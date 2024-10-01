Зростання цін супроводжує збирання врожаю в Австралії

Extra Virgin ціни на оливкову олію в Австралії нещодавно зросли до безпрецедентного рівня.

Візит на полиці супермаркетів Мельбурна показав, що він середньої якості оливкова олія першого віджиму зараз може коштувати понад 25 австралійських доларів (15 євро) за літр.

В останні місяці ціна на імпортну оливкову олію першого віджиму значно перевищила ціни на продукцію австралійського виробництва, змінивши давню ринкову тенденцію.

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Однак є ознаки того, що ці тенденції зростання цін можуть незабаром зменшитися, включаючи сприятливий урожай для більшості австралійських виробників оливкової олії в останньому врожаї та очікуване відновлення виробництва оливкової олії в Європі в майбутньому сезоні.

"Жнива були близько що очікувалося", - сказав Майкл Саутан, виконавчий директор Австралійської оливкової асоціації (AOA). Olive Oil Times.

"Це був вихідний рік, тому ми очікували, що врожайність буде нижчою, але вона була кращою, ніж попередній вихідний рік у 2022 році», — пояснив Саутан, маючи на увазі природний альтернативний цикл плодоношення оливкового дерева.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

"У деяких регіонах морози або спекотні вітри під час цвітіння призводили до того, що плоди майже не зав’язувалися, але, на щастя, це не стосується основних районів вирощування оливок», – додав він.

Деякі збитки були отримані від оливковий мереживний жучок. Хоча комаха може призвести до того, що оливкові дерева втратять листя, її вплив був меншим, ніж очікувалося.

"Особливо це було проблемою для деяких невеликих гаїв, оскільки цей шкідник не впливав на них у минулому», — сказав Саутан. ​"Тим не менш, це місцева комаха, яка існує вже багато років. Більш прохолодне та вологе попереднє літо сприяло збільшенню чисельності оливкового жука».

У той час як великі виробники оливкової олії можуть отримати вигоду від ефекту масштабу, щоб компенсувати зростання витрат виробництва, менші виробники часто стикаються з іншою ситуацією.

Природні явища були лише однією з багатьох проблем, з якими зіткнулися австралійські виробники високоякісної оливкової олії.

Витрати на робочу силу продовжують викликати головний біль у дрібних виробників по всій Австралії. (Фото: Ashbolt Farm)

"Урожай був меншим, ніж у більшість років. Це було пов’язано з посухою та погодою, яка вплинула на цвітіння. Крім того, минулого року ми провели серйозну обрізку», — сказала Енн Ешболт, співвласниця ферми Ешболт на південному австралійському острові Тасманія.

"В Австралії завжди йдеться про робочу силу та вартість обрізки та збирання врожаю», – додала вона. ​"У великих гаях можна використовувати масивні машини Colossus. У менших гаях, як у нас, оливки збирають ручними граблями».

Кілька інших виробників високоякісної оливкової олії першого віджиму також вказали на зростання витрат виробництва як на проблему, з якою вони зіткнулися цього року.

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"Після пандемії найбільшою проблемою було не виходити за межі бюджету, особливо через зростання вартості робочої сили та витратних матеріалів», — сказали Стівен і Суй Там, власники Cape Shanck Olive Estate.

Ферма, розташована в південно-східній частині материка Австралії у штаті Вікторія, також мала справу з суворими погодними умовами.

"Пізня весняна сильна злива збіглася з періодом цвітіння. Це дійсно вплинуло на кількість плодів на деревах», – сказав Там. ​"Після сухого та досить теплого літа температура різко впала, що супроводжувалося частими сильними дощами, що вплинуло на дозрівання наших фруктів».

Цікаво, що збір врожаю розпочався пізніше, ніж зазвичай, починаючи з середини травня з першими деревами Leccino.

"Кількість зібраного врожаю була загалом нижчою, ніж у попередні роки, що не є несподіваним, враховуючи наслідки весняних дощів», — сказав Там.

Ці незвичайні умови також вплинули на інші важливі аспекти виробництва оливкової олії першого віджиму. ​"Загалом, оливкова олія наших п’яти сортів була м’якшою, що незвично для сортів Picual та Picholine. Це, безсумнівно, може підійти комусь", - сказав Там.

У північній частині Вікторії виробники зіткнулися з епізодами весняних заморозків, які негативно вплинули на виробництво.

"Наш урожай був задовільним», – сказав Джон Саймінгтон, власник Оази Оливки. ​"Ми втратили багато цвітіння через заморозки минулої весни, тому наші очікування були нижчими, ніж зазвичай, і результат урожаю прийшов до нижньої межі діапазону очікувань».

Заморозки під час цвітіння знизили врожайність для виробників Oasis Olives. (Фото: Oasis Olives)

"Клімат завжди є ускладнюючим фактором, оскільки щороку він різний. Цей сезон дуже сприятливе літо, оскільки фрукти дозріли, що призвело до м’якшої олії, ніж зазвичай», – додав Саймінгтон. ​"Клімат поза нашим контролем, але ми прагнемо змінити поєднання сортів наших найкращих оливкових олій, щоб зробити їх трохи складнішими або міцнішими залежно від умов».

Сімінгтон зазначив, що складні оливкові сезони ще більше ускладнюють виробництво оливкової олії.

"Спроба забезпечити якість завжди передбачає певні компроміси. Якщо це вибір між раннім збиранням урожаю для якості або пізнім для кількості, ми раді вибрати якість, але це не завжди так однозначно», – сказав він.

"Якщо ми збираємо наші преміальні сорти, такі як Coratina або Picual, дуже рано для отримання особливо якісної оливкової олії, затримуючи інші сорти, ми можемо збільшити ризик антракноз зниження якості оливкової олії з деяких чутливих сортів, таких як Leccino або Barnea», – додав виробник.

"Логістично неможливо зібрати весь урожай так швидко, як хотілося б, тому нам потрібно піти на компроміси», — пояснив Саймінгтон.

На протилежному кінці країни, у Західній Австралії, фермери зіткнулися з надзвичайно незвичайними погодними умовами, подібними до останніх років у південній Європі, з підвищенням температури та сильною посухою.

Ян Вайлдлі, власник Sherwood Springs, керує приблизно 1,000 оливковими деревами з 1999 року, коли ферма висадила оливкові сорти Frantoio, Leccino, Pendolino та Minerva.

"Останній урожай у травні 2024 року був значно нижчим за очікування», — сказав Вайлдлі. ​"Кількість опадів протягом останніх двох зим була значно нижчою за середню, і хоча дерева зрошуються влітку, брак вологи в ґрунті означав менший ріст весняного листя. Цвітіння було легким і нерівним».

"Влітку очікується спекотна суха погода. Але 2023/24 був винятковим», – додав він. ​"Нульова кількість опадів з жовтня 2023 року до травня 2024 року та тривалі дні з температурою вище 40 ºC».

Wildly також вказав на нову проблему: пошкодження, завдані папугами Port Lincoln Ringneck.

"Він походить з Австралії та мешкає в лісах на південному заході, харчуючись квітами та плодами евкаліптових дерев», — сказав він. ​"Нещодавно вони виявили, що оливки є легким джерелом їжі. Папуги відкушують плодову гілку, коли оливки дозрівають, харчуючись плодами та насінням на землі».

"Втрачається не лише поточний урожай, а й плодоносна гілка на наступний рік», – додав він. ​"Відсутність належної обрізки протягом багатьох років також сприяла. Цю проблему було вирішено шляхом узгоджених зусиль, щоб на кожному дереві закріпити одну або дві гілочки-риштування. Ранні ознаки надихають із сильним новим ростом».

"Місцевий ринок сильний, але низька врожайність зазвичай підвищує ціни, можливо, до такої міри, що деякі споживачі переключаться на більш дешеву альтернативу, таку як ріпакова олія», — попередив Вайлдлі.

За словами Саутана, ​"Основні можливості з нинішніми цінами на оливкову олію першого віджиму полягають у тому, щоб великі сільськогосподарські підприємства диверсифікували свою діяльність за допомогою великих лісових насаджень, особливо там, де у них є вода для зрошення».

"Існують проблеми для невеликих підприємств, де економії масштабу недостатньо, щоб вони були настільки прибутковими, як хотіли б, виробляючи оливкову олію першого віджиму», – підсумував він. ​"Столові оливки — чудова можливість для них».