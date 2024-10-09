Південноафриканські фермери насолоджуються відновленням виробництва

Виробники оливок у Південній Африці отримали плідний урожай, а обсяги виробництва досягли найвищого рівня за останні роки.

"Оливковий сезон 2024 року для південноафриканських виробників був дуже успішним», — сказала Венді Петерсен, виконавчий директор галузевої асоціації SA Olive.

За оцінками, виробництво оливкової олії в Південній Африці досягло 1.6 мільйона літрів протягом урожайного 2023/24 року, що є значним збільшенням порівняно з 1.2 млн літрів звітували за попередній рік. Річний обсяг виробництва зазвичай коливається від 1.5 до двох мільйонів літрів.

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"Ми спостерігали загальне середнє зростання від виробників від десяти до 20 відсотків, з якістю оливкова олія першого віджиму бути дуже хорошим», - сказав Петерсен. ​"Виняткова якість столових оливок і оливкової олії першого віджиму цього сезону підкреслює відданість і наполегливу працю наших виробників».

"Це також відображає сприятливі умови вирощування та досвід, які сприяли досягненню таких високих стандартів», – додала вона.

Команда зростаючий успіх південноафриканських виробників оливок на міжнародній арені, наприклад на NYIOOC World Olive Oil Competition, вказує на зміщення уваги в бік якості.

Ці результати також демонструють стійкість місцевої оливкової промисловості, яка подолала численні виклики протягом сезону.

"Високі затрати залишаються серйозною проблемою для наших виробників», — сказав Петерсен. ​"Витрати на електроенергію та витрати залишаються головними перешкодами в сільському господарстві, і оливкова промисловість не є винятком», – додала вона, маючи на увазі часті перебої з електроенергією, які вражають країну.

"Оливкова промисловість також дуже трудомістка, і це безпосередньо впливає на ціну продукту», – пояснив Петерсон. ​"Окрім впливу на ціни, це також безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту, якщо його не переробляти одразу після збирання».

Південна Африка імпортує велику кількість оливкової олії першого віджиму з-за кордону, і її чисте виробництво нижче, ніж її споживання.

Конкуренція з боку іноземних продуктів створює додатковий тиск на місцевий ринок оливкової олії першого віджиму.

"У Південній Африці наші виробники не отримують державної підтримки, як це відбувається в інших країнах-виробниках оливкової олії», — сказав Петерсен.

"Цей ціновий тиск призвів до того, що на прилавки роздрібної торгівлі Південної Африки потрапила дешевша імпортна олія, і південноафриканські виробники почали конкурувати з субсидованим, дешевшим імпортним продуктом гіршої стандартної якості», — додала вона.

Крім того, на ціноутворення південноафриканських оливкових олій, особливо оливкової олії першого віджиму, безпосередньо впливає той факт, що ці продукти не обкладаються ПДВ за нульовою ставкою.

"Це впливає на конкурентоспроможність на ринку. Інші рослинні олії та олії з насіння мають нульову ставку ПДВ, що робить порівняння ціни несправедливим», – додав Петерсен, натякаючи, що споживачі все ще дуже уважні до ціни.

Бренда Вілкінсон сказала, що завдяки ранньому збору врожаю Rio Largo вдалося уникнути деяких кліматичних проблем, з якими стикаються інші виробники. (Фото: Rio Largo Olive Estate)

Вавилонсторен, а історична ферма розташоване біля підніжжя Сімонсберга у південноафриканській винній долині Франшхук, повідомило про чудові результати за сезон.

"Загалом і кількість, і якість продукції були високими», – сказав Петрус ван Іден, фахівець з виробництва оливкової олії Babylonstoren. ​"Ми побачили незначне збільшення обсягів порівняно з 2023 роком, особливо з нашими оливками Frantoio, оскільки більше наших дерев досягли зрілості».

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"Поворот був кращим, ніж очікувалося», – додав він. ​"Якість була чудовою, олія відповідала нашим високим стандартам і демонструвала багатообіцяючі характеристики з точки зору свого смакового профілю».

Ферма зіткнулася з труднощами, включаючи тривалу літню спеку та пізні зимові дощі. ​"Спека створила стрес для посівів, а пізні дощі вплинули на останню частину врожаю, що ускладнило його завершення, як було заплановано», — сказав ван Іден.

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На Ріо Ларго, а лауреат багатьох нагород виробник оливкової олії в долині Шерпенхойвель у Західній Капській провінції, ферма очікувала повільніший урожай, ніж їхній рекордний урожай у 2023 році.

"Якість була винятковою, і ми змогли зібрати врожай завчасно до сильних зимових опадів», – сказала співвласниця Бренда Вілкінсон. ​"Деякі наші колеги-виробники з великими врожаями постраждали від повені та вологої погоди пізніше в сезоні, що негативно вплинуло на якість».

"Наші оливкові олії показали більше поліфеноли але залишився збалансованим із дуже хорошими врожаями олії», – додала вона. ​"Загалом наші оливкові олії мають гарний аромат і дуже чисте відчуття в роті з довготривалою гостротою».

Ріо-Ларго довелося боротися з розрядкою навантаження, евфемізмом для запланованих державою відключень світла, як і багато інших.

"Це виклик для більшості південноафриканців», – сказав Вілкінсон. ​"У нашому випадку це вдалося подолати за рахунок виробництва електроенергії від сонячної енергії та дизельного генератора в маєтку».

Погана погода та ненадійні послуги мали більш серйозний вплив у деяких регіонах. У цих областях очікування були вищими, ніж фактичні результати.

У той час як багато виробників зіткнулися з шаленим урожаєм, деякі погодні умови призвели до того, що врожайність була нижчою, ніж очікувалося. (Фото: Darling Olives)

"Це був складний сезон збору врожаю в часи значного попиту на оливкову олію», – сказала Ніколь Коен, менеджер з виробництва Darling Olives. ​"Урожай був набагато меншим, ніж ми сподівалися».

Darling Olives, розташована приблизно за 70 кілометрів на північ від Кейптауна, є відомим виробником оливкової олії першого віджиму та столових оливок.

"Найбільшим завданням для нас було зібрати достатні обсяги для обслуговування ринку», — сказав Коен.

Він додав, що підвищення обізнаності споживачів має вирішальне значення для ринку оливкової олії преміум-класу.

"Незважаючи на те, що ціни на оливки першого віджиму залишаються вищими, ніж зазвичай, ми бачимо, що споживачі все ще купують високоякісні оливкові олії першого віджиму», – зазначив Коен.

Ван Іден з Babylonstoren також зауважив, що виробники високоякісних продуктів повинні бути в центрі уваги споживачів.

"Ще є місце для додаткової освіти та залучення», – сказав він. ​"Оскільки люди стають більш уважними до здоров’я та цікавляться кулінарною якістю, вони починають цінувати переваги та універсальність оливкової олії».

Спеціаліст компанії з оливкової олії попередив, що ціна підштовхнула деяких клієнтів спробувати доступні альтернативи, такі як олія авокадо.

"Я вважаю, що олеотуризм міг би значно підвищити обізнаність у ширшому масштабі, пропонуючи практичний досвід навчання та дегустації, що поглибило б оцінку споживачів», – сказав ван Іден.

"Зрештою, пристрасть до оливкової олії, поділена через автентичні історії та досвід, сприятиме більшій обізнаності та лояльності споживачів», – підсумував він.