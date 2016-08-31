Оскільки в Італії наближається багатообіцяючий урожай, сприятливі умови для оливкової плодової мухи теж

Ідеальна погода за останні кілька місяців створила умови для високого врожаю оливок в Італії, як за кількістю, так і за якістю. Але останнім часом клімат також став досить сприятливим для розмноження Bactrocera Oleae, також званої оливкова фруктова муха.

Через часті дощі та теплу температуру в різних частинах країни цей останній період вегетації став проблемою для фермерів, які займаються оливковою культурою, проти одного з найбільш страшних шкідників.



Для нас важливо бути в оливковому гаю, щоб оцінити кліматичні фактори та визначити відповідні методи лікування. - Ріккардо Макарі

Ми зустрілися Ріккардо Макарі, досвідчений технік дитячого садка і досвідчений секатор розповісти про стратегії приборкання появи цієї шкідливої ​​комахи.

"За останні тридцять років багато чого змінилося у боротьбі з мухою та іншими хворобами оливок. У 1980-х роках фермери планували до 7-8 процедур на рік. Тепер від цього підходу відмовилися на користь більшої уваги до навколишнього середовища і тому, що патогени в кінцевому підсумку виробили стійкість до продуктів».

Сьогодні в традиційному сільському господарстві найчастіше використовуються продукти органофосфати як диметоат, широкого спектру дії та цитотропної дії.

Ріккардо Макарі

Останніми роками зросло використання органічних та комплексних методів землеробства, а деякі органічні продукти можуть мати гарну репелентну дію. ​"Менше 15 відсотків зараження, Німова олія, що виходить із пресованих плодів і насіння Azadirachta indica, можна розчинити у воді та обприскати», – запропонував Макарі.

"Каолін також корисний у деяких випадках, тоді як Спінозад, дорослий засіб на основі хімічних сполук бактеріального виду Saccharopolyspora spinose, який вважається природним продуктом і схвалений для використання в органічному сільському господарстві в багатьох країнах, може бути дуже ефективним у поєднанні з пастками. ” Приманка на основі феромонів з додаванням білків або азотистих речовин приваблює муху, вбиту інсектицидом.

"На мою думку, що має значення, це обізнаність про відповідні продукти та оцінка наявності збудника в оливковому гаю», – підтвердив він. ​"Наприклад, якщо я оцінюю, що присутність мухи становить понад 10 відсотків, на цьому етапі корисно застосувати відповідне лікування, якого я уникатиму, якщо присутність незначна».

Також важливо скласти плани пошиття для конкретних сортів. Місцеві сорти загалом більш стійкі до збудника, і зараз спостерігається тенденція до їх збереження та відновлення для кращої профілактики захворювань.

"У районі Римських замків, на родючій території на південний схід від Риму, де я керую різними оливковими гаями, в середині липня ми відчули перший напад мухи, який не мав наслідків», – пояснив Макарі. Через температуру вище 32°-33°C (89.6°-91.4°F) і низьку вологість яйцекладка не була успішною, і личинки не розвивалися.

"Для нас важливо бути в оливковому гаю, щоб оцінити кліматичні фактори та визначити відповідні способи лікування», – зазначив він. ​"Тепер ми чекаємо, щоб поспостерігати за поведінкою другого покоління комах. Протягом третього тижня серпня температура знизилася до 26°-27°C (78.8°-80.6°F), а вологість підвищилася, що сприяло відкладенню яйцекладок; тому я втручався з диметоатом у випадку звичайного вирощування, поки використовував Bacillus thuringiensis серотип курстакі, олія ниму та піретроїди в органічних оливкових гаях.

Першим засобом проти паразитів є холод, а більш тепла температура в останні роки сприяла розмноженню шкідників, сказав Макарі. Але лікування стало більш цілеспрямованим і виваженим, і такий підхід дозволяє нам зберегти ніжну екосистему оливкового гаю, а отже і навколишнє середовище, і це дешевше для фермерів.

"Щодо профілактики, то окрім моніторингу пасток рекомендую звернути увагу на рослини з березня-квітня (у Північній півкулі), коли починається вегетативний ріст, а не чекати липня, як це роблять багато фермерів», – запропонував він.

"Протягом цього часу ви також можете перевірити наявність інших патогенів, таких як Prays oleae, також званий оливкова міль, Palpita unionalis або Otiorhynchus, і ви можете застосувати легку обробку, щоб уразити перше покоління мухи. Набагато краще діяти до того, як оливки проростуть, щоб боротися з патогенами, які вражають всю рослину».

