Виробництво оливкової олії в Римі на державній фермі підтримує громаду та стійкий розвиток

Місто Рим виробляє оливкова олія першого віджиму з 1,500 столітніх оливкових дерев, розташованих у Tenuta di Castel di Guido, найбільшій у Європі державній фермі площею 2,000 гектарів.

Органічна суміш, виготовлена ​​з типових місцевих сортів Франтуйо, Пендоліно та Леччіно, була представлена ​​публіці під час першого фестивалю оливкової олії, який відбувся в маєтку 15 грудня.th.

Це також був привід відзначити нещодавно отримане Оліо ді Рома PGI сертифікація.

Оливкова олія першого віджиму частково використовується для проектів солідарності, а решта продається. Дохід від продажу реінвестується в управління та обслуговування ферми.

"Урожай оливок у Тенута-ді-Кастель-ді-Гвідо має велике значення для Риму, оскільки це рідкісний приклад міста, яке має власне виробництво оливкової олії першого віджиму», – сказала Сабріна Альфонсі, радник Риму з питань сільського господарства. Olive Oil Times.

"Цінність цього продукту полягає, з одного боку, у його високій якості, а з іншого – в тому, що він є інструментом для впровадження інклюзивних та екологічних проектів», – додала вона.

Згідно зі щорічно оновлюваною угодою, Рим вже давно виробляє оливкову олію в маєтку Кастель-ді-Гвідо, що належить регіону Лаціо. Проте нещодавно міська влада підписала нову угоду з обласною радою й отримала господарство в довгострокове управління.

У заяві міської ради йдеться, що багаторічне безпосереднє управління майном дозволить краще організувати діяльність, відкривши можливість реконструкції, включно з будівництвом оливкового млина.

Фермерський будинок із музеєм сільської спадщини в Тенута ді Кастель ді Гвідо в Римі (Фото: Міністерство сільського господарства міста Рим)

Над кількома новими проектами вже працюють. Відновлювані джерела енергії незабаром будуть живити ферму, а система переробки та компостування буде застосована, щоб звести відходи до нуля.

Крім оливкової олії Tenuta di Castel di Guido виробляє органічні фрукти, овочі, злаки та молоко. Він використовується для розведення великої рогатої худоби, а на його пасовищах знаходиться найбільше стадо корів маремма в Лаціо. Маєток складається з різноманітних екосистем, включаючи ліси та середземноморські чагарники.

Витоки маєтку сягають римських часів, коли територія вже була присвячена сільськогосподарській діяльності. Протягом століть маєток переходив під контроль різних власників, включаючи католицьку церкву та національний уряд.

Оливковий сад площею 30 гектарів примикає до фермерського будинку, де розташований невеликий музей сільської спадщини. Будівля, побудована на початку 1940-х років, раніше служила зовсім іншим цілям; під час фашистського режиму, коли ферму було перетворено на трудовий табір, її використовували як ліжку для в’язнів та інтернованих цивільних.

Нині в усіх будівлях садиби проводяться освітні заходи та ініціативи некомерційних об’єднань та організацій. Серед них LIPU, Італійська ліга захисту птахів, яка контролює 250 гектарів.

Столітній оливковий гай у Тенута-ді-Кастель-ді-Гвідо в Римі (Фото: Ylenia Granitto)

Tenuta di Castel di Guido, де мешкають численні види флори та фауни, є частиною Natura 2000, мережі охоронюваних територій, створених Європейським Союзом для збереження найцінніших видів і середовищ існування, які перебувають під загрозою зникнення.

Завдяки цьому статусу територія підлягає суворим правилам для захисту її біорізноманіття. Однак відвідувачі можуть вільно відвідувати маєток і брати участь в екскурсіях.

"Сільське господарство в Римі означає участь, зростання громади, солідарність і сталість», – сказав Альфонсі. ​"Це реальність у різних районах міста, наприклад, у районах Нуова Тор Вергата та Торре Спакката, де громадські об’єднання піклуються про оливкові дерева в громадських парках і роздавайте отриману олію нужденним».

"Якісне органічне сільське господарство робить значний внесок у захист навколишнього середовища, ґрунту та ландшафту», – додала вона. ​"Крім того, отриманий сертифікат Olio di Roma PGI демонструє, що продукція нашої території може бути визнана як досконала, будучи рушійною силою економічного та туристичного розвитку».