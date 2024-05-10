Іспанські виробники святкують нагороду після збору врожаю

Виробники оливкової олії в Іспанії, найбільшій у світі країні з виробництва оливкової олії, знову подолали екстремальні температури та суху погоду, щоб виробляти оливкову олію світового рівня. оливкова олія першого віджиму.

Вісімдесят два бренди оливкової олії першого віджиму з шести автономних громад отримали нагороди на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ми бачимо, що вся наша наполеглива праця окупається (вигравши дві золоті нагороди) і що багатовікові традиції виробництва оливкової олії не пропали даремно для родини Вальдуеза - Джон Канчілла, менеджер з продажу, Marqués de Valdueza

Згідно з останніми даними, Іспанія виробила 846,800 2023 тонн урожайного 24/- року, що значно нижче середнього показника за останні півдесяти років, але набагато вище, ніж історично низький урожай минулого року.

Фермери та мельники подолали поєднання багатьох оливкових дерев, які дають менше плодів і нижчий рівень накопичення олії через екстремальні весняні коливання температури та наслідки посухи.

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Високі температури восени, коли багато виробників починали ранні збори врожаю, також ускладнили виробництво відзначеної нагородами оливкової олії першого віджиму.

Це особливо вірно в Андалусії, найбільшому регіоні Іспанії з виробництва оливкової олії, де було здобуто дві третини нагород Всесвітнього конкурсу країни. Найбільше автономне співтовариство Іспанії виробило 574,295 2023 тонн урожайного 24/- року.

"Цей рік був особливо важким, тому що високі температури в жовтні ускладнили синтез олії оливковим деревом, а нам – холодну екстракцію на млині», – сказав Хуан Ігнасіо, виконавчий директор Ла Олівілла, який отримав десяту поспіль нагороду Всесвітнього конкурсу для Dehesa de la Sabina.

Він описав виграш золотої нагороди за органічний Picual середньої інтенсивності як ​"найщасливіший із кінців» після a ​"складний урожай».

"Нагорода дозволяє нам консолідувати та позиціонувати Dehesa de la Sabina як еталон на міжнародному ринку та відрізняє нашу олію від інших», – додав Ігнасіо.

Другий андалузький виробник Luque Ecológico також отримав золоту нагороду в 2024 році NYIOOC.

Хуан Мануель Луке, Белен Луке та Рафаель Гальвес (Фото: Luque Ecológico)

Подібним чином органічні фермери подолали високі температури та посуху, щоб отримати нагороду дев’ятий поспіль. Тим не менш, вони визнали, що компанія виробляла приблизно вдвічі менше оливкової олії, ніж в середньому за рік.

Виграючи нагороди на конкуренція виправдовує здатність органічного та сталого виробництва досягати незмінно високої якості, менеджер з продажу та якості Рафаель Галвез сказав, що нагороди також є одними з найкращих маркетингових інструментів.

"Ці нагороди, безсумнівно, є маркетинговими інструментами, які допомагають компаніям позиціонувати свою продукцію як високоякісну та цінуватися клієнтами», — сказав він. ​"Це допомагає позиціонувати імідж компанії та допомагає в продажах».

З іншого боку Іспанії фермери та мельники в Каталонії заробили другу за величиною суму NYIOOC нагороди з 12.

Під час збору врожаю виробники в автономному співтоваристві, четвертому за обсягом виробництва регіоні Іспанії, також подолали сильну посуху, включаючи обмеження води в східній частині Каталонії.

"Завоювання срібної нагороди в NYIOOC це честь для нас», — сказав Альба Комадран Туру, речник компанії Lleida Гвадеа. ​"Це визнання нашої постійної відданості досконалості та якості на кожному етапі нашого виробничого процесу. Ми пишаємося тим, що наші зусилля відображені в цій престижній нагороді».

Виконавчий директор Gaudea Джерард Кемпс (Фото: Gaudea)

Вона додала, ​"Виробляючи нашу високоякісну оливкову олію першого віджиму, ми стикаємося з різними проблемами. ​"Від різних погодних умов до ретельного відбору оливок, кожен етап процесу представляє свої проблеми».

Gaudea спеціалізується на виробництві Арбекіна моносортова оливкова олія першого віджиму із сертифікатом Les Garrigues Protected Detail of Origin. Comadran сказав перемогу на NYIOOC допоможе підвищити авторитет свого бренду на міжнародному рівні.

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"Ми впевнені, що NYIOOC Нагорода матиме значний вплив на наш бренд, особливо на міжнародному ринку», – сказала вона. ​"Ми сподіваємося, що це визнання відкриє для нас нові можливості на ринку та посилить наші позиції у виробництві оливкових олій преміум-класу».

Розташований менш ніж за 200 кілометрів від узбережжя Каталонії, виробники на Майорці на Балеарських островах об’єднали три нагороди на Всесвітньому конкурсі.

Son Maragues 1921 відзначає свій відзначений нагородами органічний сорт Empeltre, зібраний з терасових оливкових гаїв у горах Трамунтана. (Фото: Son Moragues 1921)

"Це честь отримати цю нагороду, яку ми розуміємо як визнання нашого постійного вдосконалення в пошуку досконалості», – сказав Маріано Вальдес.

Головний виконавчий директор Сон Морагес 1921 вітав золоту нагороду компанії за органічне середовище Empeltre. ​"Ця відзнака підтверджує, що ми на правильному шляху», – сказав він.

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Компанія зосереджується на виробництві оливкової олії з органічно вирощених столітніх дерев на сухих кам’яних терасах у центрі гір Трамунтана.

"Цього року нам пощастило з погодою, і сезон був хорошим», — сказав Вальдес. ​"Проте зростаюча нестабільність клімату, нерегулярні опади, м’яка зима та екстремальне літо роблять виживання цієї цінної природної та культурної спадщини дедалі складнішим».

Son Moragues 1921 виходить на нові ринки, і Вальдес вважає, що нагорода допоможе компанії залучити нових клієнтів.

"Знаючи престиж, який надає ця відзнака, ми прогнозуємо важливий поштовх у консолідації нашого бренду, який не міг статися в кращий час», — сказав він.

На материковій частині Іспанії виробники в Кастилії-Ла-Манчі, другому за величиною виробничому регіоні країни, відсвяткували дев'ять перемог NYIOOC нагороди.

Серед переможців було понад 750 сімей які входять до соціального кооперативу Olivarera de Valdepeñas, також відомого як Коливал, яка отримала золоту нагороду за середню Arbequina.

Посуха та високі температури призвели до зниження виробництва, але покращили органолептичну якість для членів Colival. (Фото: Colival)

"Наш успіх — це робота в команді з фермером», — сказала Єва Діас, речниця кооперативу.

Оскільки оливкова олія першого віджиму починається з високоякісних плодів, вона похвалила фермерів-учасників за їх вирішальну роль в іншому успішному сезоні у Вальдепеньясі, приблизно за дві години на південь від Мадрида.

"Ми консультуємо фермера щодо оптимального часу збору врожаю, жертвуючи продуктивністю в обмін на якість», — сказав Діас. ​"Таким чином ми отримуємо оливковий сік з органолептичними якостями, відмінними від інших олій. На олійниці ми балуємо оливки, працюючи без температури, швидкий процес і отримання повного продукту поліфеноли».

Незважаючи на те, що Кастілья-Ла-Манча не постраждала від впливу спекотної погоди та посухи, Діас сказав, що нестача води сприяла успіху кооперативу на Всесвітньому конкурсі.

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"Кастилья-Ла-Манча пережила сильну посуху та дуже суху температуру влітку, що спричинило водний стрес у плодах і, отже, призвело до гостроти та гіркоти в олії», – сказала вона.

Діас вважає, що постійний успіх на Всесвітньому конкурсі – Colival був нагороджений у кожному з останніх дев’яти випусків конкурсу – допомагає кооперативу експортувати товари на прибутковий ринок Північної Америки.

Вона сказала, ​"Вплив перетворюється на стратегію маркетингу та продажів у регіоні Північної Америки. Нагороди – це позиціонування бренду».

У сусідній Естремадурі – третьому за величиною виробничому регіоні Іспанії, який пережив найбільше збільшення виробництва у 2023/24 врожайному році – команда позаду Маркіз де Вальдуеса також відзначили роль їхніх двох останніх нагород Всесвітнього конкурсу в експорті їхніх продуктів.

Алонсо та Фадрік Пералес (Фото: Marqués de Valdueza)

Компанія, яка походить від дому Альвареса де Толедо і виробляє оливкову олію з 1624 року, відсвяткувала Золоті нагороди для пари середніх сумішей: її флагманські бренди Maqués de Valdueza та Merula.

"Постійно отримуючи NYIOOC Нагороди, ми змогли дати відчутний доказ ринку, що Marqués de Valdueza — це оливкова олія, яку можна віднести до найкращих у світі», — сказав менеджер з продажу Джон Канчілла. ​"Ми вважаємо, що ця нагорода підвищила престиж нашої нафти і, у свою чергу, допомогла продажам на дуже конкурентному ринку США».

Заперечуючи труднощі, з якими стикається виробництво оливкової олії першого віджиму, Канчілла пояснює успіх компанії вертикально інтегрованим землеробством і борошном, що дозволяє контролювати якість на кожному етапі процесу.

"Найважливішим елементом, який дав нам цю видатну олію, є постійне застосування нашого інтегрованого методу виробництва», — підтвердив Канчілла. ​"Цей метод передбачає ретельне планування та виконання норм і процедур, які дають нам оливкову олію Marqués de Valdueza, здатну постійно вигравати NYIOOC Золота нагорода, рік за роком».

"Ми бачимо, що вся наша наполеглива праця окупається і що багатовікові традиції виробництва оливкової олії не пропали даремно для сім’ї Вальдуеза», – підсумував він.