Звичайно, ми маємо набагато більше даних для Picual, Arbequina та Koroneiki, ніж для Casaliva або Tonda Iblea. Ось лише ті сорти, які, на мою думку, дали достатньо результатів, щоб отримати значуще середнє значення. Більше 200 сортів з меншими вибірками були пропущені.

Правильно підготовлена ​​олія незмінно досягає кращих результатів, ніж олія з проблемними сенсорними характеристиками, незалежно від сорту.

Слід також сказати, що деякі сорти більше обмежені регіонами з меншою мінливістю таких факторів, як терруар, методи виробництва та стандарти якості, ніж, наприклад, Арбекіна, яка росте по всьому світу.

Можливо, графік показує конкретні сорти, які за правильних умов і кваліфікованих виробників більш послідовно демонструють ознаки величі.

Або, можливо, дані свідчать про деякі сорти з сенсорними характеристиками, які судді ще не повністю оцінили.