Виробництво в Італії очікується різке зниження, скорочення на третину

"Ми на власні очі бачили, як це відбувається зміна клімату за останні кілька років дедалі більше вплинула на нашу щоденну роботу в гаях», – сказав П’єтро Нікотра, співвласник Агресіс, сицилійський кооператив з виробництва оливкової олії.

Постійна посуха створює величезний стрес для наших оливкових дерев, що ускладнює для них рясний урожай. - П'єтро Нікотра, Agrestis

Знову зміна клімату серйозно впливає на виробництво оливкової олії в Італії. Офіційні особи підтвердили, що врожайний 2024/25 рік зазнає значного падіння виробництва.

Згідно з новим звітом від Італійського інституту послуг для ринку сільського господарства та продовольства (Ісмеа), загальне виробництво, за оцінками, впаде від 215,000 235,000 до - - тонн.

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Трохи обережніша оцінка Італійської асоціації харчової олії (Assitol) передбачала врожайність лише 200,000 - тонн.

Для порівняння, Ismea повідомив, що 2023/24 врожайний рік добуто понад 328,000 тис. тонн, що на 32 відсотки перевищує очікуваний обсяг виробництва на наступний сезон. Ісмеа зазначив, що середнє виробництво за останні п'ять сезонів склало 307,000 тис. тонн.

Враховуючи ці цифри, Ісмеа попередив, що Італія ризикує опуститися з другого на п'яте місце серед провідних світових виробників оливкової олії.

Як Ismea, так і Assitol пояснюють падіння виробництва головним чином тривалою посухою, яка особливо вразила південні регіони.

Крім того, вони зазначили, що цей рік – перш за все ​"поза рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкових дерев.

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Очікується, що врожайність значно відрізнятиметься по країні, причому північні та центральні регіони менше постраждають від несприятливих погодних умов.

Ismea прогнозує, що в Тоскані, Лаціо та Умбрії виробництво відновиться більш ніж на 70 відсотків порівняно з минулим сезоном. У північній Італії очікується, що відскок перевищить 74 відсотки, незважаючи на невідому проблему, яка призвела до загадкова фруктова крапля в деяких гаях.

Посуха і спека найбільше вплинули на основні регіони виробництва оливок, включаючи Сицилію, Калабрію та Апулію, на які припадає більшість виробництва оливкової олії в Італії.

Очікується, що врожайність у цих районах, а також у Сардинії, Базилікаті, Кампанії, Марке та Молізе впаде принаймні на 41 відсоток.

Кооператив Agrestis на Сицилії очікує скорочення виробництва на 80 відсотків цього року через екстремальні погодні умови. (Фото: Agrestis)

Відзначений нагородами кооператив Agrestis у Буккері, Сицилія, пережив кілька складних років, демонструючи стійкість високоякісних виробників.

Протягом багатьох років кооператив отримав численні нагороди за якість своєї оливкової олії, у тому числі кілька золотих нагород на NYIOOC World Olive Oil Competition так як 2015.

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"Постійна посуха створює величезний стрес для наших оливкових дерев, що ускладнює для них рясний урожай», – сказав Нікотра.

У період цвітіння надзвичайно тепла весна та екстремальні температури у травні безпосередньо вплинули на врожайність оливкових дерев Agrestis.

"Коливання температур між днем ​​і ніччю, а також волога, що осідає на рослинах, спричинили опік квітів», — сказав Нікотра. ​"У результаті ми зазнали жахливих 80-відсоткових втрат цьогорічного врожаю».

"Незважаючи на всі ці виклики, ми залишаємося відданими», – додала вона. ​"Незважаючи на невелику кількість, оливкова олія, яку ми виробляємо, втілює в собі наші традиції та місцеві сорти, які століттями визначали цю землю».

Багато виробників в Апулії також повідомили про значне падіння виробництва, хоча деякі райони зазнали менших втрат.

Апулія є найважливішим регіоном Італії з виробництва оливкової олії. (Фото: Voglia di Puglia)

"Цей рік був особливо складним. Ми закінчуємо сезон низького врожаю, який цього року знову вплинув на зав’язування плодів, а потім сильна посуха. Навіть взимку опадів було мало», — сказав Нікола Ламедика, фахівець з оливкової промисловості Волья ді Апулія хутір, розташований у крайній північній частині південного регіону.

"Наша стратегія покладається на крапельне зрошення та традиційні методи вирощування оливок для боротьби з несприятливими кліматичними умовами, з якими ми стикаємося», – додала Lamedica. ​"Завдяки передовій техніці обрізки та постійному догляду за рослинами ми зберегли високоякісні плоди, які зараз у чудовому стані».

У центральному регіоні Умбрії виробники кажуть, що цей сезон видається набагато пліднішим, ніж попередній.

"Минулий сезон був дуже складним. Ми щойно почали, але це нове робить нас надзвичайно оптимістичними», – сказали Міріам Чінаглія та Серхіо Рутілі, власник і генеральний менеджер удостоєного нагороди Centumbrie.

"Сировина чудова, і, судячи з наших перших вражень, органолептичний профіль виглядає дуже багатообіцяючим», – пояснили вони.

"З кількісної точки зору ми очікуємо значне виробництво в Умбрії цього сезону. На відміну від минулого року, кістянки багатші на м’якоть, що дає надії на подальше покращення якості кінцевого продукту», – додали Чінаглія та Рутілі.

Очікується, що північ і центр Італії матимуть хороший сезон після низького врожаю в 2023/24 врожайному році. (Фото: Centumbrie)

Далі на північ, Casale 3 Danasi, поблизу Лукки, Тоскана, керує оливковим садом із 450 дерев і очікує, що цього сезону буде набагато щедріший урожай, ніж минулого.

"Цього року погода була ідеальною протягом усього сезону», – сказав Хенрік Йоргенсен, власник ферми. ​"Зазвичай ми стикаємося з численними погодними проблемами, такими як рання весняна спека, а потім раптові заморозки, які спричиняють втрату квітів. Але цього року ми уникли цих проблем».

Крім того, органічний виробник виграв від відсутності оливкова фруктова муха в цьому році.

"Мороз, що триває принаймні три дні взимку, зазвичай вбиває більшість мух під поверхнею ґрунту. Цього року у нас не було оливкової мухи, що є великим полегшенням», — сказав Йоргенсен.

"Коли присутня оливкова плодова муха, ми можемо використовувати лише традиційні мухоловки, оскільки ми є органічними виробниками», – додав він.

За даними Ismea, в Італії понад 619,000 4,327 компаній і ферм, пов’язаних з оливковою промисловістю, і - діючих млинів.

З 1.16 мільйона гектарів оливкових гаїв в Італії 247,000 21 гектарів, або понад - відсоток, є культивується органічно.