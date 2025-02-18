Збереження унікальних традицій оливкового господарства на італійському острові Пантеллерія

Вирощування оливок має унікальні особливості на сицилійському острові Пантеллерія, італійському регіоні, найближчому до Африки.

Оливкове дерево культивується за певною системою, що сприяє його горизонтальному росту.

Система запобігає перевищенню висоти дерев над суміжною сухою кам’яною стіною, дозволяючи деревам оптимізувати використання води та справлятися з вітром.

Економічний дохід для дрібних виробників на острові необхідний для кращого захисту цих дерев, багатьом з яких багатовікові, і цієї сталої та стійкої сільськогосподарської практики. - Джанпаоло Рампіні, президент Resilea

Століттями ця сільськогосподарська практика дозволяла вирощувати оливкові дерева та виробляти оливкову олію в екстремальному кліматі вулканічного острова, який характеризується посушливістю та штормами.

Ця система вирощування оливкових дерев ризикує зникнути через відсутність зміни поколінь.

Асоціація Resilea, до цілей якої входить реконструкція та зміцнення місцевих громад, співпрацює з Університетом Палермо для збереження та поширення системи знань, що лежить в основі цієї сільськогосподарської практики, також відомої як ​"Мистецтво розпростертого (або повзучого) оливкового дерева Пантеллерії».

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"Після кількох років роботи в країнах, що розвиваються, ми оселилися в Італії, в Пантеллерії, у 2013 році, маючи намір зберегти знання, що лежать в основі цього методу адаптації до місцевого середовища, розробленого багато років тому виробниками острова», – сказав Джанпаоло Рампіні, президент Resilea. Olive Oil Times.

Під час своєї роботи за кордоном Рампіні сказав, що зникнення сільських громад та їхніх культур у всьому світі є значною загрозою культурному різноманіттю.

"Наша мета — зберегти набір неписаних теоретичних і практичних елементів, визначених дослідженнями як місцеві екологічні знання, які є наріжним каменем сільських громад», — сказав він.

Система обрізки та навчання оливкових дерев Pantelleria включає в себе методи сухого землеробства. Він запобігає наслідкам ​"matticate», слово з місцевого діалекту, яке стосується сильних поривів вітру, що дме з моря вглиб країни під час шторму.

"Ця стійка до клімату практика виникає сьогодні як елемент інтересу в рамках поточного розвитку зміна клімату", - сказав Рампіні. ​"Це стало необхідним у минулому, оскільки на острові не було озер і річок і навіть опріснювальної установки, як сьогодні, і кожен житель збирав дощову воду через дах свого ​"даммузо, традиційний будинок острова».

"Обмежене водопостачання ускладнювало або навіть унеможливлювало традиційне вирощування оливок», – додав він.

Практика спочатку полягає в тому, щоб притиснути гілки щойно посаджених або дуже молодих оливкових дерев до землі за допомогою мотузок і каменів, поки вони не набудуть горизонтального напрямку.

У міру появи нових пагонів потрібно обрізати ті, що ростуть вгору, а ті, що ростуть вниз, залишити рости.

"Одні вважають, що потрібно залишати пагони рости вздовж основних гілок, а інші залишають пагони лише на кінцевій частині головних гілок», — сказав Рампіні.

"Ці варіації є частиною великої кількості інформації, яку Resilea та Університет Палермо прагнуть зібрати та передати новим поколінням у рамках проекту, який зараз триває», – додав він. ​"Це приносить нам велике задоволення, оскільки залучені студенти з ентузіазмом і швидко навчаються».

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На основі мультидисциплінарного та досвідченого підходу студенти віком від 17 до - років вивчають техніку вирощування оливок від літніх виробників за підтримки команди університету, яка збирає інформацію.

Керівники готують звіти та створюють документальні фільми під час польових заходів, присвячених тим, хто навчається в останньому навчальному році.

"Студенти відразу розуміють, що це особливий сільськогосподарський контекст, сформований терасами та сухими кам’яними стінами, і що в ньому ростуть оливкові дерева», – сказав Антоніо Мотісі, професор лісівництва в Університеті Палермо та координатор проекту.

"Дійсно, ми не можемо думати про оливкове дерево та інші види дерев на острові, не беручи до уваги наявність сухих кам’яних стін», – додав він.

Пантеллерія всіяна терасами, обмеженими сухими мурами, які протягом століть будували з вулканічного каміння, видаленого з землі, щоб зробити її придатною для обробітку.

Поряд із садом Пантеско, вольєром, який використовувався для вирощування цитрусових, і даммузо, обидва зроблені з каменю, сухий мур є символом місцевої архітектури.

"По суті, невеликий кліматичний мікросвіт утворений однометровою стіною, яка обмежує терасу та оливкове дерево в межах її висоти», — сказав Мотісі. ​"Ми не знаємо жодного порівнянного типу вирощування оливок у Середземномор’ї».

Більшість оливкових дерев Б'янколілла, і деякі різновиди, ймовірно, також з Тунісу, ще належить ідентифікувати.

Обрізка проводиться взимку і влітку і відіграє ключову роль у системі вирощування оливок. на відміну від звичайні методи обрізки, ця техніка виключає зворотні розрізи.

Мета полягає в тому, щоб уникнути надмірного водного стресу для оливкового дерева під час розвитку нових пагонів.

"Після звичайної обрізки з’являються сильні пагони та пагони», – сказав Мотісі. ​"У цьому випадку натомість деревину основних гілок залишають старіти саме для того, щоб стримати цей інтенсивний розвиток і запобігти лиху рослини протягом літа. А це сприяє цвітінню рослини та зав’язуванню плодів».

У зв'язку з горизонтальним розвитком дерева необхідна своєрідна система дресирування. Основні гілки залишають рости в довжину, і коли вони ось-ось торкнуться землі, між деревиною та ґрунтом кладуть камінь, щоб уникнути контакту.

На відміну від цього, гілки дуже великих дерев часто можна спонукати торкнутися землі та пустити коріння, щоб відродити себе.

"У цьому випадку, коли гілка досягає певної довжини, наприклад чотирьох або п’яти метрів, частина, яка торкається ґрунту, має бути закопана, щоб новий корінь закріпився в підземній точці та оживив гілку, коли вона продовжує рости», – пояснив Мотісі.

На площі 85 квадратних кілометрів Пантеллерія включає гору заввишки 836 метрів і різноманітні водно-кліматичні умови, до яких пристосувалися фермери. Залежно від ділянки використовуються різні підходи до обрізки та підготовки.

"Загальне правило включає кілька винятків», — сказав Рампіні. ​"Наприклад, у Сіба, одному з найвищих районів, деякі рослини мають гілки у формі спіралі, що, ймовірно, дозволило фермерам отримати простір. В інших областях оливкові дерева займають 150 квадратних метрів, іноді вони простягаються на більше терас».

Великі навіси покривають поверхню тераси, захищаючи ґрунт від інсоляції та обмежуючи випаровування вологи, зменшуючи споживання води.

"У цьому контексті все спрямовано на те, щоб зменшити використання води деревом», – сказав Мотісі. ​"Суха кам’яна стіна також відіграє важливу роль, оскільки вона пом’якшує вплив вітру, уповільнюючи повітряний потік і, отже, обмежуючи втрати води через транспірацію».

"Крім того, це, ймовірно, викликає мікрокліматичну динаміку, яка сприяє конденсації вологи в повітрі, дуже складний аспект, який ми досліджуємо», – додав він.

Розпростерті гілки оливкового дерева, вирощені за технікою, розробленою виноградарями на острові Пантеллерія. (Фото: Джанпаоло Рампіні)

Згідно з наявними даними, оброблена площа Пантеллерії скоротилася з понад 80 відсотків у середині минулого століття до менш ніж 20 відсотків сьогодні, що свідчить про багато запущених фруктових садів.

Resilea взяла на себе зобов’язання одужання покинуте оливкові гаї та виробництво оливкової олії першого віджиму протягом кількох років. Зараз асоціація планує створити громадську компанію.

"Ми вважаємо, що економічний прибуток для дрібних виробників на острові необхідний для кращого захисту цих дерев, багатьом з яких багатовікові, і цієї сталої та стійкої сільськогосподарської практики», — сказав Рампіні. ​"Робота в такому специфічному середовищі потребує великих зусиль і великих витрат, оскільки не можна використовувати механічні засоби, і все робиться вручну».

"Наша мета — зробити цю практику економічно стійкою, дозволяючи виробникам контролювати весь виробничий ланцюг», — додав він.

Транспортування оливок, які відправляються кораблем до Трапані, Сицилія, протягом кількох годин після збору та подрібнення на місцевому млині також створює додаткові витрати.

Фермери на острові також знаходяться під загрозою, якщо пором скасовується на кілька днів через погану погоду, затримується доставка фруктів і погіршується якість.

План Resilea передбачає будівництво фрезерного підприємства, яке належить компанії, щоб запобігти цим проблемам і забезпечити підвищену функціональність.

"У Пантеллерії є хороший млин, але для наших цілей нам потрібно інше обладнання», — сказав Рампіні. ​"Ми прагнемо створити найсучаснішу двофазну технологію, яка може добре працювати з невеликими обсягами оливок у поєднанні зі сховищем, обладнанням для розливу та системою повторного використання побічних продуктів».

З цінністю стійкості в основі та прагненням бути комплексним, проект включає дослідницький компонент.

"Ми діємо відповідно до принципів циркулярної економіки», – сказав Рампіні. ​"Серед гравців, які працюють над створенням громадської компанії, є PlantaRei Biotech, стартап під керівництвом Олени Сгараватті, який зосереджується на продуктах з високою доданою вартістю з відходів виробництва. В даний час вивчається оливкове листя цих дерев для екстракції поліфеноли».

"Ми раді сказати, що місцеві громадські інституції підтримують наш проект», – підсумував він. ​"Ми можемо виробляти високоякісну оливкову олію першого віджимання, сприяючи сталому розвитку. Доходи від продажів будуть реінвестовані, щоб розширити можливості малих виробників і захистити такий цінний ландшафт, екологічну та культурну спадщину».