Багато цінностей у відновленні покинутих оливкових гаїв у Тоскані

У Тоскані проект поблизу Флоренції зосереджений на відновлення занедбаних оливкові гаї, поєднуючи екологічні та соціальні зобов’язання на благо місцевої громади.

З моменту заснування в 2014 році Abandoned Grove врятував понад 5,000 дерев і працевлаштував майже 60 працівників із соціально незахищених верств населення.

Засновник компанії, Філ Буккіно, об’єднався з Андреа Пальяї, оливковим виробником із досвідом соціального землеробства, та майстром-мельником Гіонні Прунеті.

Відновлення цих занедбаних оливкових гаїв має вирішальне значення, оскільки коли сільськогосподарські площі залишаються, ми втрачаємо красу ландшафту та місцеву культуру. - Гіонні Прунеті, майстер-мельник

Разом вони працювали над створенням бренду преміум-класу з міцним етичним фундаментом, що базується на місцевості, але з міжнародними амбіціями.

"Я народився у Флоренції, а дитинство провів в Італії», — розповів Буккіно Olive Oil Times. ​"Потім, переїжджаючи з батьками, які є лікарями, я жила в різних країнах, включаючи Сомалі, Венесуелу та Канаду, де ми врешті й оселилися. Я також вивчав біомедичні науки та став співзасновником a панк-рок гурт».

Ця мандрівка та еклектика спонукали колишнього басиста та автора пісень відкрити світ оливкової олії першого віджиму.

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"Пристрасть до музики взяла гору, і я провів майже десять років у подорожах і гастролях по всьому світу», — сказав він. ​"Тим часом мої батьки спеціалізувалися на дієтології та відкрили клініку, що пропагує Середземноморська дієта у 1990-х роках».

"Під час збору врожаю мені надсилали італійську Оліо Нуово коли я був у дорозі, і ми організовували обіди з моїми товаришами по туру, щойно прибула нафта», — додав Букіно. ​"У ті ночі я почав помічати силу зв’язку оливкової олії першого віджиму».

Кілька днів збору врожаю оливок на початку 2000-х років допомогли йому зрозуміти цінність високоякісної оливкової олії першого віджиму.

"Я був у Тоскані під час перерви в турі, коли скуштував олію, відмінну від усього, що пробував раніше, і тепер можу сказати, що це змінило моє життя», — сказав Буккіно. ​"У той час, незважаючи на те, що моя музична кар’єра розвивалася добре, я відчув зміни в собі, оскільки мої думки дедалі більше поглиналися діловою частиною музики, а не мистецтвом».

"Того ж вихідного дня, збираючи врожай в оливковому гаю моєї сім’ї, я відчув таке, як ніколи раніше», – додав він. ​"Моя дружина Галина спонукала мене наблизитися до відчуття, і я почав вивчати оливкове мистецтво. Як і з музикою, я кинувся у світ якісної оливкової олії першого віджиму й ніколи не озирався назад».

Щоб відтворити свій досвід, Букіно почав виробляти власну оливкову олію першого віджиму. Він співпрацював з Olivart, компанією, очолюваною Пальяї, яка співпрацювала з нагород Брати Прунеті.

Робітники Abandoned Grove насолоджувалися паузою в зборі врожаю оливок в Тоскані. (Фото: Філ Букіно)

"У той час Андреа [Паляї] вже був відданий справі відновлення занедбаних гаїв і виробництва чудової олії, одночасно вирішуючи соціальні проблеми», — додав він. ​"Щодо Джіонні [Прунеті], то він не лише оливковий, а й справжній митець, який може блискуче інтерпретувати кожен оливковий сезон за допомогою свого помелу»,

Поділяючи однакове підприємницьке бачення та цінності, вони об’єдналися, щоб створити продукт преміум-класу, який позитивно вплине на регіон і громаду.

"Я б запитав, як можна було натрапити на це все занедбані гаї у самому серці Тоскани», – сказав Буккіно. ​"Я зрозумів, що місцеві виробники не можуть конкурувати з низькими цінами великої індустрії чи маркетингових брендів, які продають неякісну олію під тосканською маркою, зрештою експлуатуючи громаду. Я мав на меті протилежне, а саме допомогти громаді процвітати».

Протягом багатьох років вони відновили понад 5,000 дерев місцевих сортів, включаючи Морайоло, Франтойо, Леччіно, Пендоліно, Корреджоло, Оліво Б’янко та кілька невідомих екотипів, з яких вони виробляють моносорти та суміші.

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Захист місцевого біорізноманіття є фундаментальною метою Abandoned Grove, зосереджуючись на сталому управлінні землею та якісних виробничих процесах.

"Справа в тому, що навіть якщо оливковий гай приватний, він є надбанням громади», – сказав Пайяї. ​"Екологічна, територіальна та соціальна сфери тісно пов’язані, і все, що пов’язано із землею, спіткає одна доля. Тому наш обов’язок – дбати про ці занедбані землі».

"Коли я почав працювати в цьому секторі в 2008 році, моєю першочерговою метою було не придбати землю, а повернути до життя занедбані, непродуктивні та погано доглянуті оливкові гаї в Баньо-а-Ріполі», — додав він. ​"З моїм колишнім соратником ми починали з двох ділянок загальною площею близько десяти гектарів. У міру просування роботи ми отримували велике задоволення, і кількість людей, які пропонували нам свої землі, зростала експоненціально».

Соціальна активність Паляї почалася, коли подруга передала йому два гектари землі, де вона раніше працювала в проекті соціального фермерства.

Перерва на каву під час жнив у гаю Балатро. (Фото: Філ Букіно)

"Вона сказала мені, що залишить мені землю, тільки якщо я продовжу працювати з цими людьми», – сказав він. ​"Я погодився і почав вирощувати овочі, щоб диверсифікувати виробництво та забезпечити працівникам цілорічну роботу. Я загорівся і реалізував проект. Невдовзі після цього Філ [Буккіно] попросив мене об’єднати зусилля».

З 2014 року Abandoned Grove працевлаштував 57 людей через соціальні проекти. Деякі працівники мають проблеми з психічним здоров’ям або зловживання психоактивними речовинами.

Ініціатива також включає осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та потребують допомоги у реінтеграції в суспільство. Більшість проектів контролює Coop21, соціальний кооператив, який спеціалізується на навчанні та освітніх і культурних послугах.

"Кілька людей успішно реінтегрувалися, а деякі стали нашими співробітниками», — сказав Пальяї. ​"Сьогодні шестеро людей працюють з Abandoned Grove через проект Coop21».

"Сільське господарство за своєю суттю є соціальною проблемою, оскільки ми забезпечуємо роботою місцеве населення, водночас охороняючи землю та сприяючи циркулярній економіці», – додав він. ​"Продукти купують споживачі, які розуміють, що вони підтримують не лише бізнес, а всю місцеву економіку та соціальну інтеграцію. Abandoned Grove об’єднує всі ці елементи».

Однією з основних цінностей компанії є те, що виробничий процес, включаючи розлив, маркування та пакування, здійснюється в громаді поблизу фруктових садів.

"Я роблю все біля гаїв, навіть якщо це коштує дорожче», — сказав Буккіно. ​"Це допомагає місцевій громаді та створює олію, яка найкраще інтерпретує суть сезону збору врожаю та дух громади».

У 2019 році став співпродюсером ​"Одержимий оливковою олією”, удостоєний нагород документальний фільм, натхненний його досвідом, який виступає за якість і розповідає історії людей, на життя яких оливкова олія першого віджиму позитивно вплинула.

"Я прийшов із панк-музики, яка стосується спільноти та кидає виклик статус-кво», — сказав він. ​"Коли панк-музика набула популярності, це сталося не тому, що панк змінився; це сталося тому, що світ нарешті пізнав це. Сьогодні нас об’єднує місія, і я вважаю, що цей принцип також стосується високої якості».

"Я розпочав цей проект, щоб ніколи не йти на компроміс щодо якості, людей чи планети», — додав Буккіно. ​"Звичайно, це нелегко. Я ідеаліст, але починаю помічати, що люди поступово визнають його цінність і все більше усвідомлюють, що справді означають якість і стійкість. Ми пропонуємо лише вироблену нами олію. Я не можу відмовитися від бачення створення олії, яка може торкнутися чиєсь життя так само глибоко, як і моє».

Тепер Abandoned Grove планує поширитися на інші громади в різних країнах і зв’язатися з більш екологічно та соціально відданими мельниками та виробниками, які прагнуть до якості.

Abandoned Grove відновив понад 5,000 покинутих оливкових дерев у Тоскані. (Фото: Філ Букіно)

Плоди відновлених оливкових дерев доставляються та подрібнюються на млині Прунеті в Греве, К'янті. Разом зі своїм братом Паоло він керує сімейною компанією, яка виробляє оливкову олію першого віджиму та іриси.

"Співпраця з Abandoned Grove виникла природно, тому що я відразу з’єднався з баченням проекту. Це була прекрасна подорож, і я сподіваюся, що проект продовжить розвиватися, оскільки він має велике значення на багатьох фронтах», – сказав Прунеті.

"Відновлення цих занедбаних оливкових гаїв має вирішальне значення, тому що коли сільськогосподарські площі залишаються, ми втрачаємо ландшафтну красу та місцеву культуру», – додав він. ​"Кожного сезону збору врожаю ми свідчимо, як виробництво оливкової олії стає святом для всієї громади».

Серед врятованих оливкових дерев переважає сорт Морайоло. Це витривале дерево процвітає на терасових схилах пагорбів Тоскани. Оливкова олія першого віджиму з цього сорту, поширеного в центральній Італії, пропонує ноти артишоку, трав і мигдалю з середньою або інтенсивною фруктовістю.

"Ми, виробники оливок, вважаємо цей сорт ​"старе оливкове дерево селянина», яке потребує значного догляду через його тенденцію рости вгору», – пояснив Прунеті. ​"Через його складну форму вирощування, яка вимагає більше праці, його часто залишають першим».

"На початку кожного нового виробництва я завжди запитую себе, як я можу додати вартість з моєї точки зору як оператора млина», – сказав він. ​"Ці олії мають власний характер, сформований горбистою місцевістю, де ростуть дерева, і ручною працею, необхідною для обрізки та збору врожаю, оскільки вони не можуть бути механізовані».

"Додаткова цінність полягає у виробництві виразно характерних оливкових олій першого віджиму з цих унікальних сортів», – додав Прунеті. ​"Тому ми повинні ретельно керувати ними від збору врожаю, розраховуючи оптимальний час дозрівання, до млина, де, серед іншого, ми повинні встановити відповідні температури та час розслаблення, щоб отримати олії з сильним, виразним характером».

Однією з останніх історій успіху Abandoned Grove, за словами засновника, є відродження оливкового гаю з понад 260 столітніми деревами Морайоло в Баньо-а-Ріполі, який став непрохідним лісом.

"Ми повернули його до життя за три роки, а в минулому році ми завершили перший урожай», – сказав Буккіно. ​"Неймовірно те, що ми виявили, що оливковий гай переніс не тільки історичні морози 1956 і 1985 років, але й лісову пожежу. Тепер дерева знову живі та продуктивні, демонструючи надзвичайну силу та стійкість цього незвичайного виду».