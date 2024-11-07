Південноафриканські бренди знову сяють на світовій конкуренції

Виробники оливкової олії з Південної Африки святкують другий найкращий результат на виставці NYIOOC World Olive Oil Competition, заробивши 12 нагород (сім золотих і п'ять срібних нагород) із 19 записів.

Учасники з найпівденнішої африканської країни закріпили свої позиції в конкурсі, повільно, але неухильно покращуючи свій рейтинг серед країн Південної півкулі.

Хоча країна все ще є відносно невеликим виробником порівняно з іншими країнами нижче екватора, південноафриканці все більше зосереджуються на високій якості оливкова олія першого віджиму: минулого року виробники заробили а рекордні 16 нагород з 16 робіт на Всесвітньому конкурсі.

За даними Південноафриканської асоціації оливкової промисловості (SA Olive), 95 відсотків оливкової олії, що виробляється в Південній Африці щороку, класифікується як extra virgin.

Якість південноафриканських виробників оливкової олії, якої досягли протягом багатьох років, також привернула увагу місцевих професіоналів, які шукали найкращі олії для свого бізнесу.

"Ми отримуємо кустарні, фантастичні продукти», – сказав шеф-кухар і ресторатор Кейптауна Крістоф Дехоссе. ​"Немає причин купувати оливкову олію з Європи, яка знаходиться за 10,000 - кілометрів».

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Фермери країни також почали вирощувати оливкові дерева, що зробило оливкове господарство найшвидшим сільськогосподарським підсектором у країні з 20-відсотковим щорічним темпом зростання.

У 2024 врожайний рік, який тривав приблизно з середини березня до початку липня, фермери та мельники в Південній Африці насолоджувалися як чудовим урожаєм оливкової олії в 1.6 мільйона літрів (приблизно 1,760 тонн), так і високоякісною свіжою олією в більшості виробничих регіонів країни.

Однак сектору довелося подолати труднощі, спричинені нестабільною погодою та частими відключеннями електроенергії через збої в електромережі країни. Це змусило виробників ретельно спланувати та виконати свої операції, щоб забезпечити належний урожай та подрібнення оливок.

Розташований між історичним містом Стелленбош і долиною Банхук у Західному Кейпському регіоні країни, Оливки Токара витримав несприятливі умови під час збирання врожаю, щоб отримати золоту нагороду за свою одноіменну органічну середню суміш з італійських сортів.

Оливки Tokara отримали золоту нагороду за середню суміш, виготовлену з італійських сортів оливок. (Фото: оливки Tokara)

"Команда Tokara дуже схвильована, оскільки отримати золоту нагороду на виставці було величезним досягненням NYIOOC”, – сказав Герт ван Дайк, операційний менеджер компанії. ​"Це чудовий момент, щоб відсвяткувати успіх і мотивувати всіх продовжувати прагнути до досконалості в майбутньому».

Ван Дайк зазначив, що цього року шлях Tokara до успіху був непростим, оскільки екстремальні погодні умови та відсутність дощу вплинули на врожай оливкової олії компанії.

"Природа сприяла виникненню кількох екстремальних проблем під час збору врожаю, оскільки ми зазнали великих втрат урожаю через сильний шторм на початку квітня, тоді як звичайні зимові опади були відсутні під час збору врожаю», — сказав він.

"Ці явища сприяли прискореному дозріванню нашого врожаю оливок, змушуючи нашу оливкову фабрику переробляти більший обсяг оливок на день, ніж зазвичай», – додав ван Дайк.

Mardouw Investments, інший виробник із Західної Капської провінції, де виробляється 95 відсотків оливкової олії в країні, повторив свій успіх у минулорічному конкурсі, вигравши ще одну пару золотих нагород цього року.

За останні шість років компанія Mardouw Investments отримувала нагороди від World Competition. (Фото: Mardouw Investments)

Mardouw отримав нагороду за однойменну середню суміш оливок Favolosa та Coratina та моносорт оливок Frantoio, продовживши свою переможну серію у Всесвітньому конкурсі.

"Ці нагороди значать для нас багато», — сказав генеральний менеджер Філіп Кінг. ​"Ми завжди вірили, що ми виробляємо оливкову олію першого віджиму світового класу та нагороджені двома золотими нагородами на такому престижному конкурсі, як NYIOOC знову це величезна честь. Це також демонструє нашу послідовність оскільки ми отримували нагороди шість років поспіль з 2019 року».

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Відносно новий сорт Favolosa, FS17, спочатку був виведений в Італії в 1980-х роках із сорту Frantoio і вважається стійким до бактерії Xylella fastidiosa. Плоди сорту середнього розміру, дозрілі винно-червоні, мають середній або високий вміст поліфенолів.

Кінг сказав, що Mardouw також прагне збільшити свій експорт і планує використовувати NYIOOC нагороди, які він отримав як новий ринковий таран.

"Ми хочемо розвивати наш експортний бізнес зі стратегічним фокусом на східному узбережжі Сполучених Штатів», – сказав він. ​"Я впевнений, що наша послідовність хороших результатів у NYIOOC останні шість років допоможуть проникнути на наш цільовий ринок».

Для 39-річного Лоїзо Манга, власника Ubuntu зі столиці країни, Кейптауна, вигравши нагороду від NYIOOC була мрією життя.

Батько південноафриканської демократії Нельсон Мандела прославив слово Ubuntu, що означає співчуття та доброту. (Фото: Ubuntu)

"Я схвильований і пишаюся", - сказав після цього Манга отримання срібної нагороди для ніжної суміші, що продається в виразно прикрашеній пляшці з традиційним африканським дизайном.

"Ця перемога для всієї безробітної молоді та тих, хто бажає йти за своєю мрією», – додав Манга. ​"У нас є, і ми тільки почали».

Ubuntu, названа на честь слова, прославленого Нельсоном Манделою, що означає співчуття та доброту, є першою компанією з виробництва оливкової олії в Південній Африці, що належить чорношкірим.

Захоплюючись агробізнесом і філантропією, Манга витратив два роки на пошуки оливкової ферми та втілив у життя своє бачення, нарешті заснувавши Ubuntu у 2019 році.

"Оливкова олія першого віджиму Ubuntu — це не просто блискавка», — сказав він. ​"це історія мрії, яка втілюється в життя завдяки наполегливій праці та зосередженості на користі, яку вона принесе людям, з якими вона контактуватиме».

Радість перемоги на NYIOOC також поширився на сусідню долину річки Брід, де Оливковий маєток Ріо-Ларго знову був названий одним із найкращих у світі виробників оливкової олії.

"Отримавши нагороду на NYIOOC, найбільший міжнародний конкурс оливкових олій першого віджиму, є значним досягненням, яке варто відзначити», – сказала співвласниця Бренда Вілкінсон. ​"Це визнання не тільки підвищує впізнаваність нашого бренду, особливо в глобальному масштабі, але також служить еталоном нашої якості порівняно з лідерами галузі».

Багаторазовий переможець Всесвітнього конкурсу, Rio Largo отримав срібну нагороду цього року за середню суміш і отримав нагороди в шести попередніх випусках конкурсу.

"Ця нагорода підтверджує нашу позицію як конкурентоспроможного гравця на ринку, вселяючи довіру до наших продуктів і відкриваючи нові можливості для зростання», – підсумував Вілкінсон.