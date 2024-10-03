Виробники оливкової продукції тікають із південного Лівану через загострення конфлікту

Млинні та складські приміщення, якими керує нагород Виробник оливкової олії Darmmess у Лівані був знищений ізраїльським авіаударом.

Напад на об'єкти компанії стався за кілька днів до початку поточної наземної операції Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану.

Фермери не можуть приступити до жнив. Це означає, що вони не зможуть прогодувати сім'ї цієї зими. - Роуз Бечара Періні, засновник Darmmess

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, ізраїльський обстріл забрав життя щонайменше 1,336 людей після того, як 20 вересня Ізраїль посилив свої атаки проти Хезболли, політичної партії та бойового угруповання, пов’язаного з Іраном.th.

Двадцять країн, у тому числі США, вважають "Хезболлу" терористичною організацією. Однак Європейський Союз і кілька інших країн визнають політичне крило як легітимну організацію.

Див також: Урожай оливок під бомбардуванням у Південному Лівані

Разом із зростанням кількості загиблих, ізраїльське вторгнення призвело до переміщення мільйона людей з півдня країни. Супутникові дані, проаналізовані Financial Times, показують, що понад 3,100 будівель було зруйновано.

Тим часом Міжнародний валютний фонд передбачає, що конфлікт завдасть серйозної шкоди крихкій економіці країни.

"У Лівані нещодавнє загострення конфлікту погіршує і без того нестабільну макроекономічну та соціальну ситуацію в країні», – заявила прес-секретар Джулі Козак під час прес-конференції. ​"Конфлікт завдав великі людські втрати країні та завдав шкоди фізичній інфраструктурі».

Для засновниці Darmmess Роуз Бечара Періні війна настала прямо на її порозі через чотири дні ескалації, коли авіаудар знищив штаб-квартиру компанії.

"24 вересня 2024 року наше підприємство з переробки та зберігання, переміщене в село, яке мало бути безпечнішим, ніж далі від кордону, зазнало авіаудару, що призвело до повного знищення нашого обладнання та запасів», – написав у повідомленні Бечара Періні. клієнтам і партнерам 1 жовтst.

"Весь заклад перетворився лише на один метр попелу, що залишило нас у жахливій ситуації», – додала вона.

Bechara Perini надіслав відео зруйнованих об'єктів Olive Oil Times.

Троянда Бечара Періні

Darmmess – це громадський проект, присвячений виробництву органічної оливкової олії. Bechara Perini сказав, що це забезпечує дохід багатьом виробникам у Дейр-Мімасі, розташованому за пару кілометрів від ізраїльського кордону.

"Більшість наших фермерів втекли до Бейрута», – сказав Бечара Періні Olive Oil Times, додавши, що багатьом ліванцям важко знайти безпечні місця для притулку під час конфлікту.

"Ті, хто залишилися в Дейр Мімасі, - це ті, кому немає де зупинитися в столиці", - сказала вона. ​"До того ж ви не знаєте, де безпечно, а де ні».

Досягнення оливкових гаїв у Дейр-Мімасі зараз ​"занадто ризиковано", - сказала вона. У результаті Darmmess не зможе збирати врожай оливок і виробляти оливкову олію в 2024/25 врожайному році.

Багато фермерів економічно депресивного регіону вклали час і гроші в нинішній оливковий сезон, який нічого не принесе.

реклама

реклама

"На площі вісім квадратних кілометрів Дарммесс вирощує приблизно 150,000 - оливкових дерев, а його основна сільськогосподарська діяльність є найважливішим, а часто й єдиним джерелом доходу мешканців щороку. Наші оливкові дерева символізують існування, культуру та дохід», — сказав Бечара Періні.

"Фермери не можуть приступити до жнив. Це означає, що вони не зможуть прогодувати сім’ї цієї зими», – додала вона. ​"Країна вже банкрут, а люди бідніють і біднішають».

Інші ліванські виробники розповіли Olive Oil Times що бойові дії на півдні змусили більшість фермерів покинути свої оливкові дерева. Ізраїльські авіаудари та бойові дії на землі також призвели до горіння оливкових гаїв, збитки від яких неможливо підрахувати.

Під час останньої ескалації, аналіз супутникових даних FT показав, що 530 будівель було зруйновано вздовж південного кордону Лівану.

Див також: Тривала напруга для ізраїльських оливкових виробників через шість місяців після нищівної атаки

Проте вже минув рік транскордонної перестрілки між Хезболлою та Ізраїлем завдали значної шкоди.

"Майже 80 відсотків фермерів у південному Лівані не зможуть дістатися до своїх сільськогосподарських угідь і зібрати врожай зі своїх оливкових гаїв», – сказав Валід Мушантаф, засновник Bustan El Zeitoun. ​"Для оливкових олійних заводів те саме, ніяк не працювати».

Розташована неподалік від Сідона, за 40 кілометрів на південь від Бейрута, оливкова ферма Мушантафа все ще працює.

"Небагато фермерів, включаючи мене, докладають усіх зусиль, щоб максимізувати свою щоденну робочу силу, щоб зібрати врожай якомога швидше, коли ми зможемо забезпечити безпечні екземпляри», — сказав він.

"Робочим важко щодня добиратися до нашої ферми через брак палива», — додав Мушантаф. ​"І це небезпечно, враховуючи, що авіанальоти та кількість жертв серед мирного населення постійно зростає».

Після поганого врожаю 2023/24 року Мушантаф сказав, що багато виробників очікували значного врожаю.

"Фермери та виробники оливок працювали цілий рік, чекаючи врожаю», — сказав Мушантаф. ​"На жаль, вони втратять цей урожай. Тому вони не зможуть покрити свої щоденні фінансові потреби, тому що багато фермерів не мають іншого джерела існування, крім землеробства».

Тим часом у долині Бекаа, східному регіоні Лівану, де розташовані країни спочатку високої щільності оливковий гай, ізраїльські авіаудари наближаються.

Шарбель Джауд

"Вони [авіаудари] дуже близько, але ми в порядку", - сказав CBio Jaode власник Charbel Jaoude. Проте він попередив, що ​"не всі гаї та млини безпечні, а збирання врожаю в цей час ускладнене через брак працівників і проблеми з безпекою».

Аналіз супутникових даних FT показав, що в долині Бекаа було зруйновано 210 будівель у кількох селах.

Далі на північ від Лівану, біля села Кур, деякі робітники все ще готуються до збору врожаю.

"Нам так пощастило, що ми можемо збирати урожай наших оливок», – сказав Карім Арсаніос, власник компанії Solar Olives. ​"Окрім постійних військових літаків, які пролітають над нашими головами, і час від часу чути віддалені бомбардування, тут досить спокійно».

"У нас перший тиждень [збирання врожаю], і, незважаючи на нові щоденні проблеми, ми будемо продовжувати, доки це не стане безпечним», — додав він.

Незважаючи на відсутність авіаударів і активні бойові дії, ситуація ще ніколи не була такою складною.

"Через поточну геополітичну ситуацію витрати, пов’язані зі збором урожаю, є найвищими, і, я вважаю, найвищими за весь час, відколи я почав займатися цим близько чотирьох років тому», — сказав Арсаніос.

"Південь був спустошений, і більше 35 відсотків місцевого виробництва оливкової олії надходить звідти», – додав він. ​"У країні буде дефіцит, і ціни, ймовірно, зростуть».

"Ситуація дуже погана», – додав Ібрагім Аль Каакур, власник Genco Olive Oil. Компанія, яка переробляє оливки на півночі країни, але купує оливки у фермерів по всьому Лівану, не зазнала жодної шкоди своїм потужностям.

Однак Аль-Каакур підтвердив, що більшість дерев на півдні країни залишаться невирубаними. Він запропонував свою підтримку тим, хто зміг зібрати врожай. ​"Ми безкоштовно пропонували свої послуги іншим виробникам на півдні», – сказав він.

Арсаніос звинуватив ізраїльську армію в навмисному використанні бомб з білим фосфором для знищення сільськогосподарських угідь на півдні країни, посилаючись на один конкретний епізод ізраїльського обстрілу, до якого уряд Лівану приписав знищення понад 40,000 - оливкових дерев.

Див також: Оливкові дерева в Газі серед побічних втрат конфлікту

"Землі знадобляться місяці, якщо не роки, щоб позбутися цих хімікатів», – сказав Арсаніос. ​"Ми всі втрачаємо частину нашої спільної спадщини, вбиваючи оливкові дерева, і це розбиває моє серце».

Дим піднімається після ізраїльського бомбардування південного Лівану, як видно з півночі Ізраїлю, п’ятниця, 4 жовтня 2024 р. (AP Photo/Baz Ratner)

Загострення конфлікту в регіоні не тільки спричиняє загибель людей і масове переміщення, але й згасає в країні, яка страждає від тривалої економічної кризи.

"Стрімка економічна активність, яку ми почали спостерігати, знову повністю припинилася», – сказав Арсаніос. ​"Коли ця темна глава закінчиться, Solar запропонує всю можливу допомогу».

"Єдине, що тримає цю країну разом після всього посередництва зовнішніх країн протягом багатьох років, це солідарність між її людьми», – додав він. ​"Це хребет нашої країни, і ніщо не зможе його зламати».

Незважаючи на трагедію, що розгортається в Лівані, Бекахара Періні сказав, що млин Дарммесса в Дейр-Мімасі та оливкові дерева залишаються недоторканими, і вона повернеться, щоб відбудувати якомога швидше.

"Ми обіцяємо, що знову піднімемося», – додала у своїй записці Бечара Періні. ​"Зберігаючи цю спадщину предків, ми вшановуємо не лише плоди оливкового дерева, але й незмінний дух нашої спільноти».

Olive Oil Times звернувся до ізраїльської влади за коментарем, але на момент публікації відповіді не отримав.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що бомбардування та наземне вторгнення мають на меті відтіснити Хезболлу на північ від річки Літані та дозволити 60,000 - переміщених ізраїльтян повернутися до своїх домівок на півночі країни.