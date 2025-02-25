За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства країни, Іспанія виробила 1.38 мільйона метричних тонн оливкової олії в 2024/25 врожайному році, при цьому більшість оливок було зібрано та подрібнено.

Хоча цьогорічний урожай не досягне 1.65 млн тонн, прогнозованих до початку жнив у жовтні, це значно більше, ніж 665,800 - тонн випущено в 2022/23 і 852,600 - тонн наступного року.

Іспанія була готовий до великого врожаю після вологої зими та м’якої весняної температури. Проте відсутність опадів наприкінці літа та на початку осені, екстремальні погодні явища, зокрема град, та дефіцит робочої сили призвело до зниження загального обсягу виробництва.

Південне іспанське автономне співтовариство Андалусія лідирувало, виробництво якого досягло майже 981,000 574,295 тонн до кінця січня, незадовго до публікації останніх даних про національне виробництво. Для порівняння, Андалусія виробила - - тонн у попередньому врожайному році.

Найбільше зростання відбулося в провінції Хаен, де виробництво зросло більш ніж удвічі, з 205,387 2023 тонн у 24/469,562 році до - - тонн на кінець січня.

"У нас ще є лютий і частина березня, що може додати ще кілька тонн до загального виробництва», – сказав Луїс Карлос Валеро, менеджер і речник Асоціації молодих фермерів у Хаен (Asaja-Jaén).

Інше помітне зростання спостерігалося в сусідніх провінціях Кордова (з 150,084 245,205 до 55,314 105,222 тонн) і Гранада (- - до - - тонн).

Другий і третій за величиною регіони Іспанії з виробництва оливкової олії, Кастилія-Ла-Манча та Естремадура, також зазнали значного зростання виробництва.

авт. Спільнота 2024/25 пров. (mT) 2023/24 (мТ) % Зміна Андалусія 980,994 574,295 71 Арагон 7,152 17,573 -59 Балеарські острови 244 1,247 -80 Країна Басків 122 105 16 Кастилія-Ла-Манча 130,672 108,620 20 Кастилія і Леон 1,429 1,497 -0.3 Каталонія 14,852 32,057 -44 Естремадура 76,442 68,721 11 Галісія - 6 - Ла-Ріоха 2,826 2,657 6 Мадрид 3,659 3,202 14 Мурсія 4,209 7,828 -46 Наварра 7,041 6,521 8 Валенсія 4,919 22,498 -78 Джерело: Міністерство сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії

До кінця січня фермери та мельники в Кастилії-Ла-Манчі виробили 130,672 108,620 тонни порівняно зі 2023 24 тоннами в -/- році.

Хуліан Мартінес Лізан, регіональний міністр сільського господарства, розповіли місцеві ЗМІ що він очікує закінчення жнив ​"вище, ніж у середньому за останнє десятиліття», на 140,000 тис. тонн.

Тим часом виробництво в сусідній Естремадурі зросло 68,721 2023 тонн у 2/-4 до 76,442 тонн за перші чотири місяці врожайного року, який розпочався 1 жовтня.st.

В результаті високого врожаю запаси оливкової олії зросли до 865,176 2024 тонн, і іспанська влада очікує, що Іспанія завершить урожайний рік 25/295,389 у вересні з - - тоннами.

Для порівняння, Іспанія закінчила січень 2024 року з 733,900 2023 тоннами, а врожайний 24/190,389 рік – - - тоннами оливкової олії.

Повернення середнього врожаю та відновлення запасів оливкової олії призвело до різкого зниження цін на місці походження з більш поступовим зниженням цін у супермаркетах.

Про це свідчать дані ІнфаОливи оливкова олія першого віджиму ціни суттєво знизилися з рекордно високих 8.988 євро за кілограм у січні 2024 року до 3.933 євро на момент написання статті.

Подібним чином ціни на оливкову олію першого віджиму впали з 8.717 євро до 3.663 євро за кілограм, а лампанте впав з 8.563 євро до 3.490 євро.

Відповідно до звітів Las Provincias, ціни також знизилися на оливкову олію першого віджиму в кількох великих мережах супермаркетів, коливаючись від падіння на 0.20 євро за літр до зниження на 0.60 євро за три літри.

Віктор Ройг, генеральний менеджер Deoleo в Іспанії, сказав Las Provincias що він очікує, що виробництво досягне 1.4 мільйона тонн в Іспанії при збереженні тиску на зниження цін.

"Коли продукту немає, це відображається на цінах, а потім є, це помітно по дуже значному падінню, яке чітко видно на полицях, і це тренд, який буде зберігатися до наступного врожаю», – сказав він.

"Логічно, що ми переходимо до цін 2021 і 2022 років, від 3 до 4 євро», — додав Ройг. ​"Весь контекст позитивний як для категорії, так і для споживача».