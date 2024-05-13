Нещодавні дослідження показують, що механічний настільний комбайн для збирання оливок, який комбінує струшування стовбура та крони, є більш ефективним, ніж будь-який із цих методів окремо.

Команда вчитися виявили, що метод підвищив ефективність механічного збору врожаю на 75 відсотків, виміряну як відсоток плодів, видалених з дерева, на - відсотків і дав плоди вищої якості.

В останні роки виробництво каліфорнійських столових оливок значно скоротилося. У дослідженні зазначено, що це пов’язано з витратами на збирання врожаю вручну, які часто перевищують 60 відсотків валового прибутку.

Як наслідок, механічний метод збору врожаю може значно знизити витрати на збирання врожаю та підвищити економічну життєздатність державного сектору столових оливок.

"Ніщо у виробництві дерев не є великим проривом; це скоріше повільний, постійний прогрес», – сказала Луїза Фергюсон, автор дослідження та професор кафедри рослинництва Каліфорнійського університету в Девісі.

"Першим кроком або досягненням є те, що ми можемо використовувати двосторонні шейкери для фісташок/чорносливу достатньо економічно для збору столових оливок, які збирають фізіологічно недозрілими та мають силу видалення плодів приблизно 0.5 кілограма».

Далі Фергюсон сказав, що дослідники досліджують Accede, з’єднання, що вивільняє етилен, виробництва Valent Chemical. Ця сполука також, здається, підвищує ефективність комбайна, що струшує стовбур.

Дослідження оцінювало ефективність комбайна шляхом порівняння експериментального контактного струшувача купола та комерційного струшувача стовбура. Обидва продемонстрували низьку ефективність збору врожаю та відсутність суттєвих відмінностей у ефективності комбайна між ними, в середньому не більше восьми відсотків.

Однак одночасне поєднання обох методів струшування збільшило ціну за тонну, зароблену виробником, на 63 відсотки порівняно зі струшуванням стовбура та на 35 відсотків порівняно зі струшуванням навісу.

Незважаючи на те, що новий метод збору врожаю може змінити правила гри для столових оливок, Фергюсон сказав, що він не значно підвищить ефективність збирання оливок для отримання оливкової олії.

"Олійні оливки є фізіологічно зрілими і мають набагато нижчу силу знімання плодів», — сказала вона. ​"Машини Canopy contact виявилися високоефективними, тому тряска багажника для них не є нововведенням. Сучасні сорти оливкової олії були виведені для високоефективних контактних шейкерів над навісом».

"Однак Accede, можливо, може бути тим, що вони могли б використовувати, оскільки навіть за високої ефективності збирального комбайна отримати від двох до восьми відсотків більше оливок під час збору врожаю було б суттєвим», – додав Фергюсон.

Комбайн зі струшуванням стовбура, використаний у дослідженні, доступний для придбання або збирання за контрактом, але Accede все ще знаходиться на етапі польових випробувань.

За оцінками дослідження витрат від Каліфорнійського університету в Девісі, збір врожаю вручну може становити до 80 відсотків витрат праці на столові оливки та 60 відсотків виробничих витрат.

Результати нового дослідження можуть повернути назад процес занепаду головних столових оливок Каліфорнії Manzanillo, які зменшилися за останні три десятиліття через зростання вартості робочої сили та дефіциту.

Однак для переходу оливкового гаю від збирання врожаю вручну до механічного збирання врожаю потрібне ретельне планування.

За словами Аманди Бейлі, виконавчого директора австралійського Olive Center, ця зміна передбачає суттєві зміни в збиранні врожаю, обрізанні та управлінні логістикою переробки значного збільшення плодів за менший проміжок часу – приблизно 500 кілограмів на годину.

Хоча механічне збирання врожаю обіцяє більшу віддачу, воно не може відбутися окремо. ​"Немає механічного збирання врожаю без адаптації фруктового саду та навісу», — сказав Фергюсон, перефразовуючи ізраїльського інженера зі збирання врожаю Йоава Саріга.

По-перше, дерева потрібно висаджувати в ближчих живоплотах – від 200 до 250 дерев на акр (490-620 дерев на гектар) порівняно з традиційними 96 деревами на акр (237 дерев на гектар).

Дерева повинні бути механічно обрізані, щоб зберегти придатну для збирання висоту, ширину та об’єм. Крім того, слід проводити мінімальну обрізку вручну, щоб світло проникало крізь крону рослини та створювало квіти та плоди.

"Ми продемонстрували, що механічне збирання дає найвищу ефективність; однак нафтовій промисловості це не потрібно, і жоден виробник не збирається виробляти нову машину для столової промисловості площею 12,400 5,020 акрів (- - гектарів), — сказав Фергюсон.

"Підсумок… обидві галузі намагаються отримати п’ять тонн на акр (12 тонн на гектар), необхідних для економічної стійкості», – додала вона. ​"Ось чому ефективне механічне збирання врожаю та можливі агенти для опаду, які зменшують силу видалення плодів і підвищують ефективність комбайна, представляють такий інтерес».