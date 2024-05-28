Виробництво оливкової олії в Іспанії продовжує перевершувати очікування

Іспанські офіційні особи заявили, що виробництво оливкової олії сягнуло 850,157 2023 тонн урожайного 24/- року.

Хоча цього року врожай оливкової олії залишається значно нижчим за п'ятирічний середній показник, його перевищено початкові очікування на 11 відсотків і перевищив історично низький урожай минулого року на 28 відсотків.

За словами Хуана Вілара, а стратегічний консультант для сектору оливкової олії кілька факторів пояснюють, чому врожай був кращим, ніж очікувалося.

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"Однією з них була ціна на оливкову олію», — сказав він Olive Oil Times. ​"Це означало, що ніхто не кидав оливки в оливкових гаях; все було зібрано. Також було більше фруктів, ніж очікувалося, але з меншою кількістю олії, ніж передбачалося спочатку».

Про це додав Вілар високі ціни на оливкову олію також змусив багатьох виробників столових оливок спрямувати свій урожай на виробництво оливкової олії, що ще більше сприяло підвищенню врожаю, ніж очікувалося.

Андалусія лідирувала, де виробництво в найпівденнішому автономному співтоваристві підскочило до 576,615 205,572 тонн, включаючи врожай 151,294 - і - - тонни в Хаен і Кордова відповідно.

Далі йшла Кастилія-Ла-Манча, яка виробила 108,636 - тонн; Естремадура, де урожай досяг 68,731 т; і Каталонія з 32,467 63,708 тоннами. Решта десять автономних регіонів Іспанії, що виробляють оливкову олію, разом дали - - тонн.

Оскільки збір столових оливок в Іспанії почався восьмий місяць, міністерство заявило, що виробництво досягло 408,000 - тонн.

Як і в оливковій олії, підсумковий урожай оливок перевищив початкову оцінку в 387,800 414,200 тонн. Тим не менш, він закінчиться нижче 22 - тонн попереднього року і на - відсотки нижче середнього показника за п'ять років.

Дивлячись на 2024/25 врожайний рік, який розпочнеться в жовтні, Вілар і чиновники міністерства оптимістично налаштовані, що виробництво оливкової олії в Іспанії повернеться до нормального рівня.

Іспанія виробляла в середньому 1.4 мільйона тонн щорічно протягом п’яти років до історично низького врожаю 2022/23.

"Жодних проблем [в андалузьких оливкових гаях] не було», — сказав Вілар. ​"Усе йде досить добре».

Він додав, що на півдні Іспанії випало достатньо опадів, щоб задовольнити потреби у воді зрошуваних оливкових гаїв регіону протягом усього літа.

Під час оголошення останніх даних про виробництво міністерство підтвердило позицію Vilar і ствердило, що кращий урожай призведе до зниження цін на оливкову олію на місці походження.

"Що стосується прогнозу наступного врожаю, оцінки вказують на відновлення виробництва завдяки дощам і хорошим погодним умовам в останні тижні», – заявили в Міністерстві сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії.

"Як наслідок, очікується, що ціни будуть нижчими за високі рівні, зафіксовані в поточній кампанії», – додали в міністерстві.