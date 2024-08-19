Терруар, органічне землеробство дає нагороди для сицилійського фермера

У мальовничому сицилійському регіоні Агрідженто колишній фахівець із комунікацій та координації заходів використовує свій талант, щоб виступати за дрібне органічне землеробство у світі, де зростає інтенсивне вирощування оливок.

"Нару народився з ідеї покращити чудову нерухомість, придбану моїм батьком понад 20 років тому… який працює лікарем, але завжди мав велику пристрасть до природи та продуктів, які вона нам дає», — сказала власниця Марія Піскопо.

"Я почала здобувати нові землі та садити оливкові дерева, одразу обравши шлях органічного землеробства та сталого розвитку», — додала вона.

Я не зацікавлений у великомасштабному виробництві, тому що це шкодить якості. - Марія Піскопо, власник, Нару

З моменту початку цього проекту в 2016 році Piscopo засіяв 22 гектари і досягнув щорічного виробництва близько 6,000 літрів органічної продукції. оливкова олія першого віджиму.

Оливкові гаї компанії в основному складаються з оливок Biancolilla та Nocellara del Belice.

"Я вибрала їх, тому що це типові сицилійські оливки, рідні для цього регіону», — сказала вона. ​"Biancolilla виробляє ароматну оливкову олію, яка є дуже ніжною та трохи солодкуватою. З іншого боку, Nocellara del Belice, типовий для долини Беліче на заході Сицилії, має дуже м’ясисті плоди та дає дуже інтенсивну оливкову олію».

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"Існує приблизно 500 різновидів Nocellara, і, на мою скромну думку, сорт з Belice має вищу якість порівняно з іншими», – додав Піскопо.

Клімат і географія регіону мають вирішальне значення для визначення якості та здорових властивостей його оливок. Для Піскопо розташування Агрідженто на висоті 600 метрів над рівнем моря на півдні Сицилії є особливо вигідним.

"У Наро, розташованому в провінції Агрідженто, панує типовий середземноморський клімат», — сказала вона. ​"З видом на море Наро отримує переваги від морського бризу з трохи нижчою температурою, приблизно на чотири градуси прохолодніше; це сприяє наданню оливковим деревам та їхнім плодам особливого аромату».

Як і в будь-якому середземноморському кліматі, Піскопо сказав, що в Агрідженто жарке сухе літо та м’яка волога зима.

"Високі літні температури та рясне сонячне світло сприяють фотосинтезу, стимулюючи ріст оливкових дерев і виробництво високоякісних оливок», – сказала вона. ​"Спекотний і сухий клімат сицилійського літа сприяє рівномірному та здоровому дозріванню плодів, покращуючи органолептичні характеристики оливок і, як наслідок, виробленої оливкової олії».

Клімат, грунт і місцеві сорти оливок дають Нару відзначені нагородами органічні суміші. (Фото: Нару)

"Відсутність високої вологості влітку значно знижує ризик грибкових інфекцій та інших захворювань, які можуть вражати оливкові дерева, наприклад плямистість оливкового листя та оливкова фруктова муха", - додав Піскопо. ​"Кліматичні умови Наро є ідеальними для виробництва високоякісних оливкових олій першого віджиму з високою вміст поліфенолів, що сприяє антиоксидантним властивостям оливкової олії».

Хоча клімат Агрідженто добре підходить для вирощування оливок, цитує Піскопо зміна клімату як важлива проблема, разом із щорічними проблемами ретельного підживлення та обрізки для досягнення максимального врожаю та якості.

"Посуха є важливою проблемою на Сицилії, і вона є частиною масштабних змін клімату», — сказала вона. ​"Хоча в попередні роки завжди була посуха, вона точно не була такого рівня, який ми відчуваємо сьогодні».

Тим не менш, оливки є стійкою культурою, а гаї Піскопо висаджують на добре дренованих ґрунтах, що, за її словами, допомагає зменшити наслідки посуха.

"На великих висотах атмосферна вологість дещо вища, ніж на навколишніх рівнинах», – сказала вона. ​"Це допомагає підтримувати вищу відносну вологість, тим самим зменшуючи випаровування та споживання води деревами в періоди посухи».

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Піскопо вважає, що покращення здоров’я ґрунту та дотримання передових практик є інструментами, які фермери можуть використовувати для протидії вплив зміни клімату.

"Нару зосереджується на сталих методах сільського господарства пріоритет здоров'я ґрунту," вона сказала. ​"Це включає використання органічних добрив і компосту для підвищення родючості ґрунту природним шляхом, а не використання синтетичних хімікатів, які з часом можуть погіршити якість ґрунту. Підтримка здорового ґрунту гарантує, що наші оливкові дерева отримають оптимальне живлення та менш сприйнятливі до хвороб і шкідників».

"Підтримка біорізноманіття є центральною частиною нашого підходу до ведення сільського господарства, який створює природні середовища існування, які підтримують корисних комах, птиці та іншої дикої природи», – додав Піскопо. ​"Це біорізноманіття допомагає підтримувати екологічну рівновагу, покращує рівень запилення та усуває потребу в хімічних втручаннях».

Вибір часу збору врожаю, який став набагато складнішим в останні роки частково через вплив зміни клімату, був ще одним серйозним викликом для виробника.

"Збір оливок оптимальної стиглості має вирішальне значення для виробництва високоякісної оливкової олії першого віджимання», — сказала вона. ​"Захист продукту від окислення та світла під час зберігання та пакування для збереження його свіжості має першочергове значення, що досягається регулярним очищенням основного обладнання».

Якість для будь-якого відомий виробник оливкової олії починається з оливки на дереві. Відтоді якість може знижуватися лише під час збирання та помелу. У результаті Піскопо сказав, що збір врожаю є найважливішим етапом процесу в Нару.

"Збір урожаю ретельно розраховується, щоб гарантувати, що оливки зібрані на оптимальній стадії зрілості», – сказала вона. ​"Ця стадія змінюється залежно від бажаних характеристик оливкової олії (наприклад, фруктова, міцна чи м’яка)».

Piscopo наполягає на традиційному зборі врожаю, коли оливки збирають вручну або електричними шейкерами, щоб швидко, але делікатно зняти їх з дерева та транспортувати на млин, щоб зберегти оливки та уникнути стресу для дерева.

Якість починається з оливок, тому Piscopo приділяє ретельну увагу термінам збору врожаю та сортуванню плодів. (Фото: Нару)

"Оператори використовують сітки, а потім переміщують оливки у дуже великі контейнери з оливковими килимками», – сказала вона. ​"Приблизно через пару годин роботи ми відразу йдемо на млин, щоб розпочати пресування (в той час як решта команди продовжує збір урожаю), таким чином уникаючи ферментації оливок, яка може значно погіршити якість кінцевого продукту. Тому ми продовжуємо збирання та пресування приблизно тричі на день».

Подрібнення оливок протягом кількох годин після збору врожаю допомагає мінімізувати окислення та зберегти смак і аромат отриманої олії.

"Сучасні оливкові заводи часто використовують ефективні методи екстракції, такі як центрифугування, щоб видобути олію, зводячи до мінімуму окислення», — сказав Піскопо. ​"Контроль температури під час обробки важливий для запобігання погіршенню смаку та аромату олії. Методи холодного віджиму або обробки при контрольованих температурах [нижче 27 ºC] допомагають зберегти якість олії».

"Це допомагає зберегти леткі сполуки та поживні речовини, присутні в оливках, зберігаючи смак, аромат і поживні властивості олії», – додала вона.

Після виробництва оливкової олії першого віджиму її зберігають у резервуарах з нержавіючої сталі та розливають у пляшки за потребою.

"Оливкова олія ніколи не розфасовується", - сказав Піскопо. ​"Кожного разу, коли клієнт робить замовлення, вибраний тип упаковки заповнюється, і замовлення негайно відправляється. Це гарантує, що смак олії залишається постійним протягом року, зберігаючи всі його характеристики, що було б неможливо, якби олія була попередньо розфасована».

Хоча Піскопо вважає, що виробництво органічної оливкової олії є правильним з етичної точки зору, вона також вважає, що це допомагає її бренду виділитися.

"Я дотримуюся того, що дає природа, і виступаю проти використання будь-яких добрив, які можуть збільшити виробництво, але не гарантують якість або захист здоров’я споживачів», – сказала вона. ​"Я не зацікавлений у великомасштабному виробництві, тому що це погіршує якість».

"Цей підхід до єдиного походження забезпечує відстеження та автентичність, дозволяючи споживачам точно знати, звідки походить їхня оливкова олія», – додав Піскопо.

Поряд з органічним виробництвом Piscopo взяла на себе роль жіночого бренду в галузі, де досі домінують переважно чоловіки.

Марія Піскопо витратила вісім років на те, щоб перетворити гай свого батька на бренд, який отримав нагороди. (Фото: Нару)

"Ще одна сильна сторона мого продукту полягає в тому, що це компанія під керівництвом жінок», — сказала вона. ​"Я завжди вважав це значною силою. На щастя, багато жінок працюють у промисловості оливкової олії, але я вважаю, що їх має бути більше».

"На мою думку, присутність жінок у цьому переважно чоловічому середовищі принесла багато переваг і уваги, і це те, чим я дуже пишаюся», – додав Піскопо.

На початку цього року ретельні зусилля Piscopo окупилися, коли його дебютний запис на NYIOOC World Olive Oil Competition, найбільший у світі конкурс якості оливкової олії, отримав срібну нагороду.

"Перемога в NYIOOC наповнює мене радістю та честю», – сказала вона. «Для мене було надзвичайно приємно отримати цю нагороду. Усі жертви та вдосконалення, зроблені мною та моєю дуже маленькою командою, привели до цього результату».

Окрім агрономічного аспекту, Піскопо сказав, що успішний маркетинг у висококонкурентній сфері також є складним завданням, особливо для малих виробників.

"Я працюю над тим, щоб підкреслити автентичність мого продукту», — сказав Піскопо. ​"Я наполегливо працював, щоб встановити особистість Нару без сторонньої допомоги, приділяючи час споживачам і клієнтам, будуючи мережу людей, які щороку вірять у мене та Нару».

"З самого початку я прагнула домогтися міцної позиції на ринку для свого продукту, і я вважаю, що досягла цього», – додала вона. ​"Однак я завжди вважаю, що з кожним роком є ​​місце для вдосконалення, як це сталося з Naru. Я багато працював, щоб підвищити його якість».

Піскопо додала, що соціальні мережі стали важливою частиною її маркетингових зусиль. Це дозволяє їй демонструвати продукцію та нагороди Naru, одночасно інформуючи споживачів про зміну клімату та приготування на оливковій олії.

"Я також наголошувала на історії та традиції», – сказала вона. ​"За допомогою соціальних каналів я намагаюся інформувати про зміну клімату та заходи, які я вживаю для обмеження її впливу. Я зосереджуюсь на стійкому розвитку та сільськогосподарських практиках, спрямованих на збереження та повагу до навколишнього середовища, що є наріжним каменем мого сільськогосподарського бізнесу».

"Я створив співпрацю та партнерство з людьми в харчовому секторі, щоб зміцнити імідж продукту», — додав Піскопо. ​"Я вибрав прямі онлайн-продажі через веб-сайт Naru. Я беру участь у галузевих заходах і ярмарках, щоб безпосередньо зустрітися зі споживачами, дозволити їм спробувати продукт і розповісти історію моєї ще молодої компанії».

Дивлячись у майбутнє, Піскопо сказала, що планує побудувати спеціальний млин для компанії, забезпечуючи подальший контроль виробничого процесу та нову штаб-квартиру.

"Є старовинна ферма, яку я маю намір перетворити на постійну штаб-квартиру компанії», — сказала вона. ​"Я прагну, щоб цей об’єкт був самоокупним і самодостатнім щодо води, електроенергії та опалення, повністю поважаючи навколишнє середовище та був на 100 відсотків екологічним».