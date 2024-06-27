Кооператив із 1,000 учасників у складній місцевості Північної Португалії

Близько 1,000 португальських фермерів відсвяткували новину про дві нагороди на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Фермери є членами Сільськогосподарський кооператив виробників оливок Мурси (CAOM), який отримав срібні нагороди за суміш середньої інтенсивності та делікатний кордовіл на Всесвітньому конкурсі.

Пошук високої якості був відповіддю на виклики цього регіону та вищі витрати, пов’язані з гірським середовищем. - Франциско Антоніо Вілела Рібейро, голова правління CAOM

"Наша мета в участі в NYIOOC було інформувати людей про надзвичайну якість нашого бренду Azeite Porca de Murça та роботу, що стоїть за такою досконалістю», – сказав Франсіско Антоніо Вілела Рібейро, голова ради директорів кооперативу.

"NYIOOC — це змагання з дуже вимогливими критеріями аналізу та чудовими відгуками», — додав він. ​"Є багато національних і міжнародних конкурсів, але перемога в Нью-Йорку є особливою».

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У той час як CAOM стабільно досягає успіху на Всесвітньому конкурсі з 2020 року, кооператив об’єднує велику громаду фермерів у північно-східному португальському регіоні Трас-уш-Монтіс з 1956 року.

"Це почалося в 1990-х роках, коли кооператив зосередився на виробництві високоякісної продукції оливкова олія першого віджиму", - сказала Вілела Рібейро.

"Пошук високої якості був відповіддю на виклики цього регіону та вищі витрати, пов’язані з гірським середовищем, великими фруктовими садами та методами землеробства в посушливих районах», – додав він.

Зараз кооператив продає понад 500,000 - літрів бренду Azeite Porca de Murça на національному та міжнародному рівнях.

Жоден із майже 1,000 членів кооперативу не зрошує оливкових гаїв, усі вони традиційно розташовані на відстані. CAOM підрахував, що в середньому ці виробники несуть утричі більше витрат, ніж середній суперінтенсивний виробник.

Ці умови змусили CAOM розробити альтернативні джерела доходу, включаючи спеціальний музей, відправну точку для екскурсій кооперативу.

"Головним завданням для цих виробників є навчання нових споживачів про переваги споживання оливкової олії першого віджиму замість інших рослинних олій», – сказала Вілела Рібейро.

"Оливкова олія першого віджиму унікальна, і жодна їжа чи ліки не замінять її», – додав він. ​"Це вкрай важливо для нашого здоров'я. Нам потрібно більше споживачів, які будуть краще поінформовані про це».

Цінування унікального зв’язку між землею та працею фермерів має вирішальне значення для сьогодення та майбутнього кооперативу.

"З вищими виробничими витратами надання цінності нашій роботі означає збереження територій, які вже знелюднені ризик бути покинутим", - сказала Вілела Рібейро.

Музей CAOM служить ще одним джерелом доходу для кооперативу, навчаючи відвідувачів виробництву оливкової олії. (Фото: CAOM)

Оливкові гаї кооперативу поширені на території площею 189 квадратних кілометрів у муніципалітеті Мурча. CAOM зосереджується на чотирьох місцевих сортах – Cordovil, Cobrançosa, Madural і Verdeal – включених до сертифікату захищеного найменування походження (PDO) Trás-os-Montes, виданого Європейським Союзом.

Згідно зі технічне резюме опубліковане Європейською комісією, оливкова олія першого віджиму Trás-os-Montes PDO першого віджимання є збалансованою, з ароматами та смаками свіжих фруктів та іноді мигдалю. Олія особливо солодка, зелена, гірка та пряна, що виділяє її серед інших оливкових олій у країні.

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"Оливкова олія, яку ми виробляємо, має дуже особливу ідентичність – її терруар – тому що Мурса є епіцентром трьох мікрокліматів регіону Трансмонтана: Terra Quente, Terra Fria та Terra de Montanha», – сказала Вілела Рібейро.

"Це означає, що ми маємо три регіони з дуже відмінним кліматом, починаючи від вузьких долин річок Туа та Тінхела, з оливковими гаями, що межують з виноградниками демаркаційного регіону Дору, до більш гірських районів, де оливкові гаї конкурують з вирощуванням каштанів», – сказав він. додано.

Про це зазначив Вілела Рібейро ​"кооператив був піонером» завдяки своєму вертикально інтегрованому контролю над усім виробничим ланцюгом протягом останніх 30 років, гарантуючи, що кожен крок від збору врожаю до пакування виконується відповідно до найвищих стандартів.

Комунальна оливкова фабрика, яку заснували члени кооперативу під час його заснування, стала стрижнею діяльності.

"Він став ключовим для економіки внутрішнього муніципалітету Португалії зі складним рельєфом для ведення сільського господарства», – сказав Вілела Рібейро. ​"Це також дозволяє невеликим виробникам оливок збільшити масштаби, що інакше було б неможливо».

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За словами CAOM, кооператив демонструє якість традиційного оливкового господарства світового рівня завдяки своїй культурі, натхненній спільнотою та командною роботою.

"Той факт, що наші члени справді плекають дух співпраці, солідарності та обміну, зробив нас єдиним випадком у Португалії, де оцінка того, що вони виробляють, ґрунтується не лише на врожайності оливок, а й на фактичній якості самих плодів», — сказала Вілела Рібейро. .

"Дивлячись на плоди, ми також можемо визначити, коли найкращий час починати збирати врожай», – додав він. ​"Завдяки нашому сучасному оливковому млину ми можемо запланувати роботу, щоб доставити фрукти до нас менш ніж за 24 години після збору врожаю».

Однак погода не завжди на боці виробників.

"Цього року, завдяки зміна клімату і екстремальні погодні явища, які спостерігалися в усьому середземноморському регіоні, а також осінь з великою кількістю дощів, виробництво було нижчим і важчим», – сказала Вілела Рібейро.

"В середньому нам потрібно на 1.5 кілограма більше оливок, щоб виробити той самий літр оливкової олії», – додав він. ​"Порівняно з попереднім сезоном виробництво знову було низьким, із нижчою врожайністю, що ще більше вплинуло на загальне виробництво в регіоні».

З огляду на збір урожаю 2024/25 рр., Вілела Рібейро сказав, що він також очікує зіткнутися з більшими проблемами.

"Екстремальні явища, такі як сильні дощі, град або хвилі спеки, ставлять під загрозу як цвітіння, так і зав’язування плодів, тому важко передбачити будь-який сценарій для наступного оливкового сезону», – сказав він.