Сталий розвиток, біорізноманіття корисні для бізнесу, вважає фермер із Кампанії

Історичний регіон Ірпінія, який часто називають зеленим серцем Кампанії за його природну красу, приблизно відповідає провінції Авелліно, може похвалитися історією вишуканого вина та нагородами. оливкова олія першого віджиму виробництво.

"Наші гаї дали нам так багато, і якість нашої продукції дозволила нам швидко зробити себе відомими також на міжнародному ринку», - сказав Клаудіо Де Лука, власник Кейс д'Альто.

Споживачі, які знають про якість оливкової олії, все ще залишаються нішевою групою, і потрібно багато комунікувати. Але ті, хто пробує чудову оливкову олію першого віджиму, не повертаються до гіршої. - Клаудіо Де Лука, власник Case d'Alto

Спочатку Де Лука, здавалося, мав намір зробити кар’єру у сфері фінансів. І все ж через іронію долі він заснував виноробню та оливковий гай на багатих вапняком вулканічних глинистих ґрунтах навколо свого рідного міста на півдні Італії.

"Я думав, що буду працювати з банками після того, як закінчу економіку фінансових посередників в Університеті Пізи в Тоскані», – сказав Де Лука.

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"Одного разу я повернувся в рідне місто, де мені було про що подбати», – додав він. ​"Я думав, що це тимчасово, але замість цього я вирішив залишитися і присвятити себе сільському господарству».

У 2011 році Де Лука заснував Case d'Alto як органічну ферму, названу на честь місцевості, відомої виробництвом Taurasi, червоного вина, виготовленого з винограду Альяніко. Разом із цим сортом винограду Де Лука почав вирощувати іншу автохтонну лозу, Фіано, зі старовинних виноградників.

"Моя родина завжди виробляла вино та оливкову олію для домашнього споживання», — сказав він. ​"У той час я часто подорожував, і я оцінив ідею залишитися і працювати на своїй батьківщині».

Клаудіо Де Лука та його син Леонардо оглядають оливкові гаї. (Фото: Case d'Alto)

"Мій початковий проект передбачав встановлення великої фотоелектричної системи на паровій ділянці площею кілька гектарів поруч із виноградниками», — додав Де Лука. ​"Але через бюрократичні проблеми все вибухнуло, і в 2012 році я вирішив посадити 700 оливкових дерев на цій порожній землі».

Маючи намір продовжити сімейні традиції та зосередитися на якості, він розширив оливковий гай і експериментував, поки не зібрав перший значний урожай у 2016 році.

Сьогодні у господарстві 1,000 дерев, ще 700 планується висадити. Столітній гай у Гроттамінарді, який містить суміш сортів, розташований у центрі власності. Використовувався для забезпечення постійної врожайності з року в рік, з перевагою Frantoio та Ogliarola Irpina.

Після проведення агрономічних досліджень у Флумері, який особливо підходить для виробництва оливкової олії, Де Лука створив фруктовий сад площею сім гектарів, який переважно складається з автохтонних Ravece. Він виробляє купаж із сортів Леччіо дель Корно, Леччіно, Франтуйо та інших місцевих сортів, у тому числі Марінезе.

"Почавши співпрацювати з імпортером у США, ми почали брати участь у NYIOOC з нашим моносортом Ravece, який отримав три нагороди, що приносить нам велике задоволення», — сказав Де Лука. ​"У 2022/23 врожайному році ми мали різке зниження виробництва вина, але це було компенсовано великим урожаєм оливок, який навіть перевищив очікування, кульмінацією якого стала золота нагорода».

У Case d'Alto вирощується 1,000 дерев, більшість з яких є місцевими сортами, незабаром планується висадити ще 700. (Фото: Case d'Alto)

Основна характеристика Ravece - нота зеленого листя помідора або помідора, залежно від стиглості плоду. Це може супроводжуватися відтінками трав, артишоків і яблук, з яскравою, стійкою гірчинкою і пікантністю.

Де Лука каже, що оливкову олію першого віджиму Case d'Alto отримують із плодів, віджатих протягом шести годин на сучасному млині Frantoio Barbieri у Патернополі, що за десять кілометрів від ферми. Залежно від погоди збір урожаю зазвичай починається в кінці вересня і закінчується в середині жовтня.

"Хоча Ravece є пізньостиглим сортом, ми очікуємо роботи з двох основних причин», — сказав Де Лука. ​"По-перше, він сприйнятливий до оливкова фруктова муха, і оскільки органічне управління маєтком вимагає від нас впровадження моделі профілактики для запобігання цьому шкіднику, ми можемо збирати плоди лише до його появи».

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"По-друге, ґрунт у Флумері переважно глинистий, і коли починаються дощі, це може спричинити проблеми з використанням транспортних засобів», – додав він. ​"Тому потрібно працювати за сприятливих погодних умов. Все ж ранній збір гарантує продукцію з високим рівнем поліфенол вміст».

Компанія також покладається на систему Agriculture 4.0 для запобігання зараженню оливковою плодовою мухою. Ця система складається з пристроїв моніторингу, встановлених в оливковому гаю, які фіксують зображення та надають інформацію про погоду.

Сільське господарство 4.0 Сільське господарство 4.0, також відоме як розумне сільське господарство або точне землеробство, стосується інтеграції передових технологій і аналітики даних у традиційні методи ведення сільського господарства для підвищення ефективності, продуктивності та стійкості. Цей підхід нового покоління до сільського господарства використовує передові технології, такі як Інтернет речей (IoT), штучний інтелект (ШІ), робототехніка, дрони, супутникові зображення, датчики та аналітика великих даних для оптимізації різних аспектів сільськогосподарських операцій.

"Такі досягнення призводять до більш високі витрати виробництва, до чого потрібно додати додаткові зусилля, а отже, потрібні витрати для роботи на цих крутих схилах», – сказав Де Лука.

"Проте все це компенсується високим рівнем якості, який ми можемо гарантувати нашим споживачам», — додав він. ​"Розумні інструменти також дозволяють нам оптимізувати ресурси та бути більш стійкими».

Гаї висаджені на добре відкритих пагорбах на висоті від 400 до 600 метрів і не потребують зрошення, що дозволяє компанії використовувати менше води та досягти більшої екологічної стійкості.

Багато з 1,000 оливкових дерев компанії є ендемічним сортом Ravece, який Case d'Alto використовує для свого флагманського моносорту. (Фото: Case d'Alto)

"Я вважаю, що для сучасної компанії бути стійким необхідно не лише для того, щоб справлятися з цим зміна клімату", - сказав Де Лука. ​"Збереження біорізноманіття та збереження ландшафту тісно пов’язані з якістю продукції. Хороші продукти надходять із здорового середовища».

Він додав, що збереження природних ландшафтів також сприяє розвитку олеотуризму. ​"Коли люди відвідують ферму, і я привожу їх у фруктові сади, щоб помилуватися цими деревами, куштуючи скибочку хліба з олією, отриманою з їхніх плодів, вони забирають додому приголомшливі сенсорні враження», – сказав Де Лука.

Він вважає, що існує унікальна синергія між виробниками вина та оливкової олії, які можуть використовувати один продукт як шлюз для споживачів, щоб спробувати інший.

"Я показую їм різницю між поганою олією та нашими продуктами преміум-класу, і реакція завжди позитивна, тому що вони вражені їх кольорами, смаками та ароматами», — сказав Де Лука.

"Споживачі, які знають про якість оливкової олії, все ще залишаються нішевою групою, і потрібно багато комунікувати», – підсумував він. ​"Але ті, хто пробує чудову оливкову олію першого віджиму, не повертаються до гіршої, і справді, вони починають завжди вимагати найвищої якості».